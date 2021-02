Lo que necesitas para reclamar el cheque de estímulo si quedaste excluido de la primera ronda

Las familias de estatus mixto no solo se benefician de la ayuda económica de $600 por contribuyente más hijo dependiente proporcionada por el segundo paquete de estímulo, también podrán reclamar los fondos que se distribuyeron durante la primera ronda bajo la ley CARES.

Si bien el paquete de ayuda financiera decretada en marzo excluyó a las familias de estatus mixto, ahora estos contribuyentes pueden obtener el pago retroactivo al presentar la declaración de impuestos a partir de este 12 de febrero, cuando inicia la temporada.

El proyecto de ley de $900,000 millones, aprobado por el Senado en diciembre y firmado por el expresidente Donald Trump, enmienda lo que las familias de estatus mixto y muchos defensores llamaron un ‘castigo injusto’ que dejó fuera a los ciudadanos y residentes legales debido al estatus migratorio de sus cónyuges.

Las familias de estatus mixto, donde al menos un miembro de la familia no es ciudadano estadounidense, quedaron fuera de la Ley CARES a principios de este año, la cual otorgó pagos directos de $1,200 por persona. La ley excluyó a cualquier persona que haya presentado sus impuestos con un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN), que el IRS emite a las personas que no cumplen los requisitos para obtener un Número de Seguro Social.

Sin embargo, el segundo paquete de ayuda financiera establece que, aunque las personas con un ITIN siguen excluidos del cheque de ayuda, aquellos que presentan una declaración conjunta con un contribuyentes que tiene un el seguro social obtienen el pago de forma automática.

La enmienda significa que unos 5 millones de contribuyentes recibirán la ayuda, aunque 9 millones de inmigrantes indocumentados siguen en el limbo, la mayoría de ellos pese a que son padres de niños que son ciudadanos estadounidenses.

El proyecto de ley también dicta que los titulares de un Número de Seguro Social en familias de estatus mixto pueden obtener los cheques de la ley CARES de manera retroactiva.

El congresista Adriano Espaillat, demócrata por Nueva York, detalló que las personas podrán solicitar los pagos retroactivos como una devolución de impuestos cuando realicen la declaración tributaria en 2020.

¿QUÉ SON LOS AVISOS 1444 Y 1444-B DEL IRS Y POR QUÉ LOS NECESITAS PARA RECLAMAR EL CHEQUE DE ESTÍMULO FALTANTE?

Las personas que recibieron un Pago de Impacto Económico este año o que cumplen los criterios para el mismo deben guardar para su registros de impuestos el Aviso 1444 y 1444-B. Este aviso no solo proporciona información sobre el monto del pago y cómo se realizó, también es evidencia para reclamar cualquier pago que no se haya recibido.

Por razones de seguridad, el IRS envía por correo postal este aviso a la última dirección conocida de cada destinatario dentro de los 15 días posteriores a la finalización del pago. Es especialmente importante que las personas guarden este aviso si creen que el monto de su pago es incorrecto. Cuando presenten su declaración de impuestos de 2020, pueden consultar el Aviso 1444 y 1444-B para reclamar créditos adicionales si cumple los criterios.

Los contribuyentes deben mantener este aviso archivado con todos sus otros registros tributarios importantes.

Todos los contribuyentes deben conservar una copia de sus declaraciones de impuestos anteriores y los documentos de respaldo durante al menos tres años. Es posible que se requiera información clave de su declaración del año anterior para presentar el próximo año. Los cambios de vida como el empleo o el estado civil y las ganancias o pérdidas financieras pueden afectar un reembolso de impuestos o la cantidad de impuestos que una persona puede adeudar.

Aquí encontrará más información sobre cómo usar la Hoja de Trabajo de Crédito de Reembolso de Recuperación para determinar el crédito que puede reclamar en sus impuestos. Básicamente, ingresará el monto total que determine que se le debe en la línea 30 de los formularios de impuestos 1040 o 1040-SR de 2020.

¿QUÉ PASA SI NO RECIBÍ LA CARTA O SI LA DESECHÉ POR ERROR?

Si no tiene el aviso de confirmación del IRS, puede encontrar la información en su cuenta de impuestos federales en el sitio web del IRS.

Si no tiene una cuenta configurada con el IRS, diríjase a la página de la cuenta del IRS y toque el botón azul que dice Crear o ver su cuenta para comenzar.

Necesitará tener cierta información a mano para configurar su cuenta, incluida información fiscal y financiera, además de una dirección de correo electrónico y un número de teléfono móvil para recibir los códigos de activación.

El proceso de registro en línea puede demorar unos 15 minutos. Durante el proceso de configuración, el IRS primero enviará un correo electrónico y luego un mensaje de texto con dos códigos de activación. Si los códigos no llegan, la agencia le enviará una carta con un código de activación, pero el documento puede demorar de 5 a 10 días en llegarle. Si desea realizar un seguimiento de la carta, puede utilizar este servicio gratuito de USPS.

Una vez que haya configurado su cuenta en línea con el IRS, puede verificar su cuenta para ver la información contenida en el aviso. Si su información de pago de estímulo no está disponible, es posible que deba esperar algunas semanas hasta que la agencia tributaria lo procese.

¿CÓMO RECLAMO LOS PAGOS DE MIS IMPUESTOS?

No los puede reclamar como "cheques de estímulo" o "pago de impacto económico" en la declaración de impuestos. Para obtener el dinero debe solicitar el Crédito de Reembolso de Recuperación, que estará en la línea 30 del Formulario 1040 o 1040-SR de 2020.

En esta línea, enumerará la diferencia entre lo que le debe el IRS y lo que recibió (puede encontrar la cantidad que te pagó el IRS en tu cuenta de IRS.gov).

Esto también se aplica a las personas que en general no presentan impuestos porque no ganan suficiente dinero.

¿CUÁNTO DEBERÍA HABER RECIBIDO?

El primer pago de impacto económico tuvo un valor de $ 1,200 por adulto con ingresos de hasta $ 75,000 en 2019 ($ 2,400 para parejas que ganaban hasta $ 150,000) y $ 500 por niño menor de 17 años. El segundo estaba valorado en $ 600 por adulto que ganaba hasta $ 75,000 ($ 1,200 para parejas que ganan hasta $ 150,000) y $ 600 por niño. No reciben el dinero aquellos que superan el límite de ingresos.

Si recibió los montos de pago correspondientes por cada cheque, no es necesario que declare nada más en la planilla de impuestos.

¿QUÉ PASA SI MIS INGRESOS O EL TAMAÑO DE MI HOGAR CAMBIARON DE 2019 A 2020?

Los pagos se basaron en los ingresos de 2019 (y en algunos casos en 2018) y el tamaño del hogar. Si sus ingresos y / o el tamaño de su hogar cambiaron en 2020, entonces podría calificar para recibir más dinero. (Si recibió un pago, pero sus ingresos aumentaron de 2019 a 2020, no le devolverá el dinero al IRS).

Aquí hay un ejemplo: una persona soltera ganó $ 150,000 en 2019, pero perdió su trabajo en algún momento en 2020 y solo ganó $ 50,000 en el año. No habría calificado para ninguno de los pagos, pero ahora puede reclamar el monto total en su declaración de impuestos de 2020 y esperar un total de $ 1,800. Esto también se aplica a las personas que recibieron un pago parcial, pero sus ingresos cayeron lo suficiente en 2020 como para cumplir los criterios para obtener los $ 1,200 y $ 600 completos.

Es posible que muchas personas de bajos ingresos que no presentan impuestos no hayan recibido sus pagos. Si bien pueden presentar una declaración en 2020, el presidente Joe Biden ha ordenado al Departamento del Tesoro que tome medidas adicionales para entregar los pagos a cualquiera que aún no los haya recibido.

ME RECLAMARON COMO DEPENDIENTE EN LA DECLARACIÓN DE 2019 DE OTRA PERSONA, PERO EN 2020 DECLARARÉ POR MI CUENTA. ¿RECIBO UN PAGO?

La respuesta corta es sí. Si es dependiente en la declaración de impuestos de otra persona en 2019, pero no lo es en 2020, puede reclamar los pagos en su propia declaración de este año. Suponiendo que cumpla con los límites de ingresos y no tenga dependientes, puede esperar $ 1,800.

Sin embargo, los dependientes adultos mayores de 17 años no califican para ninguno de los pagos y no pueden reclamarlos. Esto incluye a muchos estudiantes universitarios, personas con discapacidad y personas mayores dependientes.