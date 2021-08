Cuomo renuncia a su cargo como gobernador tras las investigaciones de acoso sexual

Lo que debes saber Andrew Cuomo anunció que renunciará como gobernador número 56 de Nueva York, y cede a la presión política y pública por las acusaciones de acoso sexual hechas por 11 mujeres en el informe de la fiscal general de Nueva York

La vicegobernadora Kathy Hochul asumirá el papel de gobernadora número 57 de Nueva York cuando la renuncia de Cuomo entre en vigor en 14 días; ella será la primera mujer en la historia del estado en ocupar ese cargo.

Cuomo niega rotundamente cualquier irregularidad en relación con el escándalo de acoso sexual y se disculpó nuevamente el martes con cualquier mujer a la que pudo haber ofendido inadvertidamente por su comportamiento.

NUEVA YORK - El gobernador Andrew Cuomo anunció el martes que renunciará en 14 días y negó una vez más haber actuado mal con respecto al escándalo de acoso sexual que lo rodea y se disculpó con las mujeres que por sus acciones pudo haber ofendido.

Las palabras de su renuncia llegaron 10 minutos después de condenar en su discurso el informe independiente de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al decir que fue motivado por una agenda política y plagado de falsedades.

"Gracias por el honor de servirles. Ha sido el honor de mi vida", dijo el demócrata de tres mandatos. "Mi instinto es luchar contra esta controversia porque creo que tiene motivaciones políticas. Creo que es injusto y falso. Si pudiera comunicar los hechos a través del frenesí, los neoyorquinos lo entenderían".

"El Gobierno realmente necesita funcionar hoy. El Gobierno debe actuar. Es una cuestión de operaciones gubernamentales de vida o muerte, y gastar energía en distracciones, es lo último que debería hacer el Gobierno estatal, y yo no puedo ser la causa de eso", concluyó Cuomo. "Dadas las circunstancias, la mejor forma en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el Gobierno vuelva a gobernar".

Escucha aquí al discurso completo de la renuncia del gobernador Cuomo. También puedes mirar aquí videos de los momentos claves del discurso.

Escucha aquí el discurso completo de renuncia de Cuomo como gobernador tras la investigación de las acusaciones de acoso sexual

El anuncio llega exactamente una semana después del día en que se publicó el informe de la fiscal general de Nueva York y luego de que los partidarios de Cuomo empezaron a pedir que dejara su cargo. La renuncia evita que Cuomo se convierta en el segundo gobernador de Nueva York en la historia en ser acusado y se produce un día después de que el Comité Judicial de la Asamblea estatal se reunió para discutir un cronograma para esa investigación.

La vicegobernadora Kathy Hochul, quien ha pasado casi dos décadas en la política de Nueva York, será la gobernadora número 57 de Nueva York y la primera mujer al mando en la historia del estado. Cuomo la elogió como "inteligente y competente" al anunciar su renuncia y dijo que la transición debería ser fluida en lo que respecta a la gestión del COVID-19 y otras crisis.

Hochul describió la semana pasada el comportamiento de Cuomo, documentado en el informe de la fiscal general, como "repulsivo" e "ilegal" y dijo que le creía a las mujeres que lo acusaron. Según los informes, los dos no se habían comunicado durante meses en medio de la investigación.

El anuncio de Cuomo refuerza las palabras de un discurso de aproximadamente 15 minutos que dio cuando se dio a conocer el informe de la fiscal y nuevamente ofreció una larga serie de disculpas a las mujeres a las que ofendió inadvertidamente, insistió en que esa no era su intención y rechazó el informe de la fiscal general.

"El informe decía que acosé sexualmente a 11 mujeres. Ese fue el titular que la gente escuchó y vio y reaccionó ante él. La reacción fue de indignación. Debería haberlo sido. Sin embargo, también fue falso", dijo el demócrata. "Las acusaciones más serias que se hicieron en mi contra no tenían una base fáctica creíble en el informe y hay una diferencia entre la presunta conducta indebida y la conclusión de un acoso sexual".

"Esto no quiere decir que no haya 11 mujeres a las que realmente ofendí. Las hay. Y por eso me disculpo profundamente", agregó Cuomo, recitando una serie de ejemplos sobre abrazos y besos que pensó que reflejaban que él "era amable".

Unos minutos antes de que Cuomo anunciara su renuncia, su abogada externa, Rita Glavin, habló por casi una hora en un esfuerzo detallado para exponer los supuestos prejuicios y "errores" dentro del informe de la fiscal general, mientras desacreditaba tanto a algunas de las acusadoras como a los investigadores independientes de la fiscal general. Tanto ella como Cuomo compararon el informe independiente con una campaña de difamación e insistieron en que el gobernador nunca hizo nada malo.

Escucha aquí la conferencia de la abogada de Cuomo sobre la investigación.

Conferencia completa de la abogada de Cuomo sobre la investigación de acoso sexual

Las declaraciones del martes reflejaron a un gobernador que instaba a la gente a esperar los hallazgos de la revisión independiente antes de emitir un juicio. En ese momento, eso le valió un respiro frente a partidarios como el presidente Joe Biden y otros.

Sin embargo, cuando salió el informe, cualquier apoyo que el gobernador tuvo se empezó a alejar dadas las explosivas denuncias del informe de la fiscal general sobre el acoso sexual a 11 mujeres.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a nuestra cadena hermana NBC News que el gobernador Andrew Cuomo no le dio un aviso a la Casa Blanca sobre su renuncia. Este señaló que el presidente Joe Biden no ha conversado con Cuomo desde la divulgación de los resultados de la investigación de la Fiscalía Estatal.

Cuando se le preguntó al presidente Biden sobre la renuncia de Cuomo el martes, el mandatario describió la situación en su totalidad como "triste".

"Ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un gran trabajo, tanto en todo, desde el acceso hasta la votación, la infraestructura y una gran variedad de cosas", dijo el presidente. "Por eso es tan triste".

Asesores y partidarios de confianza de Cuomo desde hace mucho tiempo se alejaron de él y solo se esperaba que las consecuencias internas y externas se intensificaran aún más cuanto más se resistiera a las demandas de dejar el cargo.

La principal asesora de Cuomo, Melissa DeRosa, nombrada repetidamente en el informe de la fiscal general por supuestamente tratar de contener el escándalo a medida que se expandía, renunció a su cargo la noche anterior a la entrevista televisiva de la mujer que acusó a Cuomo. Lee aquí su carta de renuncia.

La presidenta de Time's Up, Roberta Kaplan, renunció a su cargo el lunes por sus vínculos con Cuomo, mientras que un importante sindicato que representa a la Policía del Estado de Nueva York agregó su nombre al coro de llamados a su renuncia. Una oficial de la Policía estatal, que trabajó para proteger a Cuomo, se encuentra entre las 11 mujeres que la fiscal general informó en su reporte sobre el acoso sexual de parte del gobernador.

Las oficinas de Cuomo en Albany y Manhattan se asediaron por protestas en los últimos días, muchas de ellas con carteles que decían "Renuncie" o "CUOMO ES CULPABLE".

La mayoría de los votantes registrados de Nueva York estaban de acuerdo, ya sean demócratas o republicanos, en que el gobernador debería renunciar o enfrentar un juicio político, según una encuesta reciente.

Casi dos tercios del cuerpo legislativo estatal ya había dicho que estaban a favor de un juicio político si no renunciaba. El Comité Judicial de la Asamblea había dicho el lunes que eso podría no suceder hasta el próximo mes, según la línea de tiempo que se compartió después de la sesión de Albany el día anterior a la renuncia de Cuomo.

Todo eso parece ser un punto discutible ahora que el gobernador anunció su renuncia.

Si el esfuerzo de juicio político hubiera avanzado y la Legislatura hubiera votado para derrocarlo, Cuomo habría sido el segundo gobernador de Nueva York en la historia en ser acusado. William Sulzer ha sido el único en 1913.

Sin embargo, Cuomo es el noveno gobernador de Nueva York en dimitir desde 1817, aunque es uno de los tres que renunció tras acusaciones de mala conducta. Eliot Spitzer fue el más reciente en 2008.

El gobernador aún enfrenta investigaciones en curso sobre el posible uso indebido de los recursos estatales para su libro sobre la pandemia y preguntas sobre el escándalo de las muertes en hogares de ancianos relacionadas con el COVID-19.

Tanto los funcionarios como los acusadores elogiaron la noticia de la renuncia de Cuomo como un paso correcto y necesario para el gobernador oriundo de Queens, cuyas aspiraciones de un cuarto mandato, o un cargo electo superior, ahora se han evaporado.

"Desde el principio, simplemente le pedí al gobernador que detuviera su comportamiento abusivo", tuiteó Lindsey Boylan, la primera mujer que acusó públicamente a Cuomo de acoso y que fue objeto del desprecio de Glavin el martes. "Quedó muy claro que no podía hacer eso, sino que atacó y culpó a las víctimas hasta el final".

“No se equivoquen, este es el resultado de las sobrevivientes que cuentan valientemente sus historias”, agregó el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, a menudo en desacuerdo con Cuomo, en un comunicado. “Ya era hora de que Andrew Cuomo renunciara y es para el bueno de todo Nueva York ".

Su meteórico ascenso a los titulares nacionales a principios del año pasado, cuando Nueva York era el epicentro de la crisis de la pandemia en Estados Unidos y sus conferencias de prensa diarias eran imprescindibles para ver la televisión, probablemente serán ensombrecidas para siempre por su caída ahora igualmente meteórica.

Cuomo asumió el cargo de gobernador el 1 de enero de 2011, sucediendo a David Paterson. Antes de eso, se desempeñó como fiscal general de Nueva York, un puesto en el que era conocido por combatir agresivamente la corrupción del Gobierno.

Al principio de su carrera, Cuomo se desempeñó como secretario de HUD en la administración de Bill Clinton. Al menos una de las acusaciones formuladas públicamente contra él en las últimas semanas se remonta a esa época.

Cuomo se divorció desde 2005 de la escritora y activista Kerry Kennedy, miembro de la familia Kennedy, y estuvo involucrada sentimentalmente hasta 2019 con la personalidad de estilo de vida televisiva Sandra Lee.

Tiene tres hijas adultas y las nombró directamente cuando anunció su renuncia el martes.

“Quiero que sepan, desde el fondo de mi corazón: nunca lo hice, y nunca lo haría, faltarle el respeto intencionalmente a una mujer o tratar a cualquier mujer de manera diferente a como me gustaría que fueran tratadas”, dijo. “Tu papá cometió errores. Y se disculpó. Y aprendió de eso. Y de eso se trata la vida".