Últimos días para declarar impuestos: créditos fiscales, pagos faltantes, ITIN y otras dudas

Este lunes 17 de mayo es la fecha límite para presentar una declaración de impuestos de 2020 y pagar cualquier deuda al IRS, así como la última oportunidad para reclamar reembolsos de 2017.

El tiempo se agota y las dudas sobre el Crédito Tributario por Hijos imperan. De igual forma, reina la urgencia de tramitar el ITIN a fin de recibir las ayudas estatales y federales, además de que el documentro facilita el proceso para obtener la licencia para conducir para indocumentados.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Durante la temporada de impuestos de 2021, TELEMUNDO 47 ha creado un serie de guías y artículos para orientar a nuestros televidentes sobre cómo reclamar los créditos fiscales a los que tienen derecho y maximizar los reembolsos disponibles, además de crear conciencia sobre las consecuencias de incurrir en errores al declarar impuestos y contratar a preparadores de impuestos no acreditados.

Después del 17 de mayo, está previsto que el IRS lance un portal para guiar a los contribuyentes con ITIN y número de Seguro Social en el reclamo del Crédito Tributario por Hijos, pues se prevé que el primer pago se emita en julio.

En este artículo compilamos la información más trascendental a solo días de que finalice la temporada de impuestos y comience el periodo de pago del esperado crédito tributario.

La respuesta es sí. Un padre que declara con el número ITIN puede reclamar el crédito para un dependiente menor con Seguro Social. Los niños con ITIN no cumplen los criterios para recibir esa ayuda. Abre aquí para más detalles.

El IRS calcula que en julio se emitirá el primero de una serie de pagos hasta diciembre. Con base en esa información, en este artículo presentamos lo que sería un posible calendario de pagos y las fechas clave.

Muchos contribuyentes han reportado a TELEMUNDO 47 que sus preparadores de impuestos no están familiarizados que el crédito mejorado, y debido a que la directriz es bastante reciente, declinan reclamar la ayuda por temor a incurrir en un error.

El IRS señala en su última hoja informativa que la única acción que un contribuyente necesita emprender es presentar la declaración de impuestos, pues los pagos se emitirán de forma automática.

El IRS advierte sobre las implicaciones de reclamar un falso dependiente o mentir en la declaración de impuestos para obtener el crédito pese a que no se cumplen los criterios. Aquí te explicamos las sanciones civiles y penales, además de las multas impuestas.

Impera la urgencia de obtener el ITIN a fin de obtener la ayuda económica disponible para familias indocumentadas. Aquí te decimos todo lo que necesitas saber.

Existe el riesgo de que falsos preparadores prometan el trámite instantáneo del ITIN, un proceso que puede llevar hasta siete semanas.

Este aviso es prueba de que un contribuyente califica para el cheque de estímulo y se puede presentar para reclamar dinero faltante.

Presentar una extensión de impuestos no implica una penalidad en sí, pero no pagar a tiempo lo que se adeuda de impuestos puede costarle muy caro al contribuyente. Aquí te explicamos.

OTROS TEMAS RELEVANTES

El IRS estima que se presentarán más de 150 millones de declaraciones de impuestos individuales para el año fiscal 2020, la mayoría antes de la fecha límite de impuestos. Además, el reembolso de impuestos promedio del año pasado fue de más de $2,500.

La agencia tributaria detalló en un comunicado que el inicio de la temporada en febrero le ofrece un plazo aceptable para poner a prueba el sistema tras el cambio en la ley tributaria del 27 de diciembre, el cual ofreció una segunda ronda de Pagos de Impacto Económico y otros beneficios.

Evaluar el sistema es fundamental para garantizar que funcione sin problemas. Si la temporada de presentación de solicitudes se abre sin la programación correcta, podría haber una demora en la emisión de reembolsos a los contribuyentes, según el IRS. Estos cambios también garantizan que las personas que cumplen los criterios reciban el dinero de estímulo como Crédito de Reembolso de Recuperación cuando presenten su declaración de impuestos de 2020.

Para acelerar los reembolsos durante la pandemia de coronavirus (COVID-19), el IRS insta a los contribuyentes a presentar la declaración de forma electrónica con depósito directo tan pronto como reciba el W2 o cualquier otro formulario.

“La planificación del proceso de la temporada de presentación de impuestos de la nación es una empresa enorme, y los equipos del IRS han estado trabajando sin descanso para prepararse para esto, así como para entregar Pagos de Impacto Económico en un tiempo récord”, dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig, en un comunicado.

“Dada la pandemia, esta es una de las temporadas de presentación de impuestos más importantes del país. Esta fecha de inicio garantizará que las personas obtengan con rapidez los reembolsos de impuestos que necesitan, y al mismo tiempo se garantiza que reciban lo antes posible los pagos de estímulo restantes para los que cumplen los requisitos”.

El IRS estima que alrededor del 90% de las personas presentarán sus declaraciones de forma electrónica, pues es la forma más rápida y segura de recibir un reembolso.

La mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días, pero algunas declaraciones de impuestos requieren una revisión adicional y pueden tardar más en procesarse que otras. Esto puede ser necesario cuando una devolución tiene errores, está incompleta o se ve afectada por robo de identidad o fraude.

Si una persona cree que puede haber sido víctima de un robo de identidad, debe denunciar al 1-800-908-4490.

Para obtener más información sobre reembolsos y la “Aplicación móvil IRS2Go” visite https://www.irs.gov/uac/irs2goapp.

También puede visitar https://www.irs.gov/refunds/tax-season-refund-frequency-asked-questions para aclarar dudas frecuentes.

ESTOS SON ALGUNOS CONSEJOS DEL IRS PARA FACILITAR LA PRESENTACIÓN Y ACELERAR LOS REEMBOLSOS.

Haga su declaración de forma electrónica y solicite el depósito directo para obtener el reembolso con mayor rapidez. La mayoría de los estadounidenses recibieron los Pagos de Impacto Económico de forma automática, y cualquier persona que recibió la cantidad máxima no necesita incluir ninguna información sobre sus pagos cuando presente la declaración. Sin embargo, aquellos que no recibieron un pago o solo recibieron un pago parcial pueden reclamar el Crédito de Reembolso de Recuperación cuando presenten su declaración de impuestos de 2020. El software de preparación de impuestos Free File del IRS puede ayudar a los contribuyentes a calcular la cantidad. Los pagos de estímulo por adelantado recibidos por separado no están sujetos a impuestos y no reducen el reembolso del contribuyente cuando se presentan en 2021. Ambos pagos de estímulo, incluido el primer pago de hasta $1,200 por persona, no están sujetos a impuestos. Eso es porque se consideran créditos fiscales, no ingresos. Por lo tanto, no tendrá que informarlos en sus declaraciones de impuestos de 2020, según el IRS.

El IRS afirma que emitirá nueve de cada 10 reembolsos dentro de los 21 días posteriores a la aceptación con presentación electrónica y depósito directo.

AYUDA GRATUITA PARA PREPARAR Y PRESENTAR DECLARACIONES DE IMPUESTOS

El IRS ofrece la herramienta FREE FILE para la declaración de impuestos de forma gratuita. Tenga en cuenta que solo los contribuyentes cuyo ingreso bruto ajustado (o AGI) sea de $ 72,000 o menos tienen acceso al portal.

La agencia hizo mejoras al programa Free File el año pasado, que permite a los contribuyentes que cumplen el límite ingresos presentar sus declaraciones de forma gratuita. El programa de software gratuito en línea es accesible solo a través de IRS.gov. Los contribuyentes pueden visitar www.irs.gov/freefile para más información.

PREPARACIu00d3N GRATIS EN NUEVA YORK

Si su ingreso anual fue de $64,000 o menos durante el último año fiscal, entonces cumple los criterios para presentar la declaración de impuestos de manera gratuita.

Los sitios de preparación gratuita de impuestos están abiertos durante todo el año para ayudarle, pero, debido a la pandemia, se requiere cita debido a las restricciones sanitarias.

Si usted califica para créditos fiscales como el Crédito Tributario por los Ingresos del Trabajo (Earned Income Tax Credit, EITC), Crédito Fiscal por Hijos Menores (Child Tax Credit) o Crédito Tributario para el Cuidado de Menores y Personas Dependientes (Child and Dependent Tax Credit), puede reclamarlos al declarar sus impuestos

REQUISITOS

Para declarar sus impuestos personalmente de forma gratuita, sus ingresos del año anterior deben ser de $64,000 o menos.

Para declarar sus impuestos en línea de forma gratuita, sus ingresos del año anterior deben ser de $69,000 o menos.

HAGA CLICK aquí para determinar si cumple los criterios para obtener asistencia gratuita.

Los expertos voluntarios en los centros le pedirán los siguientes documentos:

Una identificación emitida por el gobierno. El IDNYC es aceptado. Evidencia de ingresos: Formularios W-2, 1099s, o registros de ingresos y gastos si es empleado independiente. Su cuenta bancaria y el número de ruta bancaria, si desea recibir el reembolso mediante un depósito directo. Cobertura del seguro médico: Formulario 1095-A/B/C o una exención. Gastos de cuidado infantil, si corresponde. Dependiendo de su situación, es posible que reciba también otros documentos tales como intereses sobre préstamos estudiantiles (Formulario 1098-T) o beneficios de la Seguridad social (Formulario SSA-1099). Asegúrese de tener estos formularios disponibles cuando declare sus impuestos de manera que pueda obtener el máximo reembolso.

CÓMO OBTENER AYUDA

Visite el sitio web del NYC Department of Consumer Affairs para obtener más información. Llame al 800-906-9887 para encontrar el centro de Asistencia para Declarar el Impuesto sobre la Renta (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) o Asesoría Sobre Impuestos para Personas Mayores (Tax Counseling for the Elderly, TCE) más cercano. También puede llamar al 311 y solicitar ayuda.

HAGA CLICK en el siguiente enlace para ubicar el centro más cercano en su vecindario. Solo debe ingresar su código postal.

PREPARACIu00d3N GRATIS EN NUEVA JERSEY

Si el ingreso de su hogar en 2020 fue inferior a $ 66,000, entonces puede obtener asistencia gratuita. El IRS ofrece eventos gratuitos de preparación de impuestos en todo Nueva Jersey. Llame al 211 o a la línea directa de de VITA al (800) 906-9887 para encontrar una ubicación en su vecindario.

Este año, algunos sitios solo ofrecerán servicios virtuales, mientras que otros pueden ofrecer ayuda en persona, pero con límite de citas.

DÓNDE PRESENTAR

La asistencia gratuita está disponible para contribuyentes de todas las edades en los centros del programa VITA y los sitios de AARP. Debido a las restricciones sanitarias, este año se requiere una cita.

En estos sitios, las personas de ingresos bajos a moderados, las personas con discapacidades y los contribuyentes que no hablan inglés pueden encontrar asistencia directa para presentar sus declaraciones.

HAGA CLICK aquí para ver la lista de sitios de NJ 211 VITA / AARP para encontrar una ubicación en su área.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Prueba de identificación con foto. Tarjetas de Seguro Social para usted, su cónyuge y dependientes. Una carta de asignación de Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para usted, su cónyuge y sus dependientes si no tiene un número de Seguro Social. Prueba de condición de extranjero si solicita un ITIN (solo si corresponde). Fechas de nacimiento de usted, su cónyuge y dependientes en la declaración de impuestos Declaraciones de sueldos y ganancias (Formulario W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc) de todos los empleadores. SSA-1099 (declaración de ingresos del Seguro Social) o RRB-1099 (declaración de ingresos de la Junta de Jubilación Ferroviaria) de Nivel 1 para personas que reciben beneficios de jubilación del seguro social o ferroviario. Formulario 1099-B de ingresos de ventas. Estados de cuenta de intereses y dividendos de los bancos (Formularios 1099). Todos los formularios 1095, estados de cuenta del seguro médico. Certificado de exención del seguro médico, si se recibe. Formularios 1095-A, B y C, Declaraciones de atención médica asequible. Una copia de las declaraciones de impuestos federales y estatales del año pasado, si está disponible. Comprobante de los números de ruta de su cuenta bancaria y los números de cuenta para depósito directo, como un cheque en blanco. Total pagado por el proveedor de la guardería (en el caso de cuidado de niños pequeños) y el número de identificación fiscal del proveedor de la guardería (el número de seguro social del proveedor o el número de identificación del empleador comercial del proveedor). Pin de protección de identidad si alguien en la declaración sufrió robo de identidad, por ejemplo, si alguien usó el número de seguro social del contribuyente. Facturas de impuestos a la propiedad y el monto pagado y / o el monto del alquiler que pagó durante el año fiscal. Intereses hipotecarios. Cualquier otro formulario que haya recibido que refleje sus ingresos o gastos durante el año fiscal.

Haga clic aquí para más información.

PREPARACIu00d3N GRATIS EN CONNECTICUT

Connecticut ofrece asistencia gratuita por teléfono o en persona en varios centros y oficinas en todo el estado. Puede llamar al 800-829-1040 para encontrar el lugar más cercano en su vecindario.

El Centro de Servicios al Contribuyente (TSC) en línea del estado de Connecticut es la herramienta de presentación gratuita y segura administrada por el Departamento de Servicios Tributarios del estado. El portal comenzó a aceptar declaraciones de impuestos individuales en forma electrónica desde el martes 21 de enero.

Los sitios de VITA ofrecen servicios de impuestos gratuitos desde mediados de enero hasta mediados de abril.

Visita 211ct.org/taxhelp o llama al 2-1-1 (opción 3, luego 6) para obtener más información sobre cómo conectarse con un sitio de VITA en su área y otros servicios y créditos fiscales.

En Connecticut, el programa VITA beneficia a contribuyentes que en general ganan $ 57,000 o menos, personas con discapacidades y contribuyentes que no hablan inglés. Además, las personas que trabajan por cuenta propia deben tener gastos comerciales de menos de $ 25,000 y no deben tener ingresos de una propiedad de alquiler.

PORTALES DE VITA EN LÍNEA

Debido a la pandemia de COVID-19 en curso, muchas ubicaciones físicas de VITA no estarán abiertas este año, pero sí ofrecen la oportunidad de que un voluntario certificado por el IRS complete sus impuestos de forma gratuita a través de una combinación de un formulario en línea y el teléfono.

Las personas que califican para VITA y tienen acceso a un teléfono inteligente o computadora, Internet / WiFi y un número de teléfono válido pueden aprovechar las opciones de VITA en línea. Llama al 211 para más información.

RASTREA TU REEMBOLSO FEDERAL Y ESTATAL

Un contribuyente que presenta la declaración de impuestos federales puede verificar el estatus de su reembolso mediante la herramienta en español ¿Dónde está mi reembolso? del IRS; sin embargo, cada estado tiene su propio proceso para manejar los impuestos estatales sobre la renta.

El IRS demora en general 21 días en procesar una declaración electrónica, pero los estados pueden tardar unos 30 días o más. Cada entidad cuenta con un sistema en línea que le permite al contribuyente verificar el estado de su reembolso.

El contribuyente debe tener en cuenta que cada estado usa un sistema distinto al federal y al de otras entidades para informar a los contribuyentes sobre su declaración. No obstante, en general, hay dos datos primordiales que necesitará para verificar su reembolso.

El primero es el Seguro Social (SSN) o el Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN). Si presenta una declaración conjunta, debe registrar el número de identificación que aparezca primero en la declaración.

Casi todos los estados también requerirán que proporcione el monto exacto del reembolso. Algunos estados solicitarán al contribuyente que redondee la cifra al monto más cercano, pero algunos estados, como Vermont, requieren la cantidad exacta.

Otros estados también pueden requerir la fecha de nacimiento, el año de declaración, estado civil y hasta el código postal.

Aquí encontrarás un listado de estados ordenados por orden alfabético con el enlace a la interfaz para verificar el estatus del reembolso.

Tenga en cuenta que Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Texas, Washington y Wyoming no tienen impuesto estatal sobre la renta. Además, New Hampshire y Tennessee no gravan los salarios e ingresos regulares, pero gravan algunos ingresos de dividendos e inversiones.

Alabama

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Delaware

Distrito de Columbia (D.C.)

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Dakota del Norte

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pensilvania

Rhode Island

Tennessee

Los residentes de Tennessee no pagan impuesto sobre la renta sobre sus ingresos y salarios. El impuesto solo se aplica a los ingresos por intereses y dividendos, y solo si supera los $ 1,250 ($ 2,500 para contribuyentes conjuntos). Es improbable un reembolso para este impuesto sobre la renta.

Utah

Vermont

Virginia

Virginia Occidental

Wisconsin