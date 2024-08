NYC lanza recurso para que neoyorquinos se beneficien de más de 70 programas de ayuda económica

NUEVA YORK -- Estas son buenas noticias para los neoyorquinos.

La Ciudad de Nueva York lanzó el lunes una nueva iniciativa para ayudar a los residentes a buscar o informarce sobre más de 70 programas municipales, estatales y federales que pueden ayudarlos a tener una vida más asequible en la Gran Manzana.

La iniciativa que lleva por nombre “Money in Your Pocket”, o Dineto en tu Bolsillo, busca ayudar a miles de neoyorquinos a conocer los beneficios a los que podrían calificar y recibir un apoyo económico.

Para lograrlo, la Unidad de Participación Pública de la Ciudad de Nueva York (PEU) capacitó a cientos de miembros del personal de todo el Gobierno de la ciudad y a estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, (CUNY), para visitar más de 20 vecindarios desfavorecidos y edificios de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), de manera semanal y compartir esa información.

Además, para ayudar a los neoyorquinos a ver y comprender fácilmente los programas para los que podrían cumplir el requisito, el alcalde Adams también lanzó el lunes una “Guía de Dinero en tu Bolsillo”, que incluye enlaces directos a los requisitos y las solicitudes relevantes para más de 40 de los beneficios como Big Apple Connect hasta Fair Fares, el Crédito Tributario sobre el Ingreso del Trabajo (EITC) y más.

“Estamos lanzando nuestra iniciativa “Money in Your Pocket” para ayudar a los neoyorquinos a encontrar a qué beneficios califican y aprovechar los miles de millones de dólares que hemos ayudado a poner en los bolsillos de las familias trabajadoras”, dijo el alcalde Eric Adams.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Millones de neoyorquinos tienen acceso a una variedad de programas y beneficios financieros a través de la ciudad, pero muchos de los que califican aún no han presentado una solicitud. Programas como Fair Fares, que ofrece un descuento del 50 por ciento en el transporte público, y Freeze Your Rent, que evita aumentos de alquiler para adultos mayores y personas con discapacidades, pueden hacer que vivir en los cinco condados sea más asequible para los neoyorquinos. A pesar de la disponibilidad de estos programas y la constante difusión por parte de la administración, muchos neoyorquinos aún no saben de ellos, lo que hace que muchos programas no cuenten con suficientes suscripciones.

Dónde puedo conocer más sobre los beneficios a los que podría calificar

Aquí puedes visitar la “Guía de Dinero en tu Bolsillo”.