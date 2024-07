NYC repartirá tarjetas OMNY para estudiantes en vez de MetroCards: viajes gratis diarios durante todo el año

NUEVA YORK -- Los estudiantes de la Ciudad de Nueva York ahora podrán viajar en el transporte público hacia sus escuelas o actividades extracurriculares de una manera más fácil, asequible y moderna.

Esto debido a que a partir del próximo año escolar 2024-2025 los estudiantes que cumplan el requisito recibirán tarjetas estudiantiles OMNY en lugar de las MetroCards, que se han distribuido a los alumnos desde 1997, anunció el alcalde Eric Adams y el presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA), Janno Lieber.

La buena noticia es que ahora los estudiantes podrán utilizar estas nuevas tarjetas Student OMNY las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con hasta cuatro viajes gratis en cualquier momento del día. Un cambio significativo ya que hasta el momento los estudiantes estaban limitados a solo tres viajes gratis cada día desde las 5:30 a. m. hasta las 8:30 p. m., y las tarjetas solo se podían usar los días en que la escuela del estudiante estaba abierta para clase.

“Estas tarjetas OMNY ampliadas para estudiantes cambian las reglas del juego para las familias de toda la Ciudad de Nueva York, particularmente para las familias de clase trabajadora que necesitan un poco más de ayuda para costear nuestra ciudad”, dijo el alcalde Adams. “Esto se basa en el trabajo que hemos realizado para hacer que nuestra ciudad sea más accesible, particularmente para los jóvenes y los neoyorquinos de bajos ingresos”.

