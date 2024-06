Cómo llegar al MetLife Stadium para los partidos de la Copa América

NUEVA JERSEY -- El NJ Transit ofrecerá un servicio ferroviario especial desde y hacia el estadio MetLife para los partidos de la Copa América de esta semana, anunció el servicio ferroviario el lunes.

Los partidos se jugarán el martes 25 de junio para Chile vs Argentina y el jueves 27 de junio para Uruguay vs Bolivia. Además la semifinal será el 9 de julio.

NJ Transit tendrá trenes lanzadera entre Secaucus Junctions/Hoboken y la estación de tren Meadowlands. No habrá servicio de tren directo a Meadowlands desde ninguna otra estación o línea.

El servicio a Meadowlands desde Secaucus Junction comenzará a las 6:31 p.m. antes de que las puertas del estadio se abran a las 7 p.m. El último tren con destino a Meadowlands saldrá a las 9:55 p.m.

El último tren que saldrá de Meadowlands hacia Secaucus saldrá del estadio no antes de la 1:00 m.

⚽ On Tuesday, June 25 and Thursday, June 27, NJ TRANSIT will offer train service to/from Secaucus Junction and MetLife Stadium for the COPA America soccer matches. Service details at https://t.co/Ez31bmtYMr pic.twitter.com/q9ojYp3WxF