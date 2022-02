Fiscal del distrito de Manhattan emite carta para aclarar ‘confusión’ sobre controvertidas pautas

Lo que debes saber El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, envió una carta a sus fiscales el viernes aclarando lo que llamó parte de la "confusión" de un memorando inicial sobre las pautas procesales que causó controversia.

Bragg asumió el cargo el 1 de enero y fue criticado casi de inmediato por un conjunto de pautas que emitió a los fiscales, ordenándoles no acusar ciertos delitos en absoluto y degradar otros a cargos menores.

Sin embargo, en la carta que envió Bragg el viernes, su oficina aclaró que procesará los robos con armas como delitos graves, que los casos de posesión de armas serán procesados ​​por defecto como delitos graves y cualquier intento de violencia contra la policía será procesado.

Entre los más controvertidos de esos cambios estaba una orden de no enjuiciar algunos casos de resistencia al arresto, y otra que ordenaba que el delito grave de robo a mano armada se degradara en muchos casos a delito menor de hurto en tiendas.

Su orden se produjo en un contexto de fuerte aumento de la delincuencia en la Ciudad de Nueva York. En el Distrito de Patrullos de Manhattan Norte del Departamento de la Policía de la Ciudad de Nueva York, los delitos graves aumentaron un 23 % este año en comparación con el mismo período del año pasado, liderados por un aumento del 43% en los robos.

Los incidentes de disparos también casi se han duplicado. Los números son aún más altos en el Distrito de Patrullas de Manhattan South.

La viuda de uno de los dos oficiales del NYPD asesinados por un hombre armado cuando respondieron a una llamada de disturbios domésticos el mes pasado alimentó aún más la tormenta de fuego en torno a Bragg, diciendo en un elogio lleno de lágrimas que "el sistema sigue fallando. Ya no estamos seguros, ni siquiera los miembros del servicio".

"En el último mes, he visto de primera mano su gran trabajo incansable en nombre de los neoyorquinos. Y he recibido comentarios valiosos sobre el Memorándum del 3 de enero", la carta de Bragg, obtenida por nuestra cadena hermana News 4 New York, leer en parte. "El Memorando del 3 de enero tenía como objetivo proporcionar a los fiscales asistentes del distrito un marco sobre cómo abordar los casos en el mejor interés de la seguridad y la justicia. Nuestra experiencia colectiva, sin embargo, ha sido que el Memorándum ha sido una fuente de confusión, en lugar de claridad".

El mandatario reconoció al oficial que abatió al sospechoso de balear a muerte a los oficiales Jason Rivera y Wilbert Mora.

La carta de aclaración continúa afirmando que un robo comercial con un arma será procesado como un delito grave, ya sea que el arma fuera "operable, cargada o una imitación realista".

"Un robo comercial a punta de cuchillo, o con otra arma que genere un riesgo de daño físico, será acusado como un delito grave. En los robos minoristas que no impliquen un riesgo de daño físico, la Oficina continuará evaluando los cargos con base en todos los de las circunstancias agravantes y atenuantes presentadas", decía la carta de Bragg.

Además, según la carta de aclaración, las personas en posesión de armas para cometer delitos serán procesadas.

“Los casos de posesión de armas son una parte clave de nuestro plan para la seguridad pública. Las personas que caminan por las calles con armas serán procesadas y rendirán cuentas”, decía la carta. "El incumplimiento en los casos de armas es un enjuiciamiento por delito grave. También utilizaremos los casos de posesión de armas como una oportunidad para rastrear las fuentes de armas ilegales y construir casos contra los traficantes de armas".

La carta también establece que la violencia contra los policías "no será tolerada".