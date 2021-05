Multas y sanciones al reclamar el Crédito Tributario por Hijos si no se cumplen los criterios

El IRS advierte que reclamar el Crédito Tributario por Hijos por un dependiente falso o un dependiente que no cumple los criterios puede dar lugar a una serie de sanciones y posibles cargos penales.

El Crédito Tributario por Hijos mejorado se encuentra entre los mayores beneficios fiscales que ofrece el Gobierno federal a las familias trabajadoras a raíz de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, las leyes son muy claras sobre el intento de fraude.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La agencia tributaria señala que si el contribuyente solicita el Crédito Tributario por Hijos a sabiendas de que el reclamo es fraudulento, el Gobierno puede imponer sanciones civiles en su declaración.

La sanción por fraude de crédito fiscal civil es el 75% de su pago insuficiente de ingresos para su impuesto sobre la renta. Eso significa que si pagó menos de $5,000, se esperaría que pague los $5,000 iniciales y un 75% adicional ($3,750).

Además, si reclama el crédito pese a no cumplir los criterios, y luego se determina que su error se debió a una negligencia imprudente o intencional de las reglas, no se le permitirá reclamar cualquiera de estos créditos durante dos años. Si se determina que su error se debió a fraude, no podrá reclamar ninguno de estos créditos durante 10 años.

¿ESTÁ CONSIDERANDO RECLAMAR CRÉDITOS FISCALES DE MANERA FRAUDULENTA?

Es posible que desee pensarlo mejor ahora que comprende las consecuencias. Si su excónyuge reclama un Crédito Tributario por Hijos cuando no debería, lo debe informar. Llamar al IRS es la forma más fácil de denunciar a alguien que reclama créditos fiscales de manera fraudulenta.

El IRS entiende que las personas cometen errores en sus declaraciones de impuestos y que no todos reclaman créditos fiscales con la intención de defraudar al Gobierno, pero eso no significa que aún no pueda enfrentar las consecuencias.

Si le preocupa cometer fraude de crédito fiscal, aquí hay algunas formas de evitarlo:

Suministre documentación. Es improbable que el IRS emprenda una auditoría en su contra si proporciona pruebas que respalden cualquier reclamo que realice, por ejemplo, cartilla de vacunación de su hijo y el récord escolar, entre otras evidencias de demuestren que el menor vive con usted en el país. En algunos casos, es posible que incluso pueda evitar sanciones al hacerlo; esta estrategia es especialmente útil para evitar el fraude de beneficios. Contrate a un preparador de impuestos legítimo. Si contrata una empresa fiscal cuyo nombre no reconoce o no figura en el Better Business Bureau, solicite un número de identificación de representante fiscal que pueda consultar en el sitio web del IRS. Por favor visite nuestra guía Revisa la acreditación de tu preparador de impuestos y evita fraudes, multas y errores en tu declaración para más información. No mienta. Por muy tentador que sea aumentar sus ingresos o agregar créditos fiscales para los que no califica, no merece la pena correr el riesgo. Los ahorros de reclamar créditos fiscales de manera fraudulenta palidecen en comparación con las consecuencias legales y financieras.

¿QUÉ DEBO HACER SI EL IRS ME NOTIFICA QUE HE INCURRIDO EN UN FRAUDE DE CRÉDITO FISCAL?

Lo mejor que puede hacer es contratar a un profesional de impuestos calificado y con experiencia que pueda guiarlo a través del proceso. Reúna todas las pruebas que tenga para respaldar las afirmaciones que ha realizado sobre sus impuestos y cumpla con lo que requiera el IRS de la mejor manera que pueda.

Recuerde acatar los criterios del IRS al solicitar el Crédito Tributario por Hijos:

El menor debe vivir con el contribuyente que lo reclama durante más de la mitad del año.

El menor debe ser hijo, hijastro, hijo adoptivo, su hermano o hermana o hermanastro del contribuyente que lo reclama.

Debe ser menor de 17 años al cierre del año fiscal.

Debe ser ciudadano o residente de EEUU.

Debes ser titular de un número de Seguro Social antes de la fecha de vencimiento de la declaración.

Para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, al menos uno de los cónyuges debe tener un número de Seguro Social o un ITIN.

RECLAMO DE FALSOS DEPENDIENTES, UN DELITO GRAVE

Cuando, a sabiendas, declara a un dependiente falso en sus impuestos, corre el riesgo de recibir sanciones y una posible auditoría del IRS.

Reclamar deducciones falsas se considera evasión de impuestos y, por lo tanto, es un delito grave con sanciones penales que pueden ser severas. Sin embargo, el IRS solo considerará imputar el fraude si se demuestra que el contribuyente tenía la intención de cometer el delito en contra del Gobierno.

Si no hay intención de cometer fraude, entonces se considera negligencia, pero todavía existen sanciones por negligencia. Es responsabilidad del contribuyente y del preparador de impuestos conocer las reglas.

Si el IRS lo acusa de reclamar un dependiente falso, se le pedirá que pague la cantidad total que evitó al hacerlo. Además del monto total, se le pedirá que pague un cargo por mora del .5% por el monto impago cada mes que haya transcurrido desde que se adeuda el impuesto.

El IRS no solo puede imponer cargos por demora que vienen con la reclamación de un dependiente falso, sino que también puede imponer sanciones civiles por dicha falta.

Si el IRS concluye que, a sabiendas, reclamó un dependiente falso, puede imponer una multa civil del 20% de su impuesto entendido. Sin embargo, si el IRS cree que ha cometido fraude en su deducción, puede imponer una multa del 75% a su impuesto entendido.

Es importante tener en cuenta que el IRS tendría que presentar cargos penales para imponer una sanción civil superior al 75%. Si lo procesan con éxito, podría enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de hasta un cuarto de millón de dólares.

Debido a que técnicamente está presentando sus impuestos bajo pena de perjurio, todo lo que reclame debe ser cierto, o se le puede acusar de perjurio. No ser honesto al reclamar un dependiente falso podría resultar en 3 años de prisión y multas de hasta $ 250,000.