Desamparados alojados en un hotel de Manhattan serán reubicados, según grupo

Lo que debes saber Después de meses de suplicarle a la ciudad y presentar quejas sobre la condición de su vecindario, los residentes del Upper West Side de Manhattan recibieron una grata victoria el martes, pero no todos están de acuerdo con la decisión.

El Hotel Lucerne, que ha estado alojando a neoyorquinos sin hogar durante semanas, reubicará a los residentes temporales, según grupos de vecinos que han estado abogando por la mudanza durante meses.

Como una forma de contener la propagación del COVID-19 entre la población sin hogar de la ciudad, el alcalde Bill de Blasio utilizó los hoteles, que no tenían casi invitados durante el cierre de la ciudad, como un lugar seguro para las personas sin hogar, muchas de las cuales sufren de enfermedades mentales, adicciones y otros problemas.

NUEVA YORK -- Después de meses de suplicarle a la ciudad y presentar quejas sobre la condición de su vecindario, los residentes del Upper West Side de Manhattan recibieron una grata victoria el martes, pero no todos están de acuerdo con la decisión.

El Hotel Lucerne, que ha estado alojando a neoyorquinos sin hogar durante semanas, reubicará a los residentes temporales, según grupos de vecinos que han estado abogando por la mudanza durante meses.

La Organización Comunitaria del West Side emitió un comunicado que decía que la ciudad ya no utilizará el Hotel Lucerne para albergar a las personas sin hogar como una forma de "abordar el caos que llegó a un punto crítico en las últimas semanas". El grupo calificó la decisión como un "gran paso adelante" para el vecindario.

"Aunque todavía hay más trabajo por hacer para reparar el daño en este vecindario y para abordar las muchas personas sin hogar que aún quedan a la deriva en otros hoteles... nos complace que se escuche a la comunidad y se estén tomando medidas concretas para remediar esto situación trágica", dijo el grupo.

Como una forma de contener la propagación del COVID-19 entre la población sin hogar de la ciudad, el alcalde Bill de Blasio utilizó los hoteles, que no tenían casi invitados durante el cierre de la ciudad, como un lugar seguro para las personas sin hogar, muchas de las cuales sufren de enfermedades mentales, adicciones y otros problemas. Pero muchos en el Upper West Side dijeron que su calidad de vida había estado sufriendo como resultado, quejándose de tener que caminar al lado de personas desmayados en las aceras y realizar actos lascivos en la calle.

"Como los funcionarios de la ciudad, los proveedores de servicios y los defensores de las personas sin hogar han reconocido durante mucho tiempo, los hoteles (de habitación individual) no son el lugar donde deberíamos albergar a esta población vulnerable, que necesita el tipo de servicios sociales que solo se pueden brindar en refugios adecuados", lee la declaración del grupo en parte. "Todos los neoyorquinos merecen sentirse seguros en las calles de sus vecindarios. Pero nosotros, como neoyorquinos, también nos preocupamos por nuestros vecinos, particularmente los necesitados. Todos estamos juntos en esto. Por lo tanto, todos deberíamos estar preocupados por lo que sucedió aquí y asegúrese de que nunca vuelva a suceder".

La ciudad confirmó que "comenzará a reubicar a personas de varias ubicaciones de hoteles comerciales a ubicaciones alternativas de refugios no congregados", y prometió que aún se mantendría todo el distanciamiento social y el aislamiento para aquellos en los refugios.

Sin embargo, la ciudad no confirmó qué hoteles o ubicaciones específicas ya no albergarían a los desamparados, sino que dijo que dos ubicaciones temporales de hoteles comerciales de emergencia en Queens (cerca de Queensbridge Houses) y en Manhattan tendrían residentes reubicados.

"Con más de 60 ubicaciones de hoteles comerciales utilizados para combatir COVID y proteger a nuestros clientes de este virus durante los últimos seis meses, estas acciones comenzarán a reducir esa huella donde podamos, y seguimos monitoreando de cerca los indicadores de salud con el Departamento de Salud, para determinar cuándo y cómo todos nuestros clientes que residen en estos sitios de reubicación temporal de hotel de emergencia en toda la ciudad pueden regresar de manera segura al refugio ", se lee en un comunicado de la ciudad.

En este momento, ningún hotel nuevo albergaría a personas sin hogar. Todavía hay otros 60 hoteles que albergan a desamparados en los cinco condados.

En respuesta a la medida, la Sociedad de Ayuda Legal calificó de "vergonzoso que la administración de Blasio capitulara tan rápidamente ante el NIMBYism del Upper West Side", un acrónimo de Not In My Backyard (o No en Mi Patio), criticando la decisión que, según ellos, pone en riesgo la vida de las personas sin hogar en medio de una pandemia. La organización dice que más de 100 neoyorquinos sin hogar ya han muerto por COVID-19, y esta medida pone en peligro más vidas.

"También nos preocupa el peligroso precedente que establece esta decisión en gran detrimento de nuestros clientes en el futuro, lo que perjudica la capacidad de la Ciudad para defender plenamente a las personas sin hogar en estas situaciones", se lee en el comunicado de la Sociedad de Ayuda Legal. "Por último, es particularmente atroz que la ciudad tenga que desarraigar a otros neoyorquinos sin hogar de su refugio actual, interrumpiendo sus vidas durante una pandemia, para hacer espacio para estos clientes, que no tuvieron que ser trasladados en primer lugar."

El grupo dijo que no había "justificación moral o legal" para la medida y que considerarían todas las opciones en el futuro.

Además, no todos en el vecindario tenían un problema con las personas sin vivienda e incluso querían ayudarlas, dijo la concejal de la ciudad de Nueva York, Helen Rosenthal. Ella dice que otro grupo de vecinos formó UWS Open Hearts para dar la bienvenida a los menos afortunados.

"Estoy devastada de ver que la administración de la ciudad trata a estos residentes del refugio como piezas de ajedrez que se pueden mover por el tablero según los caprichos de los ricos y poderosos", dijo la cofundadora de la organización sin fines de lucro Corinne Low.

"Exigimos transparencia sobre cómo sucedió esta decisión cuando el alcalde aseguró a la comunidad que no le importaba quién lo demandará, que iba a tomar esta decisión basándose en la salud pública", continuó la declaración de Low.