¿Qué es el Aviso 1444-C y por qué conservarlo para reclamar dinero faltante del cheque de estímulo?

Si recibió el tercer cheque de estímulo, es probable que haya recibido una carta del IRS en el que se le informa sobre su pago. Hasta ahora la agencia tributaria ha emitido 164 millones de pagos desde marzo, ya sea a través de depósito directo o por correo postal.

Si recibió su pago, pero cree que la cantidad es incorrecta, conserve la carta del IRS, pues la necesitará para reclamar el dinero faltante.

El documento, denominado de forma oficial Aviso 1444-C, se requiere para reclamar el dinero que se le debe del paquete de estímulo de marzo. Suponga que el IRS basó el monto de su pago de estímulo en sus impuestos de 2019, pero ganó menos dinero en 2020, o bien, tuvo un bebé que no declaró en sus impuestos más recientes. Eso significa que el gobierno podría deberle más dinero de lo que recibió, pues sus ingresos y/o estado civil han cambiado.

Además, si se mudó recientemente, es posible que el IRS no tenga en sus registros la nueva dirección, por ende, podría perder correspondencia importante. Si cambió de dirección, debe informar tanto al IRS como al Servicio Postal para evitar la pérdida de documentos importantes.

El Aviso 1444-C habría llegado unos 15 días después de que el IRS haya emitido el pago del tercer cheque de estímulo, pero, en algunos casos, el documento llegó con varias semanas de demora.

La carta está en inglés y en español y firmada por el presidente Joe Biden. También señala la cantidad que recibió del tercer cheque de estímulo y cómo se pagó el dinero, ya sea por correo postal o depósito directo. La carta también le aconseja que use la herramienta Get My Payment o que llame al número de teléfono al final de la misiva si no ha recibido su cheque.

El IRS también envió los Avisos 1444-A y 1444-B para el primer y segundo cheque de estímulo, respectivamente. Ambos documentos pueden ayudarlo a reclamar el dinero de estímulo faltante si aún no los recibe.

El IRS aconseja que conserve los avisos para sus registros fiscales de 2021. Lo que esto realmente significa es que los tres documentos serán de utilidad si necesita reclamar dinero faltante en el futuro, ya que ahora puede hacerlo en sus impuestos de 2020 como crédito de reembolso de recuperación para los dos primeros cheques.

Si perdió la carta del IRS o nunca la recibió, puede encontrar la información en su cuenta de impuestos federales en el sitio web del IRS.

Si no tiene una cuenta configurada con el IRS, diríjase a la página de la cuenta de la agencia y toque el botón azul que dice Crear o ver su cuenta para comenzar. Deberá tener cierta información a mano para configurar su cuenta, incluida la información fiscal y financiera, además de una dirección de correo electrónico y un número de teléfono móvil para recibir los códigos de activación. Para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, cada cónyuge deberá iniciar sesión en su propia cuenta.

El proceso de registro en línea del IRS puede tardar unos 15 minutos. Durante el proceso de configuración, el sistema de la agencia le enviará primero un correo electrónico y luego un mensaje de texto con dos códigos de activación. Si los códigos no llegan, la agencia le enviará una carta con un código de activación, que puede tardar de cinco a 10 días en llegarle.

Una vez que haya configurado su cuenta en línea con el IRS, puede verificar su cuenta para ver la información contenida en el aviso.

El IRS dijo que alrededor de 78 millones de avisos se habían enviado por correo hasta el 30 de abril y que los envíos del documento continuarían a medida que procesa más pagos de estímulo.

El IRS desea que los contribuyentes sepan que las cartas provenientes de la Casa Blanca con la firma de Biden no son parte de un esquema de estafa, esto luego de que varios estadounidenses expresaran su preocupación al recibir el documento.

A la mayoría de contribuyentes se les ha indicado que "simplemente presenten el aviso con sus registros de impuestos y no necesitarán comunicarse con el IRS ni tomar ninguna otra medida".

Según el IRS, hay cuatro avisos diferentes que describen las acciones que algunas personas pueden necesitar tomar:

Aviso 1444: Su pago por impacto económico.

Aviso 1444-A: Es posible que deba actuar para reclamar su pago.

Aviso 1444-B: Su segundo pago de impacto económico.

Aviso 1444-C: Su pago de impacto económico de 2021.

El IRS no puede emitir copias de reemplazo de estos avisos, pero cualquiera que no tenga la carta puede verificar los pagos a través de la cuenta en línea, como se explicó anteriormente.