NYPD despeja un campamento propalestino establecido en Fordham en el campus de Lincoln Center

NUEVA YORK -- Los agentes de la Policía de Nueva York despejaron el miércoles un campamento establecido por manifestantes pro palestinos dentro del campus del Lincoln Center de la Universidad Fordham, a raíz de ubicaciones similares de tiendas de campaña en la Universidad de Columbia y el City College.

Un gran número de manifestantes se reunieron frente a las ventanas de la escuela cantando en apoyo a los manifestantes dentro. Se vio llegar a agentes de la Policía de Nueva York con equipo antidisturbios con cascos balísticos y porras el miércoles por la tarde.

La Policía de Nueva York le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que la Universidad de Fordham en el Lincoln Center solicitó su ayuda para dispersar al grupo de manifestantes y respondieron con una operación policial para realizar allanamientos y otros arrestos relevantes. No está claro cuántos arrestos se han realizado.

Una vez que se desalojó el campamento, varios manifestantes permanecieron afuera.

La escuela está ubicada en West 60th Street.

