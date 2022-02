Hochul: Controversial fiscal de Manhattan está tomando medidas necesarias para lograr visión compartida

Lo que debes saber La gobernadora Kathy Hochul dijo el martes que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, está tomando las medidas necesarias para lograr lo que describió como su visión compartida, sus primeros comentarios desde que se reunió con el controvertido nuevo fiscal.

La demócrata no dio muchos detalles sobre lo que ella y Bragg discutieron cuando hizo el comentario durante una sesión informativa sobre COVID-19 en El Bronx.

Bragg asumió el cargo el 1 de enero y fue criticado casi de inmediato por un conjunto de pautas que emitió a los fiscales, ordenándoles no acusar de ciertos delitos en absoluto y degradar otros a cargos menores.

NUEVA YORK -- La gobernadora Kathy Hochul dijo el martes que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, está tomando las medidas necesarias para lograr lo que describió como su visión compartida, sus primeros comentarios desde que se reunió con el controvertido nuevo fiscal.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La demócrata no dio muchos detalles sobre lo que ella y Bragg discutieron cuando hizo el comentario durante una sesión informativa sobre COVID-19 en El Bronx. Anteriormente, le dijo al periódico New York Post que tenía "opciones" y sabía "muy bien" su poder para eliminarlo.

Bragg asumió el cargo el 1 de enero y fue criticado casi de inmediato por un conjunto de pautas que emitió a los fiscales, ordenándoles no acusar de ciertos delitos en absoluto y degradar otros a cargos menores.

Entre los más controvertidos de esos cambios estaba una orden de no enjuiciar algunos casos de resistencia al arresto, y otra que ordenaba que el delito grave de robo a mano armada se degradara en muchos casos a delito menor de hurto en tiendas.

Su orden se produjo en un contexto de fuerte aumento de la delincuencia en la Ciudad de Nueva York. En el Distrito de Patrulla Manhattan Norte del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, los delitos graves aumentaron un 23% este año en comparación con el mismo período del año pasado, liderados por un aumento del 43% en los robos.

Los incidentes de disparos también casi se han duplicado. Los números son aún más altos en Distrito de Patrulla Manhattan Sur del NYPD.

La viuda de uno de los dos oficiales asesinados por un hombre armado cuando respondieron a una llamada de disturbios domésticos en Harlem hace menos de dos semanas alimentó aún más la controversia en torno a Bragg, diciendo en un elogio lleno de lágrimas que "el sistema sigue fallando. Ya no estamos seguros, ni siquiera los miembros del servicio”.

Incluso antes de eso, Hochul había dicho que estaba monitoreando la situación de cerca y conocía muy bien los poderes que tiene la oficina de gobernador para destituir a un fiscal de distrito de su cargo.

Ella le dijo al New York Post que "no estaba preparada para deshacer la voluntad de la gente", pero que era su responsabilidad reunirse con Bragg y considerar si algunos casos deberían reasignarse si la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan no los procesa.

Hochul se postula para la reelección este otoño, y varios de sus oponentes, tanto republicanos como demócratas, la han criticado por no destituir a Bragg de su cargo, como tiene la autoridad para hacerlo según la ley estatal.