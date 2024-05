Universidad de NYU llama a la Policía para desmantelar un campamento en el campus; reportan arrestos

Lo que debes saber La Policía de Nueva York fue llamada el viernes en la mañana a desmantelar una protesta pro-palestina en la Universidad de Nueva York, NYU, horas después de que funcionarios del departamento darán a conocer detalles sobre el arma de fuego que un oficial disparó por error durante el desmantelamiento de una manifestación en la Universidad de Columbia.

NUEVA YORK -- La Policía de Nueva York fue llamada el viernes en la mañana a desmantelar una protesta pro-palestina en la Universidad de Nueva York, NYU, horas después de que funcionarios del departamento darán a conocer detalles sobre el arma de fuego que un oficial disparó por error durante el desmantelamiento de una manifestación en la Universidad de Columbia.

La uniformada intervino y, poco después del amanecer, se vio a personas limpiando las tiendas vacías de la pasarela. No se reportaron heridos en NYU ni en otra manifestación en The New School, donde también se llamó a la policía.

#HAPPENINGNOW: @TheNewSchool has requested our assistance to disperse the illegal encampments inside their university center building and residence hall. As per their request, we are on site and our officers will be assisting with unparalleled professionalism.@NYPDnews… pic.twitter.com/MtYV0BUklM — NYPD Deputy Commissioner, Operations Kaz Daughtry (@NYPDDaughtry) May 3, 2024

"El proceso duró unos 20 minutos e implicó una interrupción mínima y una confrontación mínima", dijo la Universidad de Nueva York en un comunicado. "Conscientes, como éramos, de lo que ha sucedido en todo el país cuando se ha llamado a la policía para abordar un campamento, se eligió la madrugada para minimizar la probabilidad de lesiones o la propagación de disturbios".

“La Universidad de Nueva York solicitó la asistencia de la policía de Nueva York debido a la falta de voluntad de los manifestantes, que estaban violando las reglas de la Universidad y las reglas que rigen la pasarela (un acuerdo que tenemos con la ciudad, que los manifestantes estaban violando), para irse a pesar de múltiples solicitudes y el aumento de las preocupaciones de seguridad, particularmente con respecto a los manifestantes y contramanifestantes que son atraídos al lugar; numerosas molestias por ruido, incluso a altas horas de la noche, que excedían con creces las normas universitarias. El campamento se había vuelto cada vez más insostenible para la comunidad de la Universidad de Nueva York y el vecindario que habitamos", continuó el comunicado. "No se trataba del contenido del discurso de los manifestantes, sino más bien de la naturaleza de esta protesta, incluida la amenaza que representaba para nuestra comunidad".

Se espera que las clases continúen según lo programado el viernes en NYU. No se reportaron heridos allí ni en otra manifestación en The New School, donde también se llamó a la policía. La Policía de Nueva York dijo más tarde que 43 personas fueron arrestadas en la protesta em The New School. No quedó claro de inmediato cuántos de ellos estaban afiliados a la universidad.

La referencia de la Universidad de Nueva York a "individuos no afiliados" refleja lo que se ha convertido en un tema casi constante en las cartas de las administraciones universitarias solicitando asistencia policial en todo el país. El alcalde Eric Adams había dicho que influencias externas se apropiaron de las protestas en la Universidad de Columbia y el City College esta semana, recurriendo a tácticas peligrosas.

El uso organizado de tácticas (barricadas metálicas, puertas encadenadas, por ejemplo) es lo que provocó una mayor preocupación por la ocupación del Hamilton Hall de Columbia el martes. Más de 100 personas fueron detenidas durante esa redada de la Policía de Nueva York y otras 170 fueron arrestadas en el City College esa misma noche. Esos casi 300 arrestos representan una fracción de los más de 2,000 en todo el país derivados de las recientes protestas universitarias por la guerra entre Israel y Hamas.

Fuentes policiales dijeron a nuestra cadena hermana NBC New York que más del 40% de los arrestados en Columbia y City College no tenían afiliación con las escuelas y que varios tenían antecedentes penales conocidos. En Columbia, 80 estudiantes fueron arrestados y otros 32 no estudiantes también fueron detenidos. En City College, la proporción fue bastante diferente, con 68 estudiantes arrestados y 102 no estudiantes, dijo la policía de Nueva York.

Sólo se reportaron tres heridos menores durante la irrupción de la Policía de Nueva York en Hamilton Hall, lo que, según los funcionarios, es un testimonio de la moderación de la Policía de Nueva York durante la operación importante. Otras protestas en todo el país, incluida la de UCLA, se han tornado violentas.

Nadie resultó herido cuando el arma de fuego de un oficial de Policía de Nueva York se disparó accidentalmente durante la redada en Hamilton Hall, reveló la policía el jueves por la noche. Estaba tratando de usar la linterna adjunta a su arma de fuego en ese momento y en su lugar disparó una sola bala que impactó en un marco de la pared. Había otros agentes pero ningún estudiante en las inmediaciones, dijeron las autoridades.

Las imágenes de la cámara corporal muestran cuando se disparó el arma del oficial, pero la oficina del fiscal de distrito está realizando una revisión, una práctica habitual. El departamento no nombró la oficina. Se esperan más detalles en una conferencia de prensa más tarde el viernes.

La uniformada ha recorrido campus universitarios en todo Estados Unidos durante las últimas dos semanas y media en respuesta a las protestas que pedían a las universidades que dejaran de hacer negocios con Israel o con empresas que apoyan la guerra en Gaza. En raras ocasiones, los funcionarios universitarios y los líderes de las protestas llegaron a acuerdos para restringir la interrupción de la vida en el campus y las próximas ceremonias de graduación. Así es como la Universidad de Columbia se convirtió en la fuerza impulsora detrás del aumento nacional.

El miércoles, los agentes también arrestaron a más de una docena de personas en el campus del Lincoln Center de Fordham después de que se instalara un campamento en el vestíbulo. En Nueva Jersey, los manifestantes pro palestinos comenzaron a desmontar sus tiendas de campaña el jueves por la tarde después de que Rutgers impusiera una fecha límite debido a que la protesta interrumpió los exámenes finales ese mismo día.

La universidad confirmó que el área de protesta quedará despejada durante el resto del semestre.