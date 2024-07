Cambios de programación de Telemundo 47 por los Juegos Olímpicos de París

NUEVA YORK – A partir de este domingo, 24 de julio, arranca nuestra transmisión de los Juegos Olímpicos de París 2024 y Telemundo 47 te trae toda la acción en vivo y directo.

En vista del magno evento, algunos de nuestros noticieros se verán afectados en sus horarios habituales, en especial Primera Edición (5:00 - 7:00 a.m.), Acceso Total (11:30 a.m.- 12:00 p.m.), partes del noticiero de las 5 p.m. de lunes a viernes, el noticiero de las 11:00 p.m. y Enfoque Telemundo 47, (Domingos 8:00 - 8:30 a.m.).

Durante los cambios las personas podrán ver nuestros noticieros tanto en nuestra página web como en el nuevo canal de Telemundo Noticias Noreste en el video de esta misma página arriba o en este link.

Para evitar confusiones, debajo te mostramos debajo los cambios en la programación a partir del miércoles 24 de julio.

HORARIOS Y CAMBIOS DE TELEMUNDO 47 DURANTE LOS JUEGOS OLÍMPICOS:

Miércoles 07/24/2024

Primera Edición 5 a.m. a 7:00 a.m. en horario habitual por Telemundo 47.

NO habrá Acceso Total.

Noticiero 47 Telemundo de las 12 p.m. “Al mediodía” será transmitido por Telemundo Noticias Noreste y en nuestra página web.

Noticiero 47 Telemundo de 5 p.m .a 5:30 p.m. será transmitido por Telemundo Noticias Noreste y en nuestra página web.

Noticiero 47 Telemundo de 5:30PM a 6:OO p.m. será transmitido por Telemundo Noticias Noreste y en nuestra página web.

Noticiero 47 Telemundo de 6:OO p.m. a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Noticiero 47 Telemundo de 11:00- 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Jueves 07/24/2024

Primera Edición de 5 a.m. a 7:00 a.m. en horario habitual por Telemundo 47.

NO habrá Acceso Total.

Noticiero 47 Telemundo de las 12 p.m. “Al mediodía” será transmitido por Telemundo Noticias Noreste y en nuestra página web.

Noticiero 47 Telemundo de 5 p.m .a 5:30 p.m. será transmitido por Telemundo Noticias Noreste y en nuestra página web.

Noticiero 47 Telemundo de 5:30PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Noticiero 47 Telemundo de 11:00- 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Viernes 07/25/2024

Primera Edición de 5 a.m. a 7:00 a.m. en horario habitual por Telemundo 47.

NO habrá Acceso Total.

Noticiero 47 Telemundo de las 12 p.m. “Al mediodía” será transmitido por Telemundo Noticias Noreste y en nuestra página web.

Noticiero 47 Telemundo de 5 p.m .a 5:30 p.m. será transmitido por Telemundo Noticias Noreste y en nuestra página web.

Noticiero 47 Telemundo de 5:30PM a 6:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

Noticiero 47 Telemundo de 11:00- 11:30 p.m. en horario habitual por Telemundo 47.

