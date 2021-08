¿Dónde conseguir útiles escolares gratis en Nueva Jersey?

UNITED WAY OF GREATER UNION COUNTY

Recolecta donaciones de mochilas y útiles escolares para ser distribuidos a niños en edad escolar de familias de bajos ingresos.

Las mochilas llenas de útiles escolares se distribuyen a los estudiantes a través de las agencias asociadas de United Way of Greater Union County (UWGUC).

33 W Grand St, Elizabeth NJ

