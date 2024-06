¿Dónde puedo comprar las entradas para los partidos de la Copa América en el MetLife Stadium en NJ?

NUEVA JERSEY -- Estados Unidos es el anfitrión de la Copa América 2024, que empezó el jueves 20 de junio hasta el 14 de julio, que contará con seis naciones invitadas como parte de un nuevo “acuerdo de colaboración estratégica” anunciado por la CONMEBOL y la CONCACAF y un brillante sorteo de la fase de grupos de la Copa América 2024 nos tiene a todos listos para empezar este verano.

Una buena noticia para los residentes de nuestra área es que tres de los partidos se jugarán en el estadio de MetLife en Nueva Jersey, uno de ellos se juega el martes 25 de junio con el equipo de Chile y Argentina, al que muchos quieren ir debido a la participación del astro del fútbol: Lionel Messi. Los otros partidos son el 27 de junio con Uruguay y Bolivia y el 9 de julio con la semifinal.

Pero, ¿cómo puedo comprar los boletos de estos partidos? Aquí te explicamos

Los boletos para los partidos de Argentina y Chile NO se pueden comprar en el estadio en persona. Solo en línea. Puedes visitar este sitio web.

IMPORTANT UPDATE! Match tickets will NOT be sold at MetLife Stadium on Tuesday, June 25 for Copa America (Chile vs. Argentina). Any available tickets will be sold online only through Ticketmaster.

MARTES 25 DE JUNIO

Grupo A: Chile vs. Argentina: a las 9:00 p. m. y las puertas abren a las 7 p.m.

JUEVES 27 DE JUNIO

Grupo C: Uruguay vs. Bolivia: a las 9:00 p. m. y las puertas abren a las 7 p.m.

REMINDER! If you are attending tomorrow's Copa America (Chile vs. Argentina) match at MetLife Stadium please use public transportation or carpool.

Due to the setup of the State Fair, several parking lots are not available.

