No caiga en estafas al tramitar la licencia para todos

NUEVA YORK - Impera gran expectativa en el estado de Nueva York respecto a la Ley Luz Verde, que entra en efecto de forma oficial el lunes 16 de diciembre, sin embargo, también hay preocupación sobre los posibles casos de estafa.

La Coalición del Inmigrante de Nueva York lanzó una campaña educativa para orientar a los miles de inmigrantes indocumentados que están listos para solicitar la licencia de conducir.

Steven Choi, presidente de la Coalición, advirtió en un comunicado a los inmigrantes sobre los posibles esquemas de fraude y recordó que nadie puede demandar dinero para hacer el trámite.

RECUERDE:

1.- Todos los trámites se hace en las oficinas del DMV. No hay personas u oficinas externas autorizadas para ejercer como intermediarios.

2.- El formulario de la licencia lo expide el DMV y el examen de conducir lo debe hacer el solicitante en persona en las instalaciones de la agencia.

3.- El proceso no exige contratar a un abogado o notario. La Oficina de la fiscal Letitia James señala que en los países de Latinoamérica, los notarios pueden ejercer como abogados, pero en los Estados Unidos no es así. Un notario no está autorizado para proveer representación legal.

4.- El DMV es la única oficina autorizada para cobrar la cuota requerida para el trámite de la licencia.

5.- Si usted cree que ha sido víctima de un fraude, llame a la Oficina de la fiscal Letitia James al 1-866- 390-2992. El servicio está disponible en español.

El pasado 6 de diciembre, los asambleístas Marcos Crespo y Kevin Cahill enviaron una carta al director del DMV para solicitar que “ejerza la autoridad” que le confiere el Estado para intervenir en los casos en los empleados opten por no cumplir con la Ley Luz Verde y se nieguen a emitir el documento.

Según la directriz del DMV, el personal que decline cumplir con sus funciones pueden ser despojados de su autoridad en el condado.

La Coalición exhortó a los inmigrantes a llamar a la Oficina de Nuevos Americanos del Departamento de Estado de Nueva York (1-800-566-7636) para obtener la guía necesaria.