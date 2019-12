Ley Luz Verde: largas filas para obtener licencias de conducir en NY

NUEVA YORK -- Los inmigrantes indocumentados tienen oficialmente la "luz verde" en Nueva York ya que ahora pueden solicitar para obtener una licencia de conducir estatal.

El lunes, la fila para acceder al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Yonkers daba la vuelta alrededor de la cuadra ya que la multitud esperaba para obtener sus licencias.

La gente comenzó a hacer fila antes de las 8 a.m. A partir de las 11:30 a.m., muchos estuvieron en línea durante más de tres horas. Sin embargo, la espera no terminó una vez que ingresaron al DMV, porque una vez dentro del edificio había una estimada tres horas y media adicionales de espera para solicitar el permiso o licencia de conducir.

La mayoría de los que esperaban en línea le dijeron a nuestra cadena hermana News 4 que estaban emocionados de obtener finalmente su licencia después de esperar durante años la oportunidad.

Algunos dijeron que temen que el derecho no sea duradero y quisieron aprovechar tan pronto la ley se implementara.

Adicionalmente, muchos que esperaban dijeron que las carreteras serán más seguras ya que más personas habrán realizado la prueba, obtenido seguro de automóvil y demostrado que pueden conducir de manera adecuada.

Nueva York se convirtió en el decimotercero estado en autorizar licencias de conducir para inmigrantes indocumentados en los EE.UU.

El Senado estatal liderado por los demócratas votó 33-29 a favor del proyecto de ley en junio y fue rápidamente firmado a ley por el gobernador demócrata Andrew Cuomo.

Sin embargo, la medida ha resultado controvertida. Aunque grupos defensores aplaudieron la medida, algunos opositores piensan que desincentivará a las personas a convertirse en ciudadanos.

El Consejo Empresarial del Estado de Nueva York, la organización empresarial más grande del estado, así como muchos defensores de inmigrantes, especialmente en el norte del estado, argumentan que los inmigrantes requieren licencias para trabajar, cuidar a sus familias y ocuparse de las tareas cotidianas.