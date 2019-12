Condados en los que podría no ser seguro tramitar la licencia para todos

NUEVA YORK - Desde que la Legislatura estatal aprobó el verano pasado la ley Driver’s License Access and Privacy Act (A.3675-B), también conocida como Ley Luz Verde, varios condados de Nueva York han dejado en claro su oposición en cuanto a emitir las licencias para indocumentados a partir de este 16 de diciembre.

Algunos funcionarios demandaron al Estado bajo el argumento de que la ley viola los estatutos federales. Incluso cuando los tribunales desecharon sus querellas, los opositores advirtieron que desafiarán la directriz y que no expedirán el documento a los solicitantes que no logren comprobar un estatus migratorio regular en el país.

La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) en Nueva York aconsejó a los solicitantes no tramitar el licencia para todos en las oficinas de los siguientes condados:

Erie

Michael Kearns, secretario del condado, es uno de los principales detractores de la ley y el primero en demandar al gobernador Andrew Cuomo, a la fiscal general del estado Letitia James y al comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados Mark Schroeder.

La corte desechó la demanda, pero Kearns sigue insistiendo en que la Ley Luz Verde es inconstitucional. El viernes declaró a la prensa que no emitirá licencias de conducir a inmigrantes indocumentados bajo ninguna circunstancia.

Oswego

Michael Backus, secretario del condado, dijo el viernes que no está seguro de que los 29 empleados del condado que administran las tres oficinas del DMV estén preparados para emitir licencias a inmigrantes indocumentados.

"Estoy realmente preocupado de que mi personal no esté capacitado para hacer esto", dijo Backus en una conferencia de prensa. "No sabemos el volumen de personas que vendrán a nuestras oficinas para obtener estas licencias. Y en este momento, no puedo decirles que mi personal estará capacitado para manejar a las personas que ingresan a nuestras oficinas con documentos extranjeros”.

Backus escribió al presidente Donald Trump una misiva para pedirle que ordene al Departamento de Justicia que revise la ley y que presente una demanda en un tribunal federal.

Allegany

Se unió a los condados que advirtieron que cooperarán con las autoridades de inmigración. "Si usted viene a mis oficinas y ha hecho algo ilegal, es mi deber reportarlo a las autoridades apropiadas, ya sea que sea ciudadano o no", sentenció Robert L. Christman, secretario del condado.

Oneida

La secretaria del condado de Oneida, Sandra DePerno, afirma que su personal no recibió la capacitación adecuada y no dominan otros idiomas, por lo que no pueden leer ni interpretar documentos extranjeros. La funcionaria indicó que el estado proporcionó equipo para ayudar a autenticar pasaportes y licencias extranjeros, pero no la capacitación adecuada para usar esa tecnología.

"A decir verdad, intentaremos ayudarlos cuando podamos", dijo a la prensa, "pero lo más probable es que los enviemos a la oficina de Syracuse, que es administrada por el estado".

DePerno dijo estar preocupada por la cuestión de los números de seguro social. La ley dicta que una persona puede firmar un formulario de declaración jurada que establece que nunca se le ha emitido un número de seguro social, pero la funcionaria afirma que no hay forma de verificar si la declaración jurada es verdadera.

"Ninguno de nosotros somos expertos en detectar si algo es fraudulento o no", dijo. "Ese no es nuestro trabajo".

Cayuga

Sue Dwyer, secretaria del condado, expresó el viernes a la prensa que el personal no tiene la capacitación ni la tecnología adecuada para verificar la autenticidad de los documentos extranjeros. La funcionaria pidió al estado que la ley entre en efecto en las primeras semanas del año, de esa forma, las oficinas podrían tener más tiempo para recibir el entrenamiento requerido.

Rensselaer

Frank Merola, secretario del condado, es otro de los funcionarios que presentó una demanda en un tribunal federal para impugnar la ley, pero el juez federal Gary Sharpe, del distrito norte de Nueva York, la desestimó el viernes. El magistrado dijo que la ley estatal no entra en conflicto directo con la ley federal de inmigración.

Niagara

El secretario del condado, Joseph Jastrzemski, dijo el viernes que su personal no está capacitado para procesar documentos extranjeros.

"Estas no son transacciones normales del DMV", apuntó. "Nos ocuparemos de documentos extranjeros que tienen que ser autorizados y verificados en un sistema que aún no se ha probado en la realidad".

Madison

En octubre, más de 25 empleados del condado emitieron una declaración para advertir al Estado que no están preparados para el proceso de la licencia para indocumentados.

El secretario del condado, Michael Keville, pidió al Estado que demore la fecha prevista para garantizar la adecuada identificación de los documentos extranjeros.

"No tomaron en consideración lo que sucede con el robo de identidad, no pensaron en cómo los delincuentes considerarán esto como una oportunidad", afirmó Keville.

Los secretarios de los condados de Erie, Genesee, Wyoming, Niagara y Allegany y el senador estatal Rob Ortt, republicano por el norte de Tonawanda, se reunieron en una conferencia de prensa el viernes por la mañana en la oficina del DMV del norte de Tonawanda para expresar sus preocupaciones con la nueva ley, que entra en efecto de forma oficial el lunes.

Ortt afirmó que la ley permitirá que los inmigrantes indocumentados puedan abordar aviones, y señaló que los terroristas del 11 de septiembre usaron identificaciones, incluidas licencias de conducir, para tal efecto. Sin embargo, la ley es muy clara al respecto. Se trata de una licencia de conducir limitada que solo sirve para viajar dentro del estado. Los solicitantes no recibirán un REAL ID, la identificación requerida para tomar un vuelo.