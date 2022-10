Sobreviviente empujado sobre las vías reacciona al Plan de Seguridad de la Ciudad de Nueva York; policías hacen arresto

NUEVA YORK -- David Martin se dirigía al trabajo el viernes por la tarde cuando alguien lo tomó por sorpresa y empujó al neoyorquino de toda la vida de la plataforma del metro donde tomó el tren.

Fue atacado un día antes de que los líderes de la ciudad y el estado revelaran su nuevo plan de seguridad del metro, con la intención de inundar el sistema de tránsito con más policías, cámaras y construir instalaciones de atención de salud mental más sólidas.

"En un segundo estoy en las vías, me empujaron extremadamente fuerte", le dijo a nuestra cadena hermana NBC 4 por teléfono el domingo. "Solo estoy feliz de estar vivo, para ser honesto contigo".

Martin tiene una larga recuperación después de que le revisaron el cuerpo en la estación de Myrtle-Wyckoff Avenues en Bushwick justo antes del viaje de la tarde. Los videos publicados durante el fin de semana muestran la carga de su atacante, aparentemente espontánea, y lo empujan hacia el lecho de orugas.

La policía dijo que identificó al atacante como Lamale McRae, de 41 años, a quien localizaron y arrestaron el lunes. Las autoridades dijeron que los volantes de búsqueda repartidos en Times Square ayudaron en el arresto.

"Tengo un dolor insoportable. Es difícil para mí acostarme y levantarme de la cama o caminar al baño", dijo Martin.

“Es un evento traumático. No sé qué han hecho otras víctimas, pero no sé cómo lidiar con esto”, dijo su madre, Audrey Martin, expresando su frustración después de que la familia no supiera nada de la ciudad.

Pero horas después, el hombre de 32 años dijo que recibió una llamada del alcalde Eric Adams.

"Realmente están tratando de ayudarme, tratando de hablar conmigo y ayudarme de cualquier manera posible", dijo Martin.

Parte de esa ayuda podría provenir del plan "Policías, cámaras, atención" anunciado por Adams y la gobernadora Kathy Hochul el sábado, destinado a frenar la violencia en el metro, dirigida o no, en un intento por calmar las preocupaciones del público.

Los demócratas dijeron que planean dar luz verde a más de mil turnos de horas extra todos los días diseñados específicamente para aumentar la cantidad de oficiales uniformados que patrullan las plataformas y los trenes. La financiación de 1200 turnos adicionales representaría 10,000 horas más de patrulla cada día. Su anuncio del fin de semana también solicitó dos nuevas instalaciones psiquiátricas para pacientes hospitalizados para ayudar a las personas que experimentan problemas graves de salud mental.

"No sé si lo resolverá, pero podría ser mucho más útil. Siento que los oficiales de policía no tienen una bola de cristal, no puedes poner una en cada grieta de una estación". Martín dijo el domingo.

McRae fue arrestado el lunes por la mañana y se esperaba que enfrentara cargos de intento de asesinato, agresión, peligro imprudente y acoso. La información de contacto de su abogado no se conoció de inmediato.