Escuelas públicas de Stamford anuncian política para el programa de comida gratis o a precio reducido para niños

El sistema de escuelas públicas de Stamford, en Connecticut, anunció el lunes su política para determinar los requisitos de los niños que pueden recibir comidas gratis o a precio reducido del Programa Nacional de Almuerzo Escolar, (NSLP, por sus siglas en inglés), del Programa de Desayuno Escolar, (SBP, por sus siglas en inglés), de la opción de verano sin interrupciones (SSO, por sus siglas en inglés) del NSLP o leche gratis suministrada por el Programa Especial de Leche, (SMP, por sus siglas en inglés).

Los funcionarios escolares locales adoptaron las Pautas de Requisitos por Ingresos, (IEG, por sus siglas en inglés), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), para determinar cúales son los criterios por tamaño del grupo familiar e ingresos.

Las siguientes pautas sobre ingresos se usarán en Connecticut del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022 para determinar los requisitos de los participantes que pueden recibir comidas gratis y a precio reducido y leche gratis en los Programas de nutrición infantil, (CNP, por sus siglas en inglés).

Pautas sobre ingresos para los Programas de nutrición infantil: del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022

COMIDA GRATIS:

Tamaño del grupo familiar Ingreso bruto anual Ingreso bruto mensual Ingreso bimensual Ingreso bruto cada dos semanas Ingresos brutos semanales 1 16,744 1,396 698 644 322 2 22,646 1,888 9441 8711 436 3 28,548 2,379 1,1901 1,0981 549 4 34,450 2,871 1,436 1,325 663 5 40,352 3,363 1,682 1,552 776 6 46,254 3,855 1,928 1,779 980 7 52,156 4,347 2,174 2,006 1,003 8 58,058 4,839 2,420 2,233 1,117 Cada familiar adicional + 5,902 + 492 + 246 + 227 + 114

Comida a precios reducidos

Tamaño del grupo familiar Ingreso bruto anual Ingreso bruto mensaul Ingreso bimensual Ingreso bruto cada dos semanas Ingresos brutos semanales 1 23,828 1,986 993 917 459 2 32,227 2,686 1,343 1,240 620 3 40,626 3,386 1,693 1,563 782 4 49,025 4,086 2,043 1,886 943 5 57,454 4,786 2,393 2,209 1,105 6 65,823 5,486 2,743 5,532 1,266 7 74,222 6,186 3,093 2,855 1,428 8 83,621 6,886 3,443 3,178 1,589 Cada familiar adicional

Los cálculos de los ingresos de arriba se basan en las siguientes fórmulas:

El ingreso mensual se calcula dividiendo el ingreso anual por 12.

El ingreso bimensual se computa dividiendo el ingreso anual por 24.

El ingreso que se recibe cada dos semanas se calcula dividiendo el ingreso anual por 26.

El ingreso semanal se computa dividiendo el ingreso anual por 52.

Todos los números se redondearán hacia arriba al siguiente dólar entero.

Para el año escolar 2021-22 las escuelas públicas de Stamford optaron por participar en la ppción de verano sin interrupciones del NSLP. Por lo tanto, para este año escolar, las comidas de todos los estudiantes serán sin cargo. Sin embargo, con el objetivo de determinar si los estudiantes cumplen los requisitos para recibir otros beneficios como la Transferencia Electrónica de Beneficios durante la Pandemia, (P-EBT), se recomienda que los hogares completen y presenten una solicitud para comidas escolares gratis y a precio reducido.

Los estudiantes que residen en hogares que tienen ingresos iguales o menores que los niveles que se muestran en el cuadro de arriba cumplen el criterio para recibir comidas gratis o a precio reducido o leche gratis. Las solicitudes se pueden encontrar en línea en MySchoolApps o en la recepción del Centro Stamford Government Center, 888 Washington Blvd., Stamford, CT 06901. Solo se requiere una solicitud por hogar y no se puede autorizar una solicitud para recibir beneficios gratis o a precio reducido a menos que incluya información completa sobre la elegibilidad como se indica en la solicitud y en las instrucciones.

No se requiere presentar ninguna solicitud si el distrito certifica de manera directa a un estudiante según un miembro del hogar que recibe asistencia del Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria y del Programa de Asistencia Familiar Temporal. Los hogares que reciben asistencia de los programas SNAP/TFA serán notificados de que cumplen los requisitos y los estudiantes que residen en el hogar recibirán beneficios gratis, a menos que el hogar le comunique al funcionario encargado de tomar la determinación que elige rechazar los beneficios. Si algún estudiante no está en la lista de la notificación, el hogar debe comunicarse con el distrito o con la escuela para hacer que se les extiendan los beneficios de comidas gratis a aquellos estudiantes. Los hogares que reciben beneficios del SNAP o TFA para sus hijos solo deben presentar una solicitud si no se los notifica antes del 15 de octubre de 2021.

Para solicitar la ayuda visitar este sitio web.

Para mñas información ir a esta página web.