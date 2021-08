“Es por el bien de todo Nueva York”: alcalde Bill de Blasio sobre la renuncia de Cuomo

El alcalde Bill de Blasio dijo el martes que la renuncia del gobernador Andrew Cuomo, con quien se había enfrentado con frecuencia en diferentes decisiones trascendentales para la Ciudad de Nueva York, dijo que la renuncia del mandatario "es por el bien de todo Nueva York", esto momentos después de que el asediado dirigente anunció que se apartará del gobierno en dos semanas.

"No se equivoquen, este es el resultado de que las sobrevivientes hayan contado con valentía sus historias", dijo De Blasio. "Ya era hora de que Andrew Cuomo renunciara y es por el bien de todo Nueva York".

Cuomo anunció su renuncia a raíz de la presión política en medio de las consecuencias del informe condenatorio de la procuradora general estatal Letitia James, el cual halló suficiente evidencia sobre los casos de acoso sexual. El informe de 165 páginas, que incluyó entrevistas con 179 personas, encontró que Cuomo acosó a miembros del personal y exempleados de 2013 a 2020.

Las denuncias de mala conducta surgieron por primera vez a fines de febrero cuando la exasistente Lindsey Boylan acusó a Cuomo de acoso sexual. Desde entonces, las acusaciones en su contra se acumularon y desencadenaron la investigación.

Las mujeres acusaron a Cuomo de hacer comentarios sexuales inapropiados y de participar en tocamientos no deseados, el más atroz de un asistente ejecutivo anónimo que afirma que la invitó a su residencia y la manoseó.

Cuomo sigue negando las acusaciones, pero con una presión abrumadora de sus compañeros demócratas, incluido De Blasio, y una investigación de juicio político en ciernes, Cuomo dijo en una conferencia de prensa el martes que dimitiría.

"Nunca querría ser inútil de ninguna manera, y creo que dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a gobernar, y por lo tanto, eso es lo que haré", expresó Cuomo.

También se disculpó por su conducta y afirmó que nunca había "cruzado la línea".

"En mi mente, nunca he cruzado la línea con nadie, pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha vuelto a trazar la línea", agregó. "Hay cambios generacionales y culturales que simplemente no aprecié del todo. Y debería haberlo hecho, sin excusas".

Cuomo dijo que dimitirá en 14 días y será reemplazado por la vicegobernadora Kathy Hochul.

De Blasio y Cuomo se habían enfrentado por una serie de cuestiones en los últimos años, desde la vigilancia policial hasta las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. De Blasio había pedido por primera vez la dimisión de Cuomo en marzo y había expresado entonces su apoyo a un proceso de acusación si se negaba a renunciar.