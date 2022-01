Viuda de Jason Rivera critica al fiscal del distrito de Manhattan: ‘El sistema sigue fallando’

Lo que debes saber La viuda del policía de Nueva York caído, el Det. Jason Rivera, compartió una elogia lleno de lágrimas en el funeral de su esposo el viernes, pero guardó sus comentarios más impactantes para el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y sus controvertidas pautas de enjuiciamiento.

NUEVA YORK -- La viuda del policía de Nueva York caído, el Det. Jason Rivera, compartió una elogia lleno de lágrimas en el funeral de su esposo el viernes, pero guardó sus comentarios más impactantes para el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y sus controvertidas pautas de enjuiciamiento.

"El sistema sigue fallando. Ya no estamos seguros, ni siquiera los miembros del servicio", dijo Dominique Luzuriaga en la Catedral de San Patricio repleta de policías, dignatarios y líderes locales, incluido Bragg.

"Sé que estabas cansado de estas leyes, especialmente las del nuevo fiscal del districto. Espero que te esté viendo hablar a través de mí en este momento", dijo Luzuriaga entre aplausos y ovación de pie desde los bancos. "Estoy seguro de que toda nuestra familia de la uniformada también está cansada.

"Pero te prometo, te prometemos, que tu muerte no será en vano".

Aunque asumió su puesto como fiscal del distrito hace menos de un mes, Bragg se ha convertido en alguien controversial debido a las políticas establecidas a principios de su administración, que exigen que los fiscales no presenten cargos por algunos delitos (incluyendo la resistencia al arresto en algunas circunstancias) y automáticamente reduzcan los delitos graves a delitos menores en algunos casos (como ciertos robos a mano armada).

La nueva comisionada de la policía de la Ciudad de Nueva York, Keechant Sewell, ha cuestionado públicamente la lógica detrás de esas políticas, y varios candidatos a gobernador se han comprometido a destituirlo de su cargo si son elegidos. La gobernadora Kathy Hochul, que se postula para la reelección, le dijo al New York Post esta semana que conocía "muy bien" su autoridad para destituir a Bragg de su cargo y que, si bien no quería socavar la voluntad de la gente, estaba analizando todas las opciones para enjuiciar los casos que su oficina no aceptaría.

“Estoy de duelo y rezo por el Detective Rivera y el Oficial Mora hoy y todos los días, y mis pensamientos están con sus familias y la policía de la Ciudad Nueva York. Nunca se tolerará la violencia contra los agentes de policía. Mi oficina procesará enérgicamente los casos de violencia contra la policía y trabajará para evitar que actos sin sentido como este vuelvan a ocurrir", dijo Bragg en un comunicado después del funeral.