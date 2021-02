Créditos fiscales que más benefician a las mujeres, pero no son reclamados por desconocimiento

El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos señaló en el primer reporte del gobierno de Biden que la tasa de desempleo cayó al 6.3%, aunque algo más de 10 millones de estadounidenses siguen desempleados, 4,3 millones más que hace un año.

Si bien el debacle económico no es selectivo, un reporte, que se fundamenta en los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de diciembre, revela que las mujeres —en especial las de color—se vieron más afectadas por los despidos en contraste a los varones.

Las mujeres representaron casi el 80% de los adultos estadounidenses que dejaron de trabajar o buscaron trabajo el mes pasado.

La tasa de desempleo general cayó al 6.3% en enero, pero aumentó al 8.5% para las mujeres negras de 20 años o más, informó el viernes el Departamento de Trabajo. La tasa de desempleo se mantuvo aún más alta, aunque ligeramente mejor que en diciembre, para las mujeres latinas (8.8%), pero cayó a un 5.5% mejor que el promedio para los hombres blancos y al 5.1% para las mujeres blancas.

Investigadores, como Jasmine Tucker de la Clínica Nacional de los Derechos de la Mujer, creen que la pérdida del empleo está relacionada con dos factores principales. La primera es que las mujeres tienen que dejar la fuerza laboral para cuidar a sus hijos en casa.

"Si tiene dos personas que ganan y una tiene que quedarse en casa con un niño pequeño, ¿quién va a ser?" dijo Tucker. "Va a ser la fuente de ingresos más baja".

En la actualidad, las mujeres ganan, en promedio, 82 centavos de dólar en comparación con los hombres.

La segunda razón de la desproporcionada pérdida de puestos de trabajo es que las empresas optan por despedir a más mujeres.

“El racismo y el sexismo están vivos y coleando en este país y los empleadores están tomando decisiones”, agregó Tucker. "Esto tiene un impacto real no solo ahora, sino a largo plazo".

Las investigaciones muestran que, a largo plazo, las mujeres con brechas en el empleo probablemente ganarán incluso menos que los hombres y verán un crecimiento profesional más lento.

TELEMUNDO 47 ha creado una guía que puede ayudar a las mujeres a maximizar los créditos fiscales durante esta temporada de impuestos.

CRÉDITO TRIBUTARIO POR INGRESO DEL TRABAJO (EITC)

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijos contrarrestan las disparidades raciales de ingresos y son en especial importantes para las mujeres de color.

El EITC es un crédito fiscal federal para personas trabajadoras de ingresos bajos y moderados. El monto del EITC de un beneficiario depende de sus ingresos, estado civil y número de hijos. Los trabajadores reciben el crédito comenzando con su primer dólar de ingresos del trabajo; el monto del crédito aumenta con los ingresos del trabajo hasta que alcanza un nivel máximo y luego comienza a eliminarse de forma gradual a niveles de ingresos más altos.

El EITC es "reembolsable", lo que significa que si excede la obligación de impuestos sobre la renta de un trabajador con salarios bajos, el IRS reembolsará el saldo.

En 2019, el EITC aumentó los ingresos de 9 millones de mujeres de color, esto se debe a que sus salario en general son mucho más bajos en comparación a sus homólogos hombres.

Una madre soltera con un hijo menor de 17 años que gana alrededor de $ 15,000 al año puede recibir hasta $ 4,930 combinados del EITC y el Crédito Tributario por Hijos.

AQUÍ ENCONTRARÁS NUESTRA GUÍA SOBRE EL EITC, QUE DETALLA CÓMO VERIFICAR LOS REQUISITOS.

CRÉDITO DE CUIDADO DE DEPENDIENTES Y FAMILIA

Si un niño no califica para el Crédito Tributario por Hijos porque es mayor de 17 años, aún puede reclamar al IRS un crédito de $500. Además, el crédito también se aplica a los dependientes que son ancianos o con discapacidad.

Es posible que pueda reclamar el crédito si pagó gastos por el cuidado de una persona calificada para permitirles a usted (y a su cónyuge, si presenta una declaración conjunta) regresar a trabajar o buscar trabajo.

En general, no puede reclamar este crédito si su estado civil para efectos de la declaración de impuestos sobre los ingresos es casado que presenta la declaración por separado, pero existe una excepción para ciertos contribuyentes que viven aparte de su cónyuge.

La cantidad del crédito es un porcentaje del monto en gastos relacionados por el cuidado de una persona calificada y depende de su ingreso bruto ajustado.

ABRE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN EN ESPAÑOL.

CRÉDITO DEL AHORRADOR, EL 71% DE LAS MUJERES SE ESTÁN PERDIENDO ESTE BENEFICIO FISCAL

Reservar dinero para su futuro puede ayudar a garantizar una jubilación cómoda, pero también puede tener beneficios más inmediatos. Si contribuye a una cuenta de jubilación con impuestos diferidos, reducirá su ingreso imponible del año, por lo que deberá impuestos sobre menos dinero. Es posible que pueda reducir aún más su factura de impuestos si califica para el Crédito Fiscal del Ahorrador.

Con demasiada frecuencia, este crédito fiscal no es reclamado, en especial por las mujeres, en parte porque no lo saben. Una encuesta de Transamerica encontró que el 71% de las mujeres desconocían el Crédito Fiscal del Ahorrador, en comparación con solo el 54% de los hombres. Las mujeres ya luchan más que los hombres por ahorrar lo suficiente para su futuro, por lo que no pueden darse el lujo de pasar por alto oportunidades como esta que las ayudan a ahorrar más para la jubilación.

Si califica para un crédito fiscal de $ 1,000, reducirá su factura de impuestos en $ 1,000.

El Crédito Fiscal del Ahorrador incentiva a los hogares de bajos ingresos a ahorrar para la jubilación otorgándoles un crédito fiscal de hasta $ 4,000 en contribuciones de jubilación para parejas casadas que presentan una declaración conjunta, o $ 2,000 para todos los demás estados de declaración de impuestos. Solo está disponible para adultos mayores de 18 años que no sean estudiantes de tiempo completo y que no figuren como dependientes en las declaraciones de impuestos de ninguna otra persona.

La cantidad que recibirá depende de cuánto contribuya a su cuenta de jubilación, su estado civil para efectos de la declaración de impuestos y su ingreso bruto ajustado (AGI), que es su ingreso menos ciertas deducciones de impuestos.

ABRE AQUÍ PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN EN ESPAÑOL.