GUÍA: Regreso a la escuela en la región triestatal y el riesgo de la variante Delta

Durante el pico de la pandemia, fue sumamente reconfortante para los padres saber que los niños y adolescentes tuvieron mayor probabilidad de superar la infección por Covid-19. A menudo no sufren síntomas y aquellos que los padecen suelen presentar un cuadro moderado. Pero la aparición de la variante Delta es mucho más contagiosa. Se está extendiendo tan rápido que los niños, la mayoría de los cuales no pueden ser vacunados, se están infectando en números crecientes: 121,000 en la última semana, lo que representa el 18% del total de casos reportados en Estados Unidos. Por supuesto, a medida que los números crecen, incluso los casos graves, que antes eran muy raros, ahora se vuelven más comunes.

Esto explica los crecientes informes de niños hospitalizados y que experimentan dolores de cabeza persistentes, fatiga y otros síntomas de "Covid prolongado". El hecho de que los niños ahora sean más vulnerables es una razón más para intensificar los esfuerzos para vacunar a los adolescentes, adultos jóvenes y adultos, y tomar todas las medidas razonables para proteger a los niños en las escuelas y otros lugares públicos.

También es una razón para acelerar la aprobación de vacunas para niños menores de 12 años, si se puede hacer de manera segura. Aunque se están realizando ensayos clínicos, es comprensible que los funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) soliciten estudios más amplios con niños antes de seguir adelante.

TELEMUNDO 47 ha preparado la siguiente guía para responder a la preocupación de los padres respecto a la seguridad de sus hijos previo al retorno a las clases presenciales.

Actualizaremos la información a medida que los estados revelen nuevos detalles.

NUEVA YORK

Aunque la ciudad de Nueva York está en la cúspide de una reapertura importante, incluidos sus bares y restaurantes a plena capacidad, así como el servicio de metro las 24 horas, los 7 días de la semana, no puede volver por completo a la normalidad sin restaurar su sistema escolar, con de 1.2 millones de estudiantes.

En Nueva York, el número de casos de COVID para niños menores de 12 años es de 1200 casos durante las últimas cuatro semanas, un aumento de cuatro veces desde la primera semana de julio.

Las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York se están preparando para un regreso completo a clases presenciales en septiembre, a pesar del riesgo que representa la nueva variante Delta altamente contagiosa del coronavirus (COVID-19).

Antes de que comenzara el año escolar 2020-2021, existían preocupaciones sobre si las escuelas debían permanecer abiertas para la instrucción en persona y el riesgo de transmisión que representan los entornos cerrados dentro de las escuelas. Otros compartieron preocupaciones sobre la pérdida de aprendizaje debido a la pandemia, así como el costo en la salud mental de los estudiantes.

Esta primavera, las tasas de transmisión comenzaron a disminuir a medida que se vacunaban más personas. Pero ahora, la variante Delta plantea un nuevo riesgo: se puede propagar entre las personas vacunadas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Pero a medida que comienza el nuevo año escolar, los CDC, la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y muchos otros expertos afirman que la reapertura de las escuelas en otoño debe seguir siendo una de las principales prioridades.

RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

Los padres deben asegurarse de que los estudiantes no vacunados sigan las precauciones que sabemos que han ayudado a frenar la propagación de COVID-19 durante los últimos 18 meses: el uso de mascarillas, distanciamiento físico, pruebas periódicas, lavado de manos, etcétera.

Además de la recomendación de seguir usando mascarillas y cubiertas faciales en el entorno escolar, también hay otras capas de protección implementadas por la ciudad, que incluyen pruebas periódicas, distanciamiento físico y ventilación adecuada dentro de las aulas.

“Pero lo más importante, por supuesto, es que ahora tenemos una nueva herramienta importante que no teníamos para el primer día de clases de 2020, y eso es la vacunación.

Pero lo mejor que podemos hacer para proteger a los niños, que no pueden ser vacunados, es vacunarnos nosotros mismos”, dijo en un correo electrónico Pedro Frisneda, vocero del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York.

¿CUÁL ES EL RIESGO DE LA VARIANTE DELTA EN NUEVA YORK?

Un nuevo modelo científico predice que se espera que la variante Delta del coronavirus, muy contagiosa, alcance su punto máximo en todo el país a mediados de octubre e infecte a unos 240.000 estadounidenses, lo que afecta principalmente a los que no están vacunados. Los datos llegan en un momento en que los CDC informan que las tasas de vacunación en todo el país están rezagadas.

Las personas no vacunadas tienen mayor riesgo de contraer enfermedades graves si contraen COVID-19.

Si bien las personas vacunadas pueden transmitir el virus, las vacunas aún brindan una fuerte protección contra la variante Delta, lo que reduce el riesgo de hospitalización y muerte.

¿CUÁLES SON LOS PROTOCOLOS PARA EL USO DE MASCARILLAS EN LAS ESCUELAS?

Si bien los funcionarios de salud de Nueva York no hicieron obligatorio el uso de mascarillas en la ciudad, sí emitieron una "fuerte recomendación” para que todos usen el cubrebocas en el interior, independientemente del estado de vacunación.

Las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York seguirán requiriendo máscaras faciales cuando los niños regresen a clase para el año escolar 2021-2022.

Como anunció el Departamento de Educación de la ciudad (DOE) en mayo, se requerirán mascarillas en las escuelas públicas cuando los estudiantes regresen al campus en septiembre, escribió la portavoz del DOE, Danielle Filson, en Twitter. El funcionario agregó que el DOE "continuará siguiendo de cerca la guía de nuestros expertos médicos y de salud".

¿LOS ESPACIOS EN EL INTERIOR DE LAS ESCUELAS SON SEGUROS?

Las tasas de transmisión del coronavirus en las escuelas durante el año escolar 2020-2021 se mantuvieron bajas y probablemente se mantendrán bajas mientras las escuelas continúen siguiendo estrategias clave de prevención. Eso incluye el uso de mascarillas, distanciamiento físico si el espacio lo permite, ventilación, lavado de manos regular, limpieza y desinfección, rastreo de contactos y protocolos de prueba regulares, según la guía de reapertura escolar de los CDC.

Si bien el DOE no ha publicado todos los detalles sobre cómo funcionarán las pruebas y el distanciamiento físico, ya ha comenzado a trabajar para garantizar que cada una de las 56,000 aulas públicas de la ciudad tenga dos purificadores de aire antes de que las escuelas vuelvan a abrir en septiembre. Estos son filtros de aire de partículas de alta eficiencia, o filtros HEPA, que reducen el riesgo de exposición al COVID-19.

¿DEBERÍA VACUNARSE MI HIJO SI TIENE LA EDAD REQUERIDA?

El alcalde Bill de Blasio continuó instando a los padres a vacunar a sus hijos si tienen 12 años o más. Ya pasó la fecha límite para comenzar el proceso de inmunización y estar completamente vacunado contra el coronavirus cuando comience la escuela; sin embargo, los funcionarios de salud siguen urgiendo a los padres a inmunizar a los estudiantes cuanto antes.

“Cualquier momento es un buen momento para vacunarse, porque, desde la primera dosis, le está brindando protección a su hijo”, expresó el alcalde Bill de Blasio.

VACUNAS EN SU PROPIO HOGAR Y $100 POR REFERENCIA

Para promover el esfuerzo, el DOE lanzará una campaña de vacunación "total" en asociación con el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad (DOHMH).

El esfuerzo traerá vacunas donde están los jóvenes, como centros comerciales y sitios de Summer Rising, dijo la canciller de escuelas, Meisha Porter.

Además, la ciudad se pondrá en contacto con todas las familias de los cinco condados para informarles sobre sus opciones de vacunación, en particular la posibilidad de programar una vacuna en su propia casa. Los miembros de la Asociación de Padres y Maestros también cumplen los criterios, a través del programa de referencia de vacunas de la ciudad, para ganar $100 por cada persona a la que refieren para su primera vacuna, y pueden coordinar con el Departamento de Salud para llevar un sitio móvil de vacunas a sus eventos en el otoño.

¿QUÉ PASA CON LOS MENORES DE 12 AÑOS?

Los niños menores de 12 años aún no pueden obtener la vacuna, pero podría ser autorizada para fines de 2020. Hasta entonces, las escuelas primarias tendrán la mayor población de estudiantes no vacunados.

A pesar de que los estudiantes más jóvenes no pueden vacunarse, todo el personal escolar de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, incluidos los maestros y administradores, deberán estar completamente vacunados o someterse a pruebas semanales.

¿CUÁLES SON LAS ÚLTIMAS RECOMENDACIONES?

El CDC ha revertido su guía sobre el uso de mascarillas para personas completamente vacunadas, incluida una recomendación de que todos los maestros y estudiantes deben usar una mascarilla en interiores, independientemente del estado de vacunación.

La recomendación es una revocación de la guía de los CDC emitida a principios de julio que establecía que los estudiantes y maestros completamente vacunados ya no necesitaban usar el cubrebocas en los edificios escolares. Ahora, debido a las circunstancias de la variante Delta, la agencia recomienda usar la cubierta facial en el interior para todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes de las escuelas K-12, incluso si están completamente vacunados.

La AAP también recomienda el uso de mascarillas por varias razones, incluido el hecho de que una parte significativa de la población estudiantil aún no puede recibir la vacuna. También citó preocupaciones de que las nuevas variantes, como la variante Delta, pudieran extenderse más fácilmente entre jóvenes y adultos.

Pero la variante Delta tampoco debería impedir que las escuelas reabran por completo en el otoño, según los expertos.

¿LA VACUNA ES OBLIGATORIA PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS?

La Ciudad de Nueva York está lanzando un gran impulso para vacunar a más adolescentes, pero el alcalde de Blasio hizo énfasis en que las vacunas no serían obligatorias para los estudiantes que regresan a la escuela el próximo mes.

“Queremos que la gente sienta que este es el momento para que los niños se vacunen”, dijo De Blasio. “No anticipamos que (los estudiantes) tengan que mostrar prueba (de vacunación)”, agregó.

Sin embargo, el mandatario no aclaró si los maestros deberían estar vacunados, como lo han hecho las escuelas de Chicago y Los Ángeles. El mandatario citó “conversaciones” en curso con el sindicato de maestros.

El debate sobre posibles mandatos de vacunas para estudiantes y empleados escolares se ha agudizado en los últimos días desde que la ciudad lanzó su mandato de vacunas para ingresar a restaurantes, gimnasios, cines y salas de conciertos.

Los estudiantes menores de 12 años aún no pueden ser vacunados, lo que significa que podrían ser vulnerables a la propagación del virus de estudiantes mayores no vacunados, maestros o trabajadores escolares.

Hasta ahora, los funcionarios de la ciudad han hecho 250,000 llamadas telefónicas a padres de estudiantes de escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York de 12 años en adelante. Y planean aumentar significativamente el esfuerzo ya que el primer día para las escuelas públicas comienza el 13 de septiembre.

De Blasio dijo que los adolescentes a menudo son menos resistentes a vacunarse contra COVID que los adultos porque son conscientes de que no estar protegidos podría llevarlos a que se les prohíba realizar actividades.

Los funcionarios de salud y escuelas de la ciudad también planean hacer que las vacunas COVID estén ampliamente disponibles en y cerca de las escuelas a medida que los estudiantes regresan a clases.

De Blasio dijo que las tasas de vacunación entre los adolescentes de la Ciudad de Nueva York son relativamente altas, con un 56% o alrededor de 300.000 que reciben al menos una dosis.

El alcalde predijo que esos números se dispararán a medida que se acerque el primer día de clases, especialmente cuando los funcionarios entreguen bonos en efectivo de $100 a cualquiera que reciba una oportunidad para salvar vidas.

¿QUÉ HAY DEL DISTANCIAMIENTO FÍSICO?

Incluso si todos los estudiantes regresan a los edificios escolares, la mayoría de las escuelas podrán colocarlos en las aulas, aunque no necesariamente en cafeterías y otros espacios comunes, a pesar de la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de mantener al menos tres pies de distancia, según funcionarios municipales y sindicales. Aún así, los expertos dijeron que el distanciamiento puede no ser necesario en absoluto mientras se mantengan otras medidas de seguridad como mascarillas, pruebas frecuentes y una buena circulación de aire.

Los CDC advirtieron que las escuelas mantengan protocolos de uso de mascarillas y distanciamiento al menos hasta el final de este año escolar, aunque es posible que las escuelas intermedias y secundarias puedan aflojar algunos de esos protocolos este otoño para los estudiantes vacunados.

De Blasio dijo recientemente que la ciudad no planeaba exigir que los estudiantes se vacunen, pero los funcionarios dijeron que la ciudad trabajaría con las escuelas y los pediatras para ayudar con el consentimiento de los padres y otra logística.

¿DÓNDE VACUNARSE EN NUEVA YORK?

Al menos 2,766 farmacias, instalaciones médicas y otros proveedores tienen vacunas en existencia en Nueva York. Puedes buscar el más cercano a tu área en el sistema VaccineFinder de la Ciudad de Nueva York o en el sitio web de los CDC.

VACUNAS A DOMICILIO

A partir del 23 de junio, cualquier persona que viva en los cinco condados puede registrarse aquí para que la ciudad se comunique con él para programar una vacuna en el hogar.

SITIOS DE VACUNACIÓN SIN CITA

La mayoría de los sitios administrados por la ciudad ofrecen vacunas sin cita, incluso para personas mayores de 12 años. Puede encontrar el sitio de wall-up más cercano a usted visitando NYC Vaccine Finder y haciendo clic en el botón de alternancia "Walk-ups".

También puede llamar al 877-VAX-4NYC para obtener más información, o visita https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/vaccines/covid-19-vaccines.page.

LOS DESAFÍOS

El alcalde Bill de Blasio ha prometido que todos los estudiantes que quieran volver a las aulas tendrán una escolarización normal a tiempo completo este septiembre. En realidad, hacer que eso suceda presenta uno de sus mayores desafíos para la ciudad.

Aunque las escuelas de la ciudad han estado abiertas durante meses para ofrecer algún tipo de instrucción en persona, casi dos tercios de los padres del sistema han optado por mantener a sus hijos aprendiendo desde casa, ya sea porque temen al virus o porque les preocupan los horarios escolares inconsistentes. En gran parte, dependerá del alcalde y del Departamento de Educación convencer a esos padres de que las aulas son seguras, y al mismo tiempo deberán asegurarse de que el distrito tenga el personal y el espacio para que los niños puedan cumplir con el distanciamiento físico, con maestros en cada aula.

A medida que se intensifica la planificación para el otoño, los padres y educadores ansiosos esperan que la ciudad pueda evitar la confusión del otoño pasado, cuando un proceso de planificación tardío obligó al alcalde a retrasar dos veces el inicio de las clases presenciales. Otros distritos urbanos grandes estarán observando de cerca a Nueva York, el distrito más grande del país, en busca de pistas, ya que la ciudad ha estado por delante de muchos otros distritos grandes en, al menos en parte, la reapertura de escuelas.

Los educadores y dirigentes sindicales han estado presionando a la nueva canciller, Meisha Porter, para que dé a conocer detalles más específicos sobre el plan de reapertura. “No tenemos tiempo”, dijo el líder sindical de los directores, Mark Cannizzaro.

Nueva York ha tenido aulas parcialmente abiertas, y en algunos casos, totalmente abiertas durante gran parte de este año escolar, y hay pruebas sólidas de que las medidas de seguridad han sido efectivas para prevenir los brotes. Los recuentos de casos de virus están cayendo en picado en toda la ciudad.

Aunque ahora está claro que la transmisión del virus ha sido extremadamente baja en las escuelas, solo unas 50.000 familias que habían estado aprendiendo de forma remota optaron por regresar a las aulas cuando se les dio la oportunidad el mes pasado.

Aún no está claro qué opciones tendrán los padres que no estén listos para regresar a las aulas. El alcalde ha prometido poner fin al pantano logístico del aprendizaje híbrido, que requería que grupos alternos de estudiantes entraran y salieran de los edificios escolares para permitir el distanciamiento.

Pero algunos líderes escolares creen que es probable que haya algún tipo de educación a distancia, incluso si se limita a una pequeña cantidad de estudiantes por razones médicas o psicológicas. La ciudad podría ejecutar un programa de este tipo desde la oficina central del Departamento de Educación, en lugar de que las escuelas creen sus propias opciones.

NUEVA JERSEY

Un memorando del Departamento de Educación del estado que se emitió recientemente pide a los educadores K-12 que consideren proporcionar instrucción remota a los estudiantes que podrían tener que ponerse en cuarentena durante el año escolar.

Mientras tanto, el gobernador Phil Murphy ha requerido instrucción en persona a tiempo completo en todas las escuelas K-12, sin una opción remota para las familias que desean mantener a sus hijos en casa. En una conferencia de prensa la semana pasada, dijo a los periodistas que estaba "muy, muy seguro" de que los estudiantes regresarán a la escuela a tiempo completo y en persona en otoño.

Pero los educadores y superintendentes del área no parecen hacerse eco de la confianza del gobernador, ya que los números de COVID aumentan y el estado emite pautas que reflejan eso. Muchos distritos comenzaron a planificar opciones de aprendizaje remoto como una contingencia incluso antes de que se emitiera el memorando.

Nueva Jersey tuvo un promedio diario de 1,441 casos el 12 de agosto, un 77% más que hace dos semanas. La tasa de transmisión es de 1,28, según el centro de datos del estado. Una tasa de transmisión superior a 1 generalmente indica que el virus se está propagando.

RETORNO A CLASES PRESENCIALES

Todos los estudiantes regresarán para recibir instrucción en persona a tiempo completo para el año escolar 2021-2022.

Se requerirá que todos los estudiantes, educadores, personal y visitantes usen mascarillas dentro de los edificios escolares, independientemente del estado de vacunación.

Los padres o tutores no podrán excluir a los niños de la instrucción en persona según lo permitido para el año escolar 2020-2021.

REQUISITO DE MASCARILLAS EN EL INTERIOR

Se requerirá que todos los estudiantes, educadores, personal y visitantes usen mascarillas en el interior para el comienzo del año escolar 2021-2022. A partir del lunes 9 de agosto de 2021, se requieren máscaras en las instalaciones interiores de todos los edificios de escuelas preescolares, primarias y secundarias públicas, privadas y parroquiales, con excepciones limitadas, que se describen a continuación:

Al usar mascarilla, se inhibe la salud del individuo, como cuando está expuesto a un calor extremo en el interior.

Cuando la persona tiene problemas para respirar, está inconsciente, incapacitado o no puede quitarse la cubierta de la cara sin ayuda.

Cuando la condición médica o discapacidad documentada de un estudiante, como se refleja en un Programa de Educación Individualizado (IEP) o Plan Educativo de conformidad con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, excluye el uso de una cubierta facial.

Cuando el individuo sea menor de dos años.

Cuando un individuo está involucrado en una actividad que no se puede realizar mientras usa una máscara, como comer y beber o tocar un instrumento que estaría obstruido por la cobertura de la cara.

Cuando el individuo realiza una actividad aeróbica o anaeróbica de alta intensidad.

Cuando un estudiante está participando en actividades físicas de alta intensidad durante una clase de educación física en un lugar bien ventilado y capaz de mantener una distancia física de seis pies de todos los demás individuos.

Cuando el uso de una cubierta facial crea una condición insegura para operar el equipo o ejecutar una tarea.

ORIENTACIÓN ADICIONAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL APRENDIZAJE EN PERSONA

El Departamento de Educación, en asociación con el Departamento de Salud, ha elaborado un documento de orientación sobre salud y seguridad que detalla las recomendaciones diseñadas para proporcionar un entorno saludable y seguro para los estudiantes y el personal durante el año escolar 2021-2022.

Estas estrategias son recomendaciones, no estándares obligatorios. La ausencia de una o más de estas estrategias no debería impedir que las instalaciones escolares se abran para la operación en persona durante todo el día.

Siempre que sea posible, las recomendaciones del Departamento deben usarse para desarrollar un enfoque en capas para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, y las escuelas deben implementar tantas capas como sea posible.

Para obtener detalles completos sobre estas recomendaciones, consulte la guía de salud y seguridad del Departamento de Educación de Nueva Jersey y del Departamento de Salud para el año escolar 2021-2022.

LAS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN A:

VACUNACIÓN

La mayoría de las escuelas K-12 tendrán una población mixta de individuos completamente vacunados, parcialmente vacunados y no vacunados en un momento dado, lo que requerirá la adopción de varias medidas preventivas para proteger a los individuos que no están completamente vacunados. Se alienta a las Agencias de Educación Locales (LEA) a tener un sistema para determinar el estado de vacunación de los estudiantes y el personal; sin embargo, si una LEA no puede determinar el estado de vacunación de los estudiantes o el personal en particular, se debe considerar que esas personas no están completamente vacunadas.

Las LEA deben promover activamente la vacunación para todos los estudiantes y el personal. A medida que se amplía la vacuna a menores de 12 años, las LEA deben considerar la cobertura de vacunas en toda la escuela entre los estudiantes y el personal como una métrica adicional para informar la necesidad de medidas preventivas como el distanciamiento físico y el uso de mascarillas.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO

Si bien las recomendaciones de distanciamiento físico no deben evitar que una escuela ofrezca aprendizaje en persona a tiempo completo a todos los estudiantes para el año escolar 2021-2022, las LEA deben considerar la implementación de medidas de distanciamiento físico como una estrategia eficaz de prevención de COVID-19 para los estudiantes en la medida en que estén equipados para hacerlo sin dejar de ofrecer operaciones escolares regulares a todos los estudiantes y al personal en persona.

Durante períodos de alta transmisión comunitaria o si la cobertura de la vacuna es baja, si no se pueden mantener las recomendaciones de distanciamiento social máximo a continuación, las LEA deben, cuando sea posible, priorizar otras medidas de prevención que incluyen uso de mascarillas y pruebas de detección.

EVALUACIÓN PARENTAL

El estado urge a los padres / cuidadores que vigilen a sus hijos todos los días en busca de signos de enfermedad, ya que son la primera línea para evaluar la enfermedad en los niños. Los estudiantes que estén enfermos no deben asistir a la escuela. Las escuelas deben cumplir estrictamente los criterios de exclusión tanto para los estudiantes como para el personal.

Las escuelas deben proporcionar instrucciones claras y accesibles a los padres / cuidadores y estudiantes para informar los síntomas y las razones de las ausencias.

PRUEBAS EN TODOS LOS NIVELES

El Departamento de Salud de Nueva Jersey recomienda que las escuelas trabajen con sus departamentos de salud locales para identificar opciones de pruebas virales rápidas en su comunidad para las pruebas de individuos sintomáticos y asintomáticos que estuvieron expuestos a alguien con COVID-19.

RESPUESTA A ESTUDIANTES Y PERSONAL SINTOMÁTICOS

Las escuelas deben asegurarse de que existan procedimientos para identificar y responder a un estudiante o miembro del personal que se enferme o presente síntomas de COVID-19.

Abre aquí para más detalles del plan de retorno a clases de Nueva Jersey.

¿DÓNDE OBTENER LA VACUNA EN NUEVA JERSEY?

Si necesitas ayuda para programar una cita o tienes preguntas sobre la vacuna, llama al 855-568-0545.

Puede acudir a los sitios de vacunación locales y estatales, incluidos los centros comunitarios, hospitales, departamentos de salud locales, clínicas médicas, farmacias independientes y mega sitios de vacunas se pueden encontrar en el sitio web en línea Vaccine Appointment Finder del estado. El sitio enumera los nombres de los proveedores, ubicaciones y enlaces de registro.

Los eventos comunitarios de vacunación, como clínicas móviles y sitios emergentes, se realizan en todo el estado. Visita el calendario comunitario de COVID-19 para obtener una lista de eventos.

Ciertas farmacias minoristas, incluidas CVS (y algunas de sus farmacias basadas en Target), Rite Aid, ShopRite, Walmart, Sam's Club y Walgreens han creado páginas de vacunas COVID-19 en línea donde puede registrarse y buscar sus ubicaciones. No es necesario concertar una cita.

En casa, si califica. El estado ha lanzado un sitio web donde puede solicitar una vacuna en el hogar. El sitio recopila su información y luego la proporciona a los departamentos de salud locales, agencias de atención domiciliaria, farmacias y otras organizaciones autorizadas para administrar una vacuna COVID-19 en el hogar. Si califica, uno de estos proveedores se comunicará con usted para programar una cita. Llame al 855-568-0545 si necesita ayuda para completar la solicitud.

si necesita ayuda para completar la solicitud. El centro de llamadas COVID-19 del estado ( 855-568-0545 ) puede ayudar a registrarse en el NJVSS, responder preguntas sobre la vacuna, proporcionar información de contacto para los sitios, verificar el estado de su registro y actualizar su información de registro. La línea directa está abierta de 8 a.m. a 8 p.m. todos los días con asistencia disponible en más de 240 idiomas diferentes.

) puede ayudar a registrarse en el NJVSS, responder preguntas sobre la vacuna, proporcionar información de contacto para los sitios, verificar el estado de su registro y actualizar su información de registro. La línea directa está abierta de 8 a.m. a 8 p.m. todos los días con asistencia disponible en más de 240 idiomas diferentes. El sitio web de vacunas del gobierno federal, Vaccines.gov, le permite buscar sitios de vacunación por código postal. Obtén la misma información enviando un mensaje de texto con tu código postal al 438829 o llamando al 800-232-0233 (TTY: 888-720-7489).

CONNECTICUT

Con el primer día de clases a unas semanas de distancia, los distritos de todo el estado están publicando planes de reapertura actualizados que revelan pautas modificadas sobre los procedimientos de cuarentena, modelos de aprendizaje y protocolos de limpieza de COVID-19.

El gobernador Ned Lamont publicará más pautas sobre la reapertura de escuelas, pero con el año escolar acercándose rápidamente, muchos distritos confían en las recomendaciones estatales provisionales publicadas a fines de julio, así como en las actualizaciones de los CDC.

A principios de agosto, los CDC recomendaron que todos los estudiantes y el personal usen mascarillas en las escuelas, independientemente del estado de vacunación. La orden ejecutiva existente de Lamont, que requiere el cubrebocas en la escuela, sigue vigente hasta fines de septiembre, según la comisionada de educación interina Charlene Russell-Tucker.

REGLAS DE CUARENTENA

No se espera que los estudiantes y el personal completamente vacunados que estuvieron en contacto cercano con un caso positivo de COVID-19 se pongan en cuarentena si son asintomáticos, dijeron los CDC en julio. Sin embargo, en una actualización del 4 de agosto, la agencia nacional dijo que las personas completamente vacunadas, además de las personas no vacunadas, que han tenido una exposición conocida a un caso de COVID-19 deben hacerse la prueba entre tres y cinco días después del contacto, independientemente de si tienen síntomas.

Citando a los CDC, el estado dijo en las recomendaciones provisionales de reapertura de la escuela publicadas a fines de julio que cualquier estudiante que esté sentado al menos a 3 pies de distancia de otro estudiante diagnosticado con COVID-19 no necesita ponerse en cuarentena, siempre que no muestre síntomas y use mascarilla.

El estudiante infectado aún tendría que ponerse en cuarentena. La guía estatal también señala que las escuelas deben fomentar un énfasis en la identificación de contactos cercanos individuales en lugar de poner en cuarentena a todo un aula cuando surjan casos positivos.

La definición de contacto cercano entre estudiantes en un entorno de aula K-12 también se ha ajustado, según los CDC. La superintendente de escuelas de Farmington, Kathleen Greider, explicó a las familias en una carta reciente que en un aula, se considera que los estudiantes están en contacto cercano si estuvieron a menos de 3 pies entre sí durante más de 15 minutos durante un período de 24 horas.

Pero fuera del aula, se considera que los estudiantes están en estrecho contacto si estuvieron a menos de 6 pies entre sí durante más de 15 minutos durante un período de 24 horas, dijo Greider. Esta misma regla se aplica en situaciones de contacto de estudiante a adulto, así como también de contacto de adulto a adulto, dentro o fuera del aula. En las escuelas de Farmington, si una persona no vacunada entra en contacto cercano con un caso positivo, se le exigiría que se pusiera en cuarentena, anotó.

ESTADO DE VACUNACIÓN

Pero debido a que el coronavirus es una enfermedad relativamente nueva, los funcionarios locales en algunas ciudades pueden enfrentar problemas al intentar averiguar quién exactamente en la comunidad escolar está vacunado.

Según la ley estatal, las escuelas requieren registros de vacunación al momento de la inscripción para enfermedades como el sarampión y la poliomielitis, pero no existe un sistema similar para monitorear las vacunas contra el coronavirus.

En Hartford, el sistema de escuelas públicas depende del personal y los estudiantes para informar su estado de vacunación COVID-19. Aproximadamente el 70% de todos los miembros del personal, incluido el 80% de los maestros, han presentado imágenes de sus tarjetas de vacunación como prueba de que están completamente vacunados al distrito, pero solo alrededor del 10% de los estudiantes lo han hecho.

En Glastonbury, el distrito no ha preguntado a los estudiantes si están vacunados contra COVID-19, dijo el superintendente de escuelas, Alan Bookman. Pero a través del departamento de salud del estado, pueden ver qué porcentaje de residentes están vacunados por grupo de edad.

Aunque el distrito, como otros, ha publicado las pautas de regreso a la escuela, Bookman señaló que las circunstancias cambiantes y los ajustes "han sido la norma" durante toda la pandemia.

Dado que el Departamento de Educación estatal ya no requiere una opción de aprendizaje remoto, las escuelas de Connecticut planean reabrir para el aprendizaje completo en persona. Pero algunos distritos planean mantener los modelos de aprendizaje en línea como plan de respaldo, en caso de que los estudiantes se pongan en cuarentena y se dé un aumento en los casos.

POSIBLE EDUCACIÓN A REMOTO EN CASO DE CUARENTENA O AUMENTO DE CASOS

El "aprendizaje virtual" involucra a un estudiante en cuarentena o aislamiento en casa que asiste a clases en línea, mientras el maestro y otros estudiantes están en el edificio de la escuela.

El "aprendizaje remoto", que se refiere a los casos en los que una clase o escuela completa puede necesitar ponerse en cuarentena. En tales circunstancias, es probable que el maestro enseñe desde el edificio de la escuela, mientras los estudiantes están en casa.

DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES

La directriz provisional del estado también dice que la desinfección puntual continua de las superficies que se tocan con frecuencia ya no es necesaria, ya que el CDC dice que dichas superficies no son un riesgo significativo de transmisión de COVID-19. Sin embargo, las escuelas y los autobuses deben limpiarse a diario, y los baños deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día.

ACTUALIZACIONES

Connecticut ofrecerá un plan detallado durante las próximas semanas. Aquí puedes ver las actualizaciones.

¿DÓNDE OBTENER LA VACUNA EN CONNECTICUT?

Para encontrar el sitio más de vacunación más cercano a tu área abre aquí. También puedes llamar al 877-918-2224 para más información.

LAS RECOMENDACIONES DE LOS CDC

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades instaron a las escuelas el viernes a reabrir por completo en el otoño, incluso si no pueden tomar todas las medidas que recomienda la agencia para frenar la propagación del coronavirus.

La agencia también dijo que los distritos escolares deben usar los datos de salud locales para guiar las decisiones sobre cuándo reforzar o relajar las medidas de prevención como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. Con la propagación de la variante Delta altamente contagiosa y los niños menores de 12 años aún sin poder recibir la vacunación, la agencia recomendó que los estudiantes y miembros del personal no vacunados sigan usando mascarillas.

La guía es un cambio importante de las recomendaciones anteriores de los CDC para las escuelas. Sin embargo, algunos expertos criticaron la decisión de la agencia de dejar tanto en manos de los funcionarios locales y dijeron que habría sido más útil contar con pautas más específicas.

El cierre de escuelas ha sido extremadamente divisivo desde el comienzo de la pandemia, y asesorar a los distritos ha sido un ejercicio complicado para los CDC. El aprendizaje virtual ha sido una carga no solo para los estudiantes sino también para sus padres, muchos de los cuales tuvieron que quedarse en casa para brindar cuidado infantil, y la reapertura de las escuelas es un paso importante en el camino de la recuperación de la economía.

Prácticamente todos los principales distritos escolares del país planean regresar a la instrucción presencial regular en otoño, y algunos todavía están tratando de persuadir a los padres indecisos para que envíen a sus hijos.

Un cambio importante está en la recomendación del distanciamiento físico. La agencia continúa aconsejando que los estudiantes estén separados por al menos tres pies, pero con una nueva advertencia: si mantener dicho espacio evitaría que las escuelas traigan a todos los estudiantes de regreso, podrían confiar en una combinación de otras estrategias como mascarillas en el interior, pruebas y ventilación.

La agencia dejó en claro que las mascarillas podrían ser opcionales para las personas vacunadas, de acuerdo con sus recomendaciones para el público en general.

Aún así, dijo que las escuelas pueden optar por exigir el uso universal de mascarillas si los casos locales están aumentando, por ejemplo, o si una escuela no puede determinar cuántos de sus estudiantes y miembros del personal fueron vacunados. E instó a las escuelas a "apoyar a las personas que están completamente vacunadas, pero eligen seguir usando un cubrebocas". En general, los estudiantes y los miembros del personal no necesitan usar mascarilla al aire libre, dijo la agencia.

Los CDC también urgen a las escuelas a promover la vacunación, lo que la guía calificó como "una de las estrategias más críticas para ayudar a las escuelas a reanudar plenamente sus operaciones de forma segura". Los estudios sugieren que las vacunas siguen siendo eficaces contra la variante Delta.

Los dos principales sindicatos de maestros del país, que mantienen estrechas relaciones con la administración de Biden, elogiaron la orientación. Randi Weingarten, presidente de la Federación Estadounidense de Maestros, cuyos miembros en algunos casos lucharon por la reapertura de las escuelas el año escolar pasado, dijo que las recomendaciones están "basadas tanto en la ciencia como en el sentido común".

