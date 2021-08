NYC exige la vacunación para empleados de las escuelas públicas sin opción de prueba

NUEVA YORK - Todos los maestros y otros empleados de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York tendrán que vacunarse contra el coronavirus, dijeron las autoridades el lunes mientras el sistema escolar más grande del país se prepara para que el inicio de clases el próximo mes.

La ciudad había dicho anteriormente que los maestros, al igual que otros empleados de la ciudad, tendrían que vacunarse o hacerse una prueba semanal del virus. La nueva política marca el primer mandato de vacunación sin opción para un amplio grupo de trabajadores de la ciudad más poblada del país, aunque el alcalde Bill de Blasio anunció el viernes que los entrenadores y estudiantes de fútbol, baloncesto y otros deportes de "alto riesgo" tendrían vacunarse antes de que comience el juego.

"Nuestras escuelas fueron los lugares más seguros para nuestros niños el año pasado todos los empleados de nuestras escuelas tendrán que vacunarse y esto hará que las escuelas sean más seguras que nunca", dijo el alcalde.

Alrededor de 148,000 empleados escolares, y contratistas que trabajan en escuelas, deberán recibir al menos una primera dosis antes del 27 de septiembre, según un anuncio del alcalde demócrata Bill de Blasio y los Departamentos de Salud y Educación de la ciudad.

La ciudad no ha dicho cuál será la sanción por negarse a recibir la vacuna, o si habrá exenciones. El requisito anterior de vacunar o prueba tenía disposiciones para suspensiones no pagadas para los trabajadores que no cumplieran.

Al menos el 63% de los empleados de las escuelas ya han sido vacunados. Esa cifra no incluye a aquellos que pudieron haber recibido sus vacunas fuera de la ciudad.

La escuela comienza el 13 de septiembre para aproximadamente 1 millón de estudiantes de escuelas públicas de la ciudad.

No está claro de inmediato cómo reaccionarán los sindicatos que representan a los maestros y otros empleados escolares. El Departamento de Educación de la ciudad dice que está discutiendo el asunto con ellos.

El anuncio se produce cuando Nueva York y algunas otras ciudades y estados han luchado contra la variante delta altamente contagiosa del virus aumentando la presión para vacunar a más personas.

La semana pasada, la Ciudad de Nueva York comenzó a exigir un comprobante de vacunación para ingresar a los comedores de los restaurantes, gimnasios y muchos otros lugares públicos cerrados, una política pionera en el país que algunas otras ciudades han copiado desde que se anunció. Mientras tanto, el estado de Nueva York anunció la semana pasada que los trabajadores de hospitales y hogares de ancianos tendrían que vacunarse.

Los mandatos de vacunas para los maestros son bastante raros hasta ahora en los EE. UU., aunque el estado de Washington, por ejemplo, dice que los maestros deben estar vacunados o enfrentar el despido. Los requisitos de vacunación o prueba son algo más comunes y existen en lugares como Los Ángeles y Chicago, que son los dos distritos escolares más grandes de EE. UU. después de Nueva York.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses dicen que se debería exigir a los estudiantes y maestros que usen mascarillas mientras están en la escuela, y que a los maestros y estudiantes que cumplen el criterio también se les debe exigir que se vacunen. Pero los demócratas y los republicanos difieren marcadamente en estos temas, según la encuesta.