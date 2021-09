El lunes entra en efecto regla que requiere pruebas semanales de COVID en las escuelas públicas de NYC

Todas las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York deberán realizar pruebas de COVID-19 semanales a partir de este lunes 27 de septiembre, dijo el alcalde Bill de Blasio.

"Estaremos evaluando en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, cada escuela cada semana", indicó el lunes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los estudiantes no vacunados que den positivo deberán acatar una cuarentena, según el mandatario.

De Blasio dijo que la ciudad seguirá la guía de los CDC y permitirá que los estudiantes no vacunados permanezcan en las aulas siempre que cumplan con el uso de mascarillas y el distanciamiento físico de 3 pies. El alcalde dijo que los funcionarios escolares y de salud decidieron los cambios después de analizar los datos de la primera semana de clases.

Aunque los sindicatos de maestros criticaron la política inicial de pruebas quincenales de la ciudad. Michael Mulgrew, presidente del sindicato de la Federación Unida de Maestros, envió a De Blasio y a la canciller Meisha Porter una carta instando en reglas de prueba más estrictas.

"Según el recuento más reciente del Departamento de Educación, en la primera semana del nuevo año escolar, menos de la mitad de nuestras más de 1.800 escuelas y sitios han sido evaluados, y un total de 663 aulas han sido cerradas total o parcialmente, incluyendo el cierre de una escuela entera", se lee en el documento.

"Pero, debido a que las pruebas actuales son quincenales, cientos de otras escuelas no recibirán la visita de un equipo de pruebas hasta la próxima semana. Mientras tanto, los estudiantes de las escuelas no evaluadas, incluidos los niños menores de 12 años que no pueden vacunarse, podrían estar innecesariamente expuestos al virus".

Porter dijo que la nueva regla aumentará las pruebas.

"Estos cambios comenzarán el 27 de septiembre, fecha en que entre en vigencia el mandato de vacunación del DOE, que será una capa adicional de protección para nuestros bebés", expresó.