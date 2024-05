Arrestan cientos de manifestantes después de que el NYPD despejara el campus de Columbia

Lo que debes saber La Policía de Nueva York actuó el martes por la noche para desalojar a los manifestantes del ocupado Hamilton Hall de la Universidad de Columbia y de un campamento en el césped de la escuela, vistiendo uniformes antidisturbios y equipo táctico para poder entrar.

Se reportaron 3 heridos; La policía dijo que 109 personas fueron arrestadas, incluidas unas 40 en el pasillo. Quienes se encuentran en el salón enfrentan cargos de robo, conducta criminal y allanamiento de morada; otros enfrentan conducta desordenada.

Horas antes, funcionarios de todos los niveles del gobierno habían pedido a los manifestantes que se retiraran para evitar una mayor escalada; Los manifestantes no atendieron sus demandas y la Universidad de Columbia dijo que "no le quedó otra opción" que llamar a la policía cuando la situación se volvió "insostenible".

Más de 100 manifestantes fueron arrestados (aunque se reportaron pocos heridos) cuando agentes de la Policía de Nueva York con equipo antidisturbios llegaron a la Universidad de Columbia el martes por la noche, utilizando estrategias tácticas para despejar el ocupado Hamilton Hall y el campamento de césped a pedido de la universidad, como medida pacifista. Las manifestaciones en las universidades estadounidenses alcanzaron un punto de inflexión.

Un vídeo dramático mostró a agentes fuertemente equipados usando un camión con escalera y trepando por una ventana para acceder al histórico salón, conocido por su papel en una protesta contra la guerra de Vietnam hace décadas, donde los manifestantes se habían atrincherado después de romper ventanas y puertas para entrar a menos de 24 horas antes.

"Intentaron dejarnos fuera, pero la Policía de Nueva York y la gente de la Ciudad de Nueva York nunca serán cerradas", dijo el comisionado de la Policía de Nueva York, Edward Caban, después de que los agentes atravesaron puertas cerradas y encontraron algunas entradas bloqueadas con muebles.

Después de que la universidad le pidiera que interviniera, la policía utilizó "explosiones flash" o dispositivos de distracción para sofocar cualquier posible respuesta de los manifestantes mientras avanzaban. Dijeron que no se utilizó gas lacrimógeno.

"Diré esto: la Policía de Nueva York tenía un plan", dijo el miércoles la gobernadora Kathy Hochul. "Llegaron al campus y actuaron de manera profesional y justa. Podría haber sido mucho peor. Lo manejaron de una manera extremadamente profesional".

Durante el arresto de 109 estudiantes de Columbia, la policía mantuvo alejados a los medios de comunicación, lo que generó quejas sobre un video editado y sin sonido publicado por la Policía de Nueva York que mostraba una limpieza ordenada de Hamilton Hall. Los estudiantes periodistas dijeron que se les debería haber permitido documentar la operación.

Desglosar exactamente quién fue arrestado y de dónde viene puede llevar tiempo debido a la gran cantidad de arrestos y porque muchas personas están siendo procesadas completamente en comparación con simplemente recibir una multa, que es una práctica más común durante un arresto masivo en una protesta.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no ofreció mucha claridad sobre los casos o cargos, aparte de decir que su oficina estaría revisando el tema.

"Como lo hace mi oficina en cada caso, en todo nuestro trabajo, examinaremos cuidadosamente cada caso individual en nuestro expediente y tomaremos decisiones basadas en los hechos y la ley. Eso incluirá una revisión exhaustiva de las imágenes de las cámaras corporales y entrevistas. con testigos", dijo Bragg.

Un portavoz del FDNY le dijo a NBC News que tres pacientes fueron evaluados en la Universidad de Columbia después de que llegó la policía. Uno fue atendido y dado de alta en el lugar; dos fueron trasladados a un hospital con lo que se describió como heridas leves. No está claro cómo resultaron heridas las tres personas, ni se sabe si estaban afiliados a la universidad.

Las autoridades en una conferencia de prensa el miércoles elogiaron a la Policía de Nueva York por su moderación, lo que ocurrió cuando los estudiantes que protestaban en UCLA participaron en actos violentos y la policía trabajaba para expulsarlos.

"La precisión policial de la Policía de Nueva York garantizó que la operación fuera organizada, tranquila y que no hubiera heridos ni enfrentamientos violentos", dijo el miércoles el alcalde Eric Adams. "No hay nada pacífico en bloquear edificios, destruir propiedades o destruir cámaras de seguridad. No podemos permitir que lo que debería ser una protesta legal se convierta en un espectáculo violento que no sirve para nada".

Cientos de manifestantes fueron arrestados en la Universidad de Columbia el martes en la noche cuando agentes de la Policía de la Ciudad de Nueva York, con equipo antidisturbios, llegaron a la institución para despejar a los que se encontraban en Hamilton Hall y el campamento ubicado en el césped a pedido de la universidad.

Columbia, que se había enfrentado a una reacción violenta por convocar a la Policía de Nueva York cuando las protestas iniciales se intensificaron el mes pasado, tomó la decisión de volver a llamar a los agentes el martes por la noche "con el mayor pesar" para disipar lo que los funcionarios de la universidad describieron que se había convertido "un peligro claro y presente para las personas, la propiedad y el funcionamiento sustancial de la universidad".

Lee la carta completa aquí. Se emitió una alerta de refugio en el campus antes y durante la operación.

Un portavoz de la universidad dijo más tarde que lo que sucedió dentro de la sala fueron "actos de destrucción, no discursos políticos. Muchos estudiantes se sintieron incómodos y no bienvenidos debido a esta interrupción".

Aproximadamente entre 40 y 50 de las aproximadamente 109 personas arrestadas en Columbia el martes estaban en Hamilton Hall, la mayoría en el primer piso, después de que un individuo escondido en el edificio pudo dejar entrar a otros, dijo un portavoz. Los manifestantes ocupantes serían acusados de robo en tercer grado, conducta delictiva y allanamiento de morada. Los manifestantes que participen en el campamento en el césped serán acusados de allanamiento de morada y alteración del orden público.

"En lo que respecta al robo, ese es un cargo grave. Es un cargo de delito grave. No es un delito menor. Los otros dos son cargos de delitos menores", dijo Michael Bachner, abogado defensor penal y exfiscal.

Una multitud se había reunido en Chinatown cerca de la intersección de Mott Street y Worth Street el miércoles, saludando a los manifestantes que habían sido procesados y liberados del tribunal cercano y de la sede de la policía de Nueva York. Algunos de los detenidos y acusados hablaron con los medios de comunicación tras su liberación.

"Estaba tocando el tambor en la acera y la policía empezó a acercarse rápidamente", dijo Fernando Bobis, un manifestante arrestado. "Dos agentes se abalanzaron sobre mí. Me forzaron las manos detrás de mí y me ataron brutalmente".

No está claro cuántos de los arrestados en Columbia eran estudiantes. Algunos podrían enfrentarse a la expulsión. El alcalde dijo que la evidencia indicaba que "agitadores externos" cooptaron la protesta buscando "radicalizar" a los estudiantes y fueron en gran parte responsables de la escalada. Sin embargo, los profesores que apoyaban a los manifestantes dijeron que ese no fue el caso y que fue impulsado en gran medida por los estudiantes.

"Sé que hay quienes dirán que la mayoría eran estudiantes. No es necesario ser mayoría para influir y cooptar una operación", dijo Adams.

Adams dijo más tarde en una entrevista con MSNBC que dos personas arrestadas (una de las cuales, según dijo, tiene un esposo arrestado anteriormente por cargos de terrorismo) no eran estudiantes de CUNY, pero que pueden haber llevado a la "escalada de tácticas". Un portavoz de la escuela dijo que se creía que los estudiantes dentro del edificio estaban "dirigidos por individuos externos".

Otros estudiantes que se negaron a cumplir con la política universitaria el martes y durante el transcurso de las protestas que duraron semanas enfrentaron la suspensión, lo que significa que sus identificaciones universitarias serán desactivadas y no podrán terminar el semestre cuando concluyan los exámenes finales esta semana. Un portavoz de la universidad dijo que no podían proporcionar cifras específicas sobre expulsiones o suspensiones hasta el miércoles por la noche, pero dijo que "todos los participantes en los campamentos están suspendidos y no se les permite ingresar a la propiedad de la universidad".

La escuela pidió a la policía que permaneciera en el campus hasta el 17 de mayo para garantizar que no surjan campamentos adicionales y mantener el orden. La graduación está prevista para el 15 de mayo.

Las restricciones que limitan el acceso a Columbia a un punto de entrada (en la calle 116 y Ámsterdam) y al personal esencial y a los estudiantes que viven en dormitorios se implementaron a primera hora del martes en respuesta a las protestas y siguen vigentes por ahora.

Se intensifican las protestas contra la guerra en Nueva York y en otros lugares

Lo que ocurrió en Columbia el martes por la noche se podía prevenir, dijeron las autoridades.

A primera hora de la tarde, el alcalde Eric Adams y el comisionado de la Policía de Nueva York, Edward Caban, hicieron un llamado a los manifestantes de Columbia para que abandonaran Hamilton Hall "antes de que la situación empeore" aún más.

"No podemos ni permitiremos que lo que debería ser una reunión pacífica se convierta en un espectáculo violento que no sirve para nada", dijo Adams. "No podemos esperar hasta que esta situación se vuelva aún más grave. Esto debe terminar ahora".

Esa conferencia de prensa siguió a llamados a la acción similares de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y de la Casa Blanca, que condenaron la escalada el martes.

"El presidente Biden respeta el derecho a la libre expresión, pero las protestas deben ser pacíficas y legales", decía un comunicado. "Tomar edificios por la fuerza no es pacífico, está mal."

La policía ha recorrido campus universitarios en todo Estados Unidos durante las últimas dos semanas en respuesta a las protestas que pedían a las universidades que dejaran de hacer negocios con Israel o con empresas que apoyan la guerra en Gaza. Ha habido enfrentamientos y más de 1,000 detenciones. En casos más raros, los funcionarios universitarios y los líderes de las protestas llegaron a acuerdos para restringir la interrupción de la vida en el campus y las próximas ceremonias de graduación.

El City College de Nueva York se unió a la refriega el martes por la noche, cuando la policía respondió a una protesta en el campus de Hamilton Heights. Los funcionarios escolares dijeron que los manifestantes estaban interfiriendo con la seguridad y señalaron que hubo una serie de incidentes "violentos" la semana pasada y mencionaron una "inclusión significativa de personas no afiliadas".

La policía dijo que 173 personas fueron arrestadas cuando la Policía de Nueva York aseguró el área poco antes de la medianoche. La universidad dice que funcionará de forma remota hasta nuevo aviso, cuando quedan dos semanas de clases. Al igual que en Columbia, las puertas del City College se cerraron el miércoles con barreras.

En una declaración, los líderes del campamento de CUNY dijeron que los manifestantes se mantuvieron firmes y fueron "atacados brutalmente" por los agentes. La policía dijo el miércoles por la mañana que no hubo enfrentamientos violentos ni heridos.

"Si estabas en el City College y veías las botellas y los botes de basura arrojados a los agentes, estos agentes mostraban mucho control", dijo el alcalde Adams, añadiendo que pensaba que era "despreciable que las escuelas permitan que la bandera de otro país ondee en nuestro país", en referencia a un vídeo compartido en el Instagram de la Policía de Nueva York que muestra a agentes reemplazando una bandera palestina por una bandera estadounidense.

Las protestas en el campus nacional de Columbia comenzaron en respuesta a la ofensiva de Israel en Gaza después de que Hamás lanzara un ataque mortal contra el sur de Israel el 7 de octubre. Los militantes mataron a unas 1,200 personas, la mayoría de ellas civiles, y tomaron aproximadamente 250 rehenes. Israel, que prometió acabar con Hamás, ha matado a más de 34,000 palestinos en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud de esa zona.

A medida que las negociaciones de alto el fuego parecieron ganar fuerza, no estaba claro si esas conversaciones conducirían a un alivio de las protestas.

Israel y sus partidarios han calificado las protestas universitarias de antisemitas, mientras que los críticos de Israel dicen que utiliza esas acusaciones para silenciar a la oposición. Aunque algunos manifestantes han sido captados por las cámaras haciendo comentarios antisemitas o amenazas violentas, los organizadores de las protestas, algunos de los cuales son judíos, dicen que se trata de un movimiento pacífico destinado a defender los derechos de los palestinos y protestar contra la guerra.