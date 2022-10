Publican imágenes del sospechoso de empujar a hombre a las vías del subway en Brooklyn

NUEVA YORK -- Las autoridades dieron a conocer un nuevo video del incidente en el metro en el que un sospechoso empujó a un hombre a los rieles del tren el viernes por la tarde. El caso se describió como otro ataque al parecer aleatorio.

Las imágenes publicadas por la Policía de la Ciudad de Nueva York parecen mostrar al presunto responsable del ataque empujar a la víctima, de 32 años, a las vías del metro en la estación de Brooklyn de las avenidas Myrtle y Wyckoff. Aquí se presta servicio de las líneas L y M. El ataque ocurrió poco antes de las 3:00 p. m.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

No se han dado detalles sobre si la víctima y el sospechoso tuvieron algún intercambió de palabras antes del empujón, pero la policía calificó el ataque como no provocado. La víctima fue atendida en el lugar y no fue atropellada por un tren. Se espera que esté bien.

La policía describió al sospechoso como de unos 6 pies de altura y fue visto por última vez con una sudadera amarilla con capucha y un chaleco negro mientras corría hacia el este por Myrtle Avenue.

El empujón del viernes sucedió un día después de reportarsen otros dos ataques en el metro. Uno con un cuchillo de cocina y otro con una espada de samurái. Esto en medio de un repunte de la violencia que ha provocado la muerte de cinco personas en el sistema de tránsito en las últimas semanas.

A principios de esta semana, un hombre de Queens de 48 años murió después de caer a las vías del tren en la estación de Jackson Heights luego de una discusión sobre un teléfono celular, dijeron las autoridades. En este caso, un hombre de 50 años fue detenido.

Esa muerte marcó la novena en el sistema de metro en 2022 y la quinta en dos semanas.

El alcalde Eric Adams ha tratado de asegurar a los neoyorquinos que el sistema es seguro. Se espera que aborde el crimen en el transporte público en una "Cumbre del crimen" durante el fin de semana en Gracie Mansion. Se espera que asistan unas 40 personas.

Si tiene información puede llamar confidencialmente a las autoridades al 1-888-57-PISTA.