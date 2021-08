Murphy requeriría que todos los maestros estén vacunados para el regreso a clases presenciales

Se espera que el gobernador Phil Murphy anuncie pronto que Nueva Jersey requerirá que todos los maestros estén vacunados contra COVID. El posible mandato surge cuando las escuelas se preparan para abrir la instrucción en persona este otoño.

El Estado Jardín sería el tercero, detrás de California y Washington, en hacer que las vacunas sean un requisito.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

No está claro si los maestros que no quieran vacunarse tendrán la opción de hacerse pruebas frecuentes, como lo hacen en California. En el estado de Washington, los maestros no pueden optar por no recibir la vacuna y su empleo depende de que la obtengan.

El senador Joseph Vitale, demócrata de Middlesex, quien preside el Comité Senatorial de Salud, Servicios Humanos y Ciudadanos Mayores, dijo que apoya tal mandato.

"Con más y más niños adquiriendo el virus COVID y muchos sin una vacuna disponible, requerir la vacunación de adultos cercanos aumenta drásticamente la seguridad de todos", expresó.

Actualmente no hay datos sobre cuántos de los maestros de Nueva Jersey están vacunados, aunque la Asociación Nacional de Educación ha informado de altas tasas de maestros vacunados en todo el país.

A principios de este mes, Murphy anunció que los estudiantes y miembros del personal en los grados K-12 deben usar mascarilla al comienzo del nuevo año escolar.

Nueva Jersey ya requiere que los trabajadores hospitalarios y los trabajadores en centros de atención a largo plazo, prisiones y otros entornos de atención médica estatales y privados se vacunen o se sometan a pruebas frecuentes.

Newark, la ciudad más grande del Estado Jardín, ya había planteado la opción de requerir que los maestros se vacunen contra COVID-19 o se sometan a pruebas semanales, informó la semana pasada el sindicato de maestros a los miembros.

El distrito escolar no ha anunciado un mandato de vacunación, pero los líderes sindicales dijeron que tal requisito es probable. Hasta la fecha, menos de un tercio de los empleados del distrito han proporcionado prueba de la vacuna COVID, dijeron los funcionarios, incluso cuando las aulas de Newark están programadas para abrir en menos de un mes.

“Al igual que California, y pronto serán Nueva Jersey y Newark, prepárese para los mandatos de vacunas al regresar al trabajo”, dijo el presidente del Sindicato de Maestros de Newark, John Abeigon, en un correo electrónico a los miembros. "El mandato: vacunarse o hacerse la prueba una vez a la semana por su cuenta (copago)".

Los requisitos de vacunas están ganando fuerza a medida que la variante Delta altamente contagiosa impulsa un resurgimiento de COVID, y un número creciente de niños se están infectando.

La semana pasada, California se convirtió en el primer estado en exigir que los maestros se vacunen antes de regresar a la escuela o someterse a exámenes semanales, y Chicago anunció planes para hacer lo mismo. El jueves, los sindicatos de maestros más grandes del país manifestaron su apoyo a tales políticas.

Abeigon dijo que es probable que un mandato similar esté reservado para los maestros en el distrito escolar de Newark, donde el aprendizaje en persona está programado para reanudarse el 7 de septiembre.

"Creo que es sólo cuestión de tiempo", indicó, y agregó que el sindicato les dijo a los funcionarios del distrito que apoyaría un requisito de vacunas o pruebas semanales para los trabajadores escolares. “La NTU ha estado presionando para que se apliquen las vacunas obligatorias a los estudiantes y al personal desde que se aprobaron las vacunas”.

La Asociación Nacional de Educación, que dice que la gran mayoría de sus tres millones de miembros ya están inmunizados, aprobó el jueves políticas que requieren que los maestros se vacunen o se sometan a pruebas semanales.

"Si la orden ejecutiva del gobernador requiere la vacunación o pruebas regulares se extiende a las escuelas, trabajaremos para asegurar que se implemente de una manera que proteja la salud y el bienestar de todos los involucrados", dijo Steve Baker, portavoz de la Asociación de Educación de Nueva Jersey.

"La vacunación es la mejor herramienta que tenemos para proteger mejor nuestras escuelas y comunidades", añadió.

El sindicato de Newark está afiliado al otro importante sindicato de educadores, la Federación Estadounidense de Maestros. Su liderazgo alentó a los sindicatos locales a negociar los mandatos de vacunas con los distritos escolares.

La tasa de vacunación contra COVID informada para los empleados de las escuelas públicas de Newark es sorprendentemente baja. Solo unos 2.000 de los aproximadamente 6.300 empleados del distrito han sido vacunados. Esa tasa de aproximadamente el 32% está muy por debajo del 58% de los adultos en Newark y del 72% en Nueva Jersey que están completamente vacunados.