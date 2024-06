¿Quiénes son las estrellas de la Copa América 2024? Aquí hay algunos jugadores que debes conocer

Para los fanáticos del fútbol que no pudieron pasar suficiente tiempo con este deporte solo con el Campeonato Europeo de la UEFA, agradezcan el inicio de la Copa América.

El torneo, que generalmente solo cuenta con participantes de América del Sur, amplió su tabla para incluir un total de 16 equipos este verano, con equipos de América del Norte, Central y el Caribe.

El último torneo se celebró en 2021, y Argentina levantó el trofeo en ese momento y busca hacerlo nuevamente en 2024.

Con nuevos equipos que buscan ganar, esto proporciona una nueva forma para que los jugadores construyan estadísticas internacionales y trabajen para llevar el gran premio a sus países de origen.

Estos son algunos jugadores a los que debes estar atento para la Copa América de este verano.

Lionel Messi

Una lista de las estrellas del fútbol actual en este torneo estaría incompleta sin Messi.

La leyenda del fútbol busca aumentar su vitrina de trofeos y aprovechar el éxito reciente de Argentina en torneos, dado que el equipo ganó la Copa del Mundo en Qatar en 2022.

Después de jugar el jueves el partido inaugural del torneo contra Canadá, victoria de Argentina por 2-0, se convirtió en el jugador con más apariciones en la historia del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Si bien no apareció en el marcador en el primer juego, no nos vayamos pensando que no encontrará el fondo de la red del portero este verano.

Vinícius Júnior

Después de ayudar a su club, el Real Madrid, a conseguir otro trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA, por supuesto, Vinicius Jr. es un jugador clave en la Copa América de este año.

El brasileño busca llevar a su equipo al podio de ganadores, después de que ganaron la Copa América por última vez en 2019 (un equipo en el que Vinicius Jr. no estaba).

El extremo izquierdo de 23 años ha tenido mucho éxito a nivel de clubes y estaremos atentos a él este verano para ver qué puede hacer por la Seleção.

Brasil juega por primera vez el lunes contra Costa Rica.

Federico Valverde

Federico Valverde es un mediocampista central de 25 años que también formó parte del equipo ganador de la Liga de Campeones del Real Madrid.

Fue un jugador destacado en la Copa del Mundo de 2022 para el equipo internacional y puede moverse por el campo para jugar en el mediocampo o en las bandas.

En un equipo conocido por sus estrellas mayores, busque a este joven artillero para que su equipo siga luchando por el éxito internacional.

Alphonso Davies

El defensor canadiense de 23 años juega en el Bayern Munich, es el único canadiense en marcar en un Mundial.

A pesar de su edad, ya es uno de los 10 mejores goleadores de su equipo canadiense y busca impulsar los esfuerzos de su equipo para luchar por superar la fase de grupos, en la que también están Argentina, Chile y Perú.

Davies no es ajeno a ganar a nivel de clubes, ya que ganó varios trofeos nacionales con el Bayern, incluido un trofeo de la Liga de Campeones en 2020.

Lautaro Martínez

Martínez no es ajeno al éxito, ya que ganó la Copa América, un título de la Copa del Mundo y llevó a su equipo, el Inter de Milán, a la cima de la Serie A este año.

El producto de Buenos Aires anotó 24 goles en liga, la mejor marca de su carrera, esta temporada cuando el Inter ganó el título italiano por segunda vez en tres años.

Espere que el jugador de 26 años continúe en su mejor forma en sus esfuerzos por ayudar a Argentina a llevarse el trofeo a casa.