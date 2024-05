Oficial del NYPD disparó un arma mientras despejaba a los manifestantes del edificio de la Universidad de Columbia

Lo que debes saber Un oficial de la Policía de la Ciudad de Nueva York disparó accidentalmente su arma de fuego dentro de un edificio administrativo de la Universidad de Columbia mientras despejaba a los manifestantes acampados en el interior, reveló el departamento el jueves por la noche.

NUEVA YORK -- Un oficial de la Policía de la Ciudad de Nueva York disparó accidentalmente su arma de fuego dentro de un edificio administrativo de la Universidad de Columbia mientras despejaba a los manifestantes acampados en el interior, reveló el departamento el jueves por la noche.

Nadie resultó herido por el error del oficial el martes por la noche dentro de Hamilton Hall en el campus de Columbia, dijo el jueves la Policía de Nueva York. Estaba tratando de usar la linterna adjunta a su arma en ese momento y en su lugar disparó una sola bala que impactó en un marco de la pared.

Había otros agentes pero ningún estudiante en las inmediaciones, dijeron las autoridades. Las imágenes de la cámara corporal muestran cuando se disparó el arma de fuego del oficial, pero la oficina del fiscal de distrito está realizando una revisión, una práctica habitual.

El arma de fuego del oficial se disparó a las 9:38 p. m., dijo la Policía de Nueva York, unos 10 minutos después de que la uniformada comenzara a llegar a Hamilton Hall. El departamento no dio a conocer el nombre del oficial, cuyas acciones fueron reportadas por primera vez por el medio de noticias The City el jueves.

No hubo más detalles disponibles de inmediato. La Policía de Nueva York dijo que planea realizar una sesión informativa completa sobre el incidente el viernes por la mañana.

Más de 100 personas fueron detenidas durante la represión en Columbia, y otras 170 fueron arrestadas en el City College, cifras que representan sólo una fracción del total de arrestos derivados de las recientes protestas universitarias por la guerra entre Israel y Hamas.

Fuentes policiales dijeron a nuestra cadena hermana NBC New York que más del 40% de los arrestados en Columbia y City College no tenían afiliación con las escuelas y que varios tenían antecedentes penales conocidos. En Columbia, 80 estudiantes fueron arrestados y otros 32 no estudiantes también fueron detenidos. En City College, la proporción fue bastante diferente, con 68 estudiantes arrestados y 102 no estudiantes, dijo la policía de Nueva York.

Una fuente le dijo a News 4 que tomó tanto tiempo obtener cifras sobre los arrestos en parte porque los participantes no querían decir quiénes eran.

Uno de los manifestantes arrestados fue James Carlson, de Brooklyn, de 40 años, quien fue buscado por la policía en relación con un ataque de crimen de odio y tiene múltiples arrestos. Otros tenían conexiones con otras protestas en la ciudad, incluso durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de 2023. Otra persona había sido despedida anteriormente de su trabajo en el Jardín Botánico de Nueva York después de afirmar en un vídeo que se sentía “orgullosa” tras los ataques del 7 de octubre contra Israel, según un alto funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

El 18 de abril, la Policía de Nueva York despejó el campamento inicial de Columbia y arrestó a aproximadamente 100 manifestantes. Los manifestantes instalaron nuevas tiendas de campaña y desafiaron las amenazas de suspensión, y intensificaron sus acciones el martes temprano al ocupar Hamilton Hall, un edificio administrativo que fue tomado de manera similar en 1968 por estudiantes que protestaban contra el racismo y la guerra de Vietnam.

Aproximadamente 20 horas después, los agentes irrumpieron en la sala. El video mostró a policías con bridas y escudos antidisturbios entrando por una ventana del segundo piso. La policía había dicho que los manifestantes en el interior no presentaron resistencia sustancial.

El miércoles, los agentes también arrestaron a más de una docena de personas en el campus del Lincoln Center de Fordham después de que se instalara un campamento en el vestíbulo. En Nueva Jersey, los manifestantes pro palestinos comenzaron a desmontar sus tiendas de campaña el jueves por la tarde después de que Rutgers impusiera una fecha límite debido a que la protesta interrumpió los exámenes finales ese mismo día. La universidad confirmó que el área de protesta quedará despejada durante el resto del semestre.