Cuomo rechaza el reporte de la investigación de la fiscal de NY que concluye que acosó sexualmente de 11 mujeres

Lo que debes saber La investigación de la fiscal general de Nueva York encontró que el gobernador Andrew Cuomo "acosó sexualmente de varias mujeres y, al hacerlo, violó la ley federal y estatal".

El informe de 165 páginas detalla el funcionamiento interno de la oficina del gobernador, incluido un esfuerzo en al menos un caso para tomar represalias contra una de esas mujeres.

Los investigadores dijeron que las entrevistas a 179 personas y decenas de miles de documentos corroboran los informes de 11 mujeres, incluida una oficial de la Policía estatal asignada al destacamento de protección del gobernador.

NUEVA YORK - La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el equipo de abogados seleccionados para investigar las denuncias de acoso sexual contra el gobernador Andrew Cuomo completaron su pesquisa y publicaron un informe público de sus hallazgos el martes.

El informe de la fiscal general, que se pone a disposición del público por primera vez, concluyó que el acoso denunciado por varias mujeres contra el gobernador viola las leyes estatales y federales. Las demandas por la renuncia de Cuomo fueron rápidas y provinieron de niveles de Gobierno tan altos como la Casa Blanca, donde el presidente Joe Biden dijo que el gobernador debería renunciar.

El gobernador "acosó sexualmente a empleadas actuales y anteriores del estado de Nueva York al participar en intercambios no deseados y no consentidos y al hacer numerosos comentarios ofensivos de naturaleza sugestiva sexual que crearon un ambiente de trabajo hostil para las mujeres", declaró la fiscal general.

James señaló que el informe de 165 páginas sobre la investigación detalla el funcionamiento interno de la oficina del gobernador, su acoso a varias mujeres, incluido un esfuerzo en al menos una instancia para tomar represalias contra una de esas mujeres, y detalla lo que se describe como un ambiente tóxico de trabajo dentro y alrededor del gobernador.

LEE AQUÍ EL REPORTE COMPLETO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA FISCAL.

Horas después, en un discurso público de 15 minutos, Cuomo se dirigió directamente al informe de la fiscal general. Lo puedes escuchar aquí en inglés.

Durante el discurso el gobernador trató de decir que las controversias se deben a la prensa y al sistema político "tóxico". La representación legal de Cuomo publicó una respuesta de 85 páginas a los hallazgos de la investigación "para aclarar las cosas".

LEE AQUÍ LA RESPUESTA LEGAL DEL GOBERNADOR ANDREW CUOMO AL INFORME DE ACOSO SEXUAL DE LA FISCAL GENERAL.

"Los hechos son muy diferentes a lo que se ha descrito", dijo el gobernador, quien sostuvo que nunca tocó a nadie de manera inapropiada ni hizo avances inapropiados.

Cuomo recurrió durante el discurso a imágenes de él besando a personas de todas las edades y convicciones para intentar demostrar su condición de hombre del pueblo, no de libertador de avances indeseables.

El reporte indica que, en total, 11 mujeres fueron acosadas sexualmente, incluidas empleados estatales y una oficial de la Policía del estado de Nueva York asignada a la unidad para proteger al gobernador. Los investigadores hablaron con 179 personas, incluidas los acusadoras del gobernador, miembros actuales y anteriores de la Cámara Ejecutiva, policías y otros empleados estatales.

"Estas entrevistas y piezas de evidencia revelaron un cuadro profundamente perturbador pero claro: el gobernador Cuomo acosó sexualmente a empleadas estatales actuales y anteriores, leyes federales y estatales", dijo James.

Los investigadores principales, Joon Kim y Anne Clark, elaboraron los hallazgos claves de su investigación de cinco meses. Los abogados explican que el informe describe el patrón de comportamiento en el que Cuomo "se dedicaba a manosear, besar, abrazar y hacer comentarios inapropiados".

En varios casos, dijo Clark, el gobernador tocó de manera inapropiada a una ofical de la Policía estatal asignado a su destacamento. Ella le dijo a los investigadores que Cuomo pasó el dedo desde su cuello hasta su columna vertebral mientras los dos estaban parados en un ascensor.

"En otra ocasión, ella estaba de pie sosteniendo la puerta abierta para el gobernador, cuando él pasó, él tomó su mano abierta y la pasó por su estómago desde el ombligo hasta la cadera, donde ella guarda su arma", dijo Clark.

La evidencia presentada y descubierta por el equipo de investigadores ilustró un patrón generalizado de "conducta que no es solo un comportamiento afectuoso pasado de moda y algunos miembros de su personal lo tendrían, sino acoso sexual ilegal", agregó Clark.

Este presunto comportamiento siguió a la solicitud de Cuomo de que se reasignara a la oficial específicamente a su detalle de protección, aunque ella cumplió con el requisito de servicio de tres años para el puesto.

El informe también incluyó una acusación de una mujer que trabajaba para una compañía de energía que dijo que Cuomo le tocó el pecho en un evento. La mujer dijo que Cuomo pasó los dedos por las letras de su camisa, leyendo el nombre de su empresa en voz alta. Luego se inclinó y dijo: "Voy a decir que veo una araña en tu hombro", y le pasó la mano por el hombro y los senos, según el informe.

La evidencia presentada y descubierta por el equipo de investigadores ilustró un patrón generalizado de "conducta que no es solo un comportamiento afectuoso pasado de moda, y algunos miembros de su personal lo tendrían, sino acoso sexual ilegal", agregó Clark.

El patrón mostrado por el gobernador, (preguntar a las mujeres por qué estaban en una relación, si engañarían a sus parejas, decirles a las mujeres que se ven muy bien para su edad), según lo detallado por los diputados especiales, va en contra de una ley aprobada por el gobernador en 2019 que la conducta de los estados "no necesita ser 'severa o generalizada para constituir una conducta procesable". Su comportamiento repetido no solo cumple sino que excede el estándar de acoso sexual según lo estipulado por la ley, dijeron.

"Nuestra investigación también encontró que la Cámara Ejecutiva respondió a las denuncias de acoso sexual en formas que violaron sus propias políticas internas y también constituyeron represalias ilegales con respecto a uno de los denunciantes", dijo Kim. "Basándonos en nuestra investigación, llegamos a la conclusión de que la cultura laboral de la Cámara Ejecutiva, plagada de acoso, miedo e intimidación, por un lado, mientras normalizaba frecuentes coqueteos y comentarios de género por parte del gobernador, creaba las condiciones que permitían que el acoso sexual y las represalias ocurran y persistan".

La investigación independiente es civil, no criminal, reiteró el martes la fiscal general. Pero el "acoso ilegal basado en el sexo" y las represalias detalladas en el informe ahora son públicas y están disponibles para los fiscales y los Departamentos de Policía deben revisar los hallazgos y determinar que los cargos penales están justificados.

Al menos un fiscal de distrito ha confirmado públicamente el inicio de una investigación penal. Una declaración del fiscal de distrito del condado de Albany dijo que se presentará una solicitud formal para obtener los materiales de investigación del reporte de la fiscal general.

Las revelaciones, la mayoría de las cuales se hicieron públicas inicialmente el invierno pasado, llevaron a un coro de llamados a la renuncia de Cuomo por parte de muchos demócratas electos en Nueva York.

El presidente de la asamblea, Carl Heastie, que controla la investigación de juicio político del gobernador, dijo que los hallazgos "desgarradores" del informe "indicarían a alguien que no es apto para el cargo". Agregó que el informe ha sido enviado al Comité Judicial para su revisión. La fiscal general confirmó que la evidencia relevante también será entregada al comité.

Los demócratas estatales se reunieron durante gran parte del martes por la tarde para discutir las revelaciones del informe y los próximos pasos que se tomarían. Heastie dijo que el gobernador había "perdido la confianza de la mayoría demócrata de la Asamblea y que ya no puede permanecer en el cargo" y, una vez que se compartan las pruebas del informe de la fiscal, se moverá rápidamente para concluir la investigación del juicio político "lo antes posible".

La vicegobernadora Kathy Hochul, quien reemplazaría al gobernador si renunciara o enfrentara un juicio político, calificó el comportamiento de Cuomo como "repulsivo e ilegal", y dijo que los próximos pasos después de la investigación provendrían de la Asamblea.

"El acoso sexual es inaceptable en cualquier lugar de trabajo, y ciertamente no en el servicio público. La investigación de la fiscal general ha documentado un comportamiento repulsivo e ilegal del gobernador hacia varias mujeres. Creo en estas mujeres valientes y admiro su coraje al presentarse", dijo Hochul en un declaración.

Los senadores estadounidenses Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand también hicieron un llamado a la renuncia del gobernador después de la publicación del informe el martes, lo que refuerza la misma petición que hicieron por primera vez en marzo pasado.

“Ningún funcionario electo está por encima de la ley. El pueblo de Nueva York merece un mejor liderazgo en la oficina del gobernador. Seguimos creyendo que el gobernador debe renunciar ”, dijeron en un comunicado conjunto.

Por otro lado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió también la renuncia del gobernador en una declaración que compartió el martes tras escuchar la conclusión de la investigación de la fiscal general sobre las acusaciones de acoso sexual por parte del gobernador Cuomo.

“Bajo la fiscal general Letitia James, se ha completado una investigación exhaustiva e independiente sobre las acusaciones contra el gobernador Cuomo", dijo Pelosi. “Como siempre, felicito a las mujeres que se acercaron a decir su verdad. Reconociendo su amor por Nueva York y el respeto por el cargo que ocupa, pido al gobernador que renuncie".

Asimismo, el presidente Biden dijo que el gobernador Cuomo debería renunciar tras el resultado de la investigación del estado cuando se le preguntó el martes sobre el caso durante una reunión informativa del coronavirus.

En una entrevista de 11 horas con investigadores el mes pasado, Cuomo admitió cierto comportamiento y negó otras acusaciones, dijeron los investigadores. Por ejemplo, dijo Clark, admitió haberle preguntado a Bennett si había estado involucrada con hombres mayores y dijo que pudo haber besado a la oficial de la Policía estatal en un evento, pero negó haberla tocado.

Según el informe Cuomo respondió lo siguiente cuando se le preguntó sobre una acusación de que agarró el pecho de una mujer en la mansión ejecutiva: "Tendría que perder la cabeza para hacer tal cosa" a una mujer a la que apenas conocía con varios miembros del personal alrededor.

Cuomo siempre negó los toques inapropiados, pero inicialmente dijo que lamentaba que su comportamiento con las mujeres fuera "malinterpretado como un coqueteo no deseado". Se volvió más combativo en los últimos meses, diciendo que no hizo nada malo.

También ha cuestionado la neutralidad de los abogados que lideran la investigación. Kim, estuvo involucrado en investigaciones previas de corrupción por parte de personas en la administración de Cuomo.

Las regulaciones del estado de Nueva York dicen que el acoso sexual incluye una conducta no deseada de naturaleza sexual, desde el coqueteo no deseado hasta las bromas sexuales, que crea un ambiente de trabajo ofensivo, independientemente de la intención del perpetrador.

La investigación sobre si se utilizaron fondos o recursos públicos para ayudar a escribir el libro de Cuomo o venderlo aún no ha concluido y está en curso como parte de una investigación separada, anunció la fiscal general.

Las acusaciones de acoso sexual por parte del gobernador se hicieron públicas en febrero por las exasistentes de Cuomo, Lindsey Boylan y Charlotte Bennette, semanas después de que la fiscal general James publicara un informe que decía que el Estado podría haber subestimado en miles las muertes en hogares de ancianos relacionadas con el COVID.

Los señalamientos agravantes de irregularidades se encontraron tras una intensa presión pública para una investigación independiente sobre el gobernador, quien finalmente otorgó el poder a James después de seleccionar inicialmente a un juez que tenía vínculos distantes con Cuomo. El gobernador ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones de irregularidades.

EL PASO A PASO DE LA PESQUISA

La investigación de la fiscal general se centró inicialmente en las denuncias de acoso sexual por parte de un par de exempleadas. Sin embargo, con el tiempo, la investigación se amplió para incluir denuncias de más de media docena de mujeres e informes de docenas de empleados actuales y anteriores sobre maltratos mientras trabajaban en Albany.

James seleccionó al exfiscal federal en funciones para el distrito sur de Nueva York, Joon H. Kim, y a la abogada de discriminación laboral, Anne L. Clark, para dirigir las investigaciones de la oficina.

El equipo de investigación tenía poder de citación para examinar documentos, registros y datos relevantes relacionados con el caso y realizar entrevistas y declaraciones formales. Se les pidió que presentaran informes semanales a la fiscal general del estado y que presentaran un informe final escrito de sus hallazgos, que ahora se divulga al público.

Además, su investigación analizó si Cuomo había priorizado a los miembros de su familia, el acceso especial a las pruebas de COVID-19 durante las primeras etapas de la pandemia el año pasado y el posible uso indebido de los recursos estatales para producir y promover su libro publicado sobre la pandemia de COVID-19, que fue la última investigación realizada a solicitud del contralor del estado Tom DiNapoli.

La investigación no es criminal, pero el informe publicado por la fiscal general podría influir significativamente en la investigación de juicio político de la Legislatura estatal.

A fines de julio, el gobernador cuestionó públicamente la neutralidad de Kim y Clark en una conferencia de prensa. Cuomo dijo que tenía "preocupaciones sobre la independencia de los revisores", sin proporcionar más detalles para respaldar sus comentarios.

El presidente del comité judicial de la Asamblea de Nueva York, Charles Lavine, escribió una carta a Cuomo advirtiendo a su oficina que dejara de menospreciar a los investigadores. En ese momento, el portavoz de Cuomo, Rich Azzopardi, había estado insinuando en las redes sociales que la investigación de James estaba motivada por el deseo de postularse para gobernadora.

Casi al mismo tiempo, se había programado que Cuomo se reuniera con el equipo de investigadores en Albany mientras la investigación avanzaba hacia su quinto mes. Varios de los acusadoras del gobernador también han prestado declaraciones juradas a los investigadores.

El propio Cuomo había nombrado a un fiscal especial en 2018 para explorar las acusaciones de que el exfiscal general Eric Schneiderman, un demócrata, abusó de cuatro mujeres durante lo que se suponía que eran encuentros románticos. El fiscal especial finalmente no presentó cargos. En un giro del destino, Cuomo en ese momento pidió a Schneiderman que renunciara por las acusaciones públicas de agresión.

Cuomo defendió una ley estatal histórica de 2019 que facilitó a las víctimas de acoso sexual probar su caso en los tribunales. Las presuntas víctimas ya no tienen que cumplir con el alto nivel de demostrar que el acoso sexual es "severo y generalizado".

Mientras tanto, las regulaciones del estado de Nueva York dicen que el acoso sexual incluye una conducta no deseada de naturaleza sexual, desde el coqueteo no deseado hasta las bromas sexuales, que crea un ambiente de trabajo ofensivo, independientemente de la intención del perpetrador.

LAS ACUSACIONES

Las acusaciones van desde manosear debajo de la camisa de una mujer y forzar besos no deseados, hasta hacer preguntas personales no deseadas sobre sexo y citas, incluido si una empleada tendría relaciones sexuales con un hombre mayor.

Una exasistente del gobernador, Charlotte Bennett, dijo que Cuomo la interrogó sobre su vida sexual, le preguntó si sentía que la edad hacía una diferencia en las relaciones y dijo que estaba bien salir con "cualquier persona mayor de 22 años". Bennett dijo que creía que él estaba evaluando su interés en una aventura. Cuomo negó haber hecho avances sobre Bennett.

Las acusaciones de Bennett se produjeron solo unos días después de que la exempleada Lindsey Boylan diera a conocer en una publicación de blog que el gobernador la invitó a jugar el juego conocido como strip poke, donde se quira la ropa, durante un vuelo, entre otros supuestos avances sexuales. En una ocasión en 2016, afirmó que Cuomo le bloqueó la salida de una habitación y la besó.

Además de las acusaciones de acoso sexual de Boylan y Bennett, una exasistente ejecutiva y asesora de políticas de salud, Anna Ruch, dijo que el gobernador le tocó la parte baja de la espalda expuesta y le preguntó si podía besarla momentos después de conocerse en una boda en 2019.

Una foto del evento muestra a Cuomo con las manos alrededor del rostro de Ruch. Ella dijo que él la hizo sentir "incómoda y avergonzada" cuando le pidió que la besara.

Menos de una semana después de que Ruch se presentara, dos exayudantes, una de su tiempo como secretario de HUD y otra de la oficina del gobernador, acusaron a Cuomo de contacto físico inapropiado, lo que elevó el número de acusaciones de acoso en su contra a cinco. La oficina de Cuomo desestimó los informes de una "cultura tóxica" en su equipo, diciendo que exige excelencia de su personal.

Y luego, el 9 de marzo, un día después de que James nombrara a los dos abogados para la investigación independiente, llegó una de las acusaciones más graves contra el gobernador por parte de una asistente actual. La empleada anónimo acusó a Cuomo de manosearla en la mansión del gobernador en 2020.

La empleada anónima lo llamó un encuentro físico aterrador en el que el gobernador cerró la puerta de golpe y dijo "No me importa" cuando advirtió que alguien podría ver lo que estaba haciendo. Dijo que Cuomo había estado abrazándola y coqueteando con ella de manera inapropiada durante años, acicalándola con fuertes abrazos y besos en la mejilla, pero dijo que este incidente en particular fue aún más lejos. El gobernador metió la mano debajo de su blusa y su mano estaba agarrando uno de sus senos sobre su sostén, según la mujer.

Cuomo dijo que los detalles de su historia son "desgarradores" y negó la acusación y señaló que "Nunca había hecho algo como eso".

El gobernador ha negado repetida y vehementemente muchas de las acusaciones, pero hace meses ofreció una rara disculpa a cualquiera que interpretara sus acciones como un "coqueteo no deseado". A pesar de que casi todos los demócratas electos en Nueva York de todos los niveles de Gobierno pidieron la renuncia del gobernador, Cuomo se mantuvo firme en que no renunciará.

Cuomo ha argumentado cada vez más que la política es el principal impulsor de las críticas en su contra y ha cuestionado los motivos de los acusadores.

La atención se dirigió al presidente Joe Biden para opinar sobre las acusaciones luego de los comentarios de otros importantes demócratas en Washington. En marzo, Biden dijo que Cuomo debería renunciar si la investigación de la fiscal general confirmaba las acusaciones de acoso sexual contra él.

“Los hechos saldrán a la luz” en la investigación de la fiscal general, dijo Cuomo al ser interrogado por la prensa ante la llegada de cada nueva denuncia de acoso sexual y reiteró su posición de que “nunca supo en ese momento” que estaba incomodando a alguien.

CUOMO BAJO LA LUPA

Además de esas afirmaciones, Cuomo también enfrenta acusaciones de abuso verbal y amenazas por parte de un legislador, así como una investigación federal sobre cómo su administración manejó las muertes en hogares de ancianos relacionadas al COVID-19.

El asambleísta de Queens, Ron Kim, afirmó que había sido acosado y amenazado por el gobernador. El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo públicamente que ser amenazado por Cuomo era un comportamiento "clásico" de él. Además, los fiscales federales iniciaron una investigación sobre cómo la administración de Cuomo manejó el COVID-19 en hogares de ancianos. Los portavoces de Cuomo han negado cualquier irregularidad en ese caso específico, o en general con el manejo de los asilos de ancianos.

Como resultado de la oleada de escándalos, los legisladores de Nueva York votaron para despojar al gobernador de sus poderes de emergencia relacionados con la pandemia y devolver asuntos como los cierres al control local.

Todas las acusaciones crearon un cambio sorprendente para Cuomo quien hace meses era tan popular que fue visto como uno de los principales candidatos a fiscal general en la administración Biden, y fue considerado uno de los favoritos para la nominación de los demócratas a la presidencia en 2024.

Cuando salieron a la luz las primeras denuncias de acoso sexual a principios de 2021, Cuomo intentó seguir adelante y proyectar normalidad en medio de los escándalos. En última instancia, luchó por mantener la cabeza fuera del agua después de que sus conferencias de prensa diarias sobre el coronavirus se vieron abrumadas por preguntas sobre su presunta irregularidad. Durante semanas, Cuomo se retiró de lo que se habían convertido en conferencias de prensa habituales en cámara por las que se había vuelto universalmente reconocido durante el apogeo de la pandemia en Nueva York, algo que incluso le llevó a ganar un premio Emmy meses después.

"A veces, Dios viene y te golpea por una razón u otra, o la vida viene y te golpea por una razón u otra", dijo Cuomo en un comentario del 15 de marzo que tenía la intención de hacer referencia a la situación de Nueva York, pero también podría aplicarse a sus problemas personales. “La pregunta es qué haces cuando te golpean. Y los neoyorquinos se levantan, se levantan más fuertes y aprenden la lección".

Otro equipo legal, contratado por la Asamblea estatal para una investigación de juicio político, investiga los reclamos de las mujeres, así como el encubrimiento de los datos de muertes de COVID-19 en residentes de hogares de ancianos por parte de los asistentes de Cuomo.

Los fiscales federales también están investigando al gobernador, en parte por la decisión de su administración de mantener en secreto los datos del COVID-19 del asilo de ancianos.