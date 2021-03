Escuelas de NJ seguirán ofreciendo comida gratis a los niños sin importar el ingreso de su familia

Las escuelas públicas de Nueva Jersey continuarán ofreciendo el programa de comidas gratis hasta el final del verano a todos los niños del estado, independientemente de los ingresos de su familia, anunció el Gobierno federal el jueves.

El Departamento de Agricultura de EEUU extendió la directriz que permite que las comidas servidas a través del Programa de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP) y la Opción de Verano sin Interrupciones (SSO), conocidas en conjunto como "programas de comidas de verano", estén disponibles en todas las áreas sin costo alguno hasta el 30 de septiembre. El programa expiraba después del 30 de junio, pero la fecha se ha pospuesto debido al COVID-19.

“Queremos que todos sepan que estas comidas están disponibles para todos los niños de Nueva Jersey”, dijo el secretario de la NJDA, Douglas Fisher, en un comunicado de prensa. "La extensión del programas de comidas de verano permitirá que se satisfaga esta necesidad esencial para todos los estudiantes".

Cada distrito crea su propio plan individualizado para el año escolar, y las comidas también están disponibles para personas mayores de 18 años con discapacidad mental o física.

En Nueva Jersey, las escuelas y organizaciones sin fines de lucro que participan en los programas se pueden encontrar aquí, junto con los lugares, las fechas y los horarios en que se proporcionan las comidas.

El distrito escolar del municipio de Lakewood continuará repartiendo una caja de comidas gratis todos los miércoles hasta septiembre, dijo el fiscal del distrito escolar, Michael Inzelbuch. Las familias pueden recoger la comida entre las 2:30 p.m. a las 6 p.m. en Lakewood Middle School y Clifton Avenue.

El distrito distribuye más de 90.000 comidas cada miércoles. Desde el comienzo de la pandemia la primavera pasada, Inzelbuch dijo que han proporcionado alrededor de 4 millones de comidas.

El portavoz del Distrito Escolar Regional de Toms River, Michael Kenny, comentó que el Departamento de Servicios de Alimentos del distrito está interesado en participar en el programa extendido este verano. Actualmente, las comidas están disponibles los viernes para la entrega en cualquier momento durante el día o para recoger desde las 10 a.m. hasta el mediodía, señaló.

La pandemia de coronavirus agravó el hambre infantil en Nueva Jersey. Aproximadamente 400.000 niños en en el estado padecen actualmente inseguridad alimentaria, o aproximadamente 1 de cada 5 niños, según el Banco Comunitario de Alimentos de Nueva Jersey. Eso es más de 1 de cada 7 niños antes de la pandemia.

El COVID-19 ha causado un aumento estimado del 56% en la inseguridad alimentaria en general en Nueva Jersey y un aumento estimado del 75% entre los niños, específicamente, dijo la organización contra la pobreza.

"Me complace que el USDA extienda las comidas gratuitas para los niños durante el verano, que es una época del año difícil para las familias con dificultades en circunstancias normales", dijo Carlos Rodríguez, presidente y director ejecutivo de Community FoodBank of New Jersey. "Ahora, con los efectos de la pandemia que dieron como resultado un aumento estimado del 75% en el hambre infantil en Nueva Jersey, los programas que garantizan el acceso de los niños a alimentos nutritivos son más importantes que nunca".