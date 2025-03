NUEVA YORK – (11 de marzo de 2025) – NBC 4 New York/WNBC y Telemundo 47/WNJU Comcast NBCUniversal anunciaron hoy el regreso de Becas de Impacto Local de NBCUniversal por octavo año consecutivo en 2025. El competitivo desafío de subvenciones otorgará $227,272 dólares en fondos sin restricciones a organizaciones elegibles que sirvan o tengan su sede en el área triestatal.

Las organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) elegibles pueden acceder a más información y solicitar una de las Becas de Impacto Local de NBCUniversal en becasdeimpactolocal.com y el sitio en ingles localimpactgrants.com hoy, martes 11 de marzo, hasta el 11 de abril. Las categorías de becas son educación y empoderamiento juvenil, próxima generación de narradores y participación comunitaria. Los ganadores de las subvenciones se anunciarán más adelante este año.

Las organizaciones interesadas en obtener más información sobre el programa de subvenciones de este año pueden registrarse, Becas de Impacto Local de NBCUniversal, para unirse a una sesión informativa el 18 de marzo a la 1PM ET.

“Invertir en nuestras comunidades locales es un valor fundamental de Telemundo 47 y NBC 4 New York,” dijo Cristina Schwarz, presidente y gerente general de Telemundo 47. “Con el apoyo de Comcast NBCUniversal, las Becas de Impacto Local ayudan a nuestras estaciones a asistir a destacadas organizaciones sin fines de lucro a ampliar aún más su alcance en el área triestatal para quienes lo necesitan.”

“Nuestras Becas de Impacto Local han permitido que los residentes del área triestatal reciban mayores oportunidades educativas, un mejor apoyo en seguridad alimentaria y asistencia para encontrar empleos significativos. Estamos entusiasmados por conocer más sobre las impresionantes organizaciones sin fines de lucro de este año y cuáles son sus necesidades,” dijo Eric Lerner, presidente y gerente general de NBC 4 New York.

Requisitos clave de elegibilidad para la subvención:

La sede de la organización sin fines de lucro 501(c)(3) y/o el programa para el que solicita la organización deben estar ubicados en un mercado participante;

La entidad debe prestar servicios al mercado desde el que opera;

Los gastos totales de la organización deben estar entre $100,000 y $1,000,000; y

La organización sin fines de lucro debe ayudar a resolver problemas comunitarios cotidianos en cualquiera de las tres categorías de las subvenciones.

Categorías de las Subvenciones de NBCUniversal Local incluyen:

Educación y empoderamiento juvenil: Programas escolares y comunitarios que equipan a los jóvenes con las herramientas que necesitan para tener éxito, incluida la educación STEM/STEAM y emprendimiento juvenil. Próxima generación de narradores: Programas que promueven el acceso y desarrollan caminos para talentos emergentes y voces jóvenes para explorar carreras en comunicaciones, artes, noticias, deportes y entretenimiento. Participación comunitaria: Programas que ayudan a fomentar la unidad comunitaria por medio de apoyar y promover la participación voluntaria en sus regiones.

Las Becas de Impacto Local de NBCU 2025 entregarán un total de $2.5 millones en fondos sin restricciones en los 11 mercados de EE. UU. atendidos por las estaciones propiedad de NBC y Telemundo. Fundado en 2018, el programa de subvenciones de NBCUniversal ha otorgado $18.5 millones a 546 organizaciones, incluidas las 76 organizaciones sin fines de lucro que recibieron $2.5 millones el año pasado.

Los mercados de las estaciones propiedad de NBC y Telemundo son Nueva York (WNBC, WNJU), Los Ángeles (KNBC, KVEA), Chicago (WMAQ, WSNS), Filadelfia (WCAU, WWSI), Dallas-Fort Worth (KXAS, KXTX), Washington, D.C. (WRC-TV, WZDC), Boston (WBTS, WNEU), San Francisco (KNTV, KSTS), Miami (WTVJ, WSCV), San Diego (KNSD, KUAN) y Hartford, Conn. (WVIT, WRDM).

Sobre de NBC 4 New York / WNBCNBC 4 New York / WNBC es la emisora insignia de la división NBCUniversal Local de NBCUniversal, al servicio del área triestatal de Nueva York desde hace más de 75 años y con periodistas galardonados con los premios Alfred I. duPont-Columbia, Edward R. Murrow y Emmy® que se encuentran entre los más destacados en su campo. La emisora incluye el NBC 4 I-Team, la mayor unidad televisiva de reportajes de investigación de Nueva York, Better Get Baquero, que ha recuperado más de 15 millones de dólares para los consumidores del triestado, y Storm Team 4, certificado por WeatheRate por ofrecer la previsión meteorológica local más precisa del triestado utilizando tecnología punta como Storm Tracker 4, un radar meteorológico Doppler fijo de doble polarización y banda S de alta frecuencia. Las plataformas digitales de NBC 4 Nueva York también se encuentran entre las más leídas y vistas en el mercado de Nueva York e incluyen la aplicación NBC 4 App, canales dedicados Peacock, Roku, Apple TV, Pluto y Amazon FireTV, junto con una visualización única fuera del hogar en taxis locales.

Sobre de Telemundo 47 Nueva York / WNJUTelemundo 47 / WNJU es la estación Telemundo de NBCUniversal Local con más de 50 años de servicio a las comunidades de habla hispana de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Con periodistas ganadores del Premio Emmy® y ofreciendo más de 27 horas de programación producida localmente cada semana, la estación incluye el único equipo de meteorólogos bilingües del mercado de Nueva York, La Autoridad en El Tiempo, quienes están certificados por WeatheRate por ofrecer el pronóstico televisivo en español más preciso de los Tres Estados. Su unidad de investigación Telemundo Responde ha recuperado más de 5 millones de dólares hasta la fecha, y el programa de asuntos públicos de Telemundo 47 Enfoque Nueva York centra semanalmente la atención en las cuestiones políticas y las preocupaciones locales más importantes para los telespectadores. Telemundo 47 ofrece noticias e información a través de todas las plataformas, incluyendo la aplicación Telemundo 47, canales dedicados de Roku, Apple TV y Amazon FireTV, y a través de las redes sociales. Telemundo 47, el canal triestatal de transmisión de fútbol en español, ofrecerá cobertura exclusiva en español del torneo de la Copa Mundial Masculina de la FIFA™ 2026.

Acerca de Comcast Corporation

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) es una empresa global de medios y tecnología que conecta a las personas con los momentos que importan. Nos enfocamos principalmente en la conectividad, la agregación y el streaming con 57 millones de relaciones con clientes en los Estados Unidos y Europa. Ofrecemos banda ancha, servicios inalámbricos y video a través de nuestras marcas Xfinity, Comcast Business y Sky; creamos, distribuimos y transmitimos entretenimiento, deportes y noticias líderes a través de Universal Filmed Entertainment Group, Universal Studio Group, Sky Studios, las cadenas de transmisión NBC y Telemundo, múltiples cadenas de cable, Peacock, NBCUniversal News Group, NBC Sports, Sky News y Sky Sports; y brindamos experiencias memorables en Universal Parks and Resorts en los Estados Unidos y Asia. Visite www.comcastcorporation.com para obtener más información.

Los mercados de las estaciones participantes de NBC y Telemundo son Nueva York (WNBC, WNJU), el sur de California (KNBC, KVEA), Chicago (WMAQ, WSNS), Filadelfia (WCAU, WWSI), Dallas-Fort Worth (KXAS, KXTX), Boston (WBTS, WNEU, NECN), Washington, D.C. (WRC-TV, WZDC), Área de la Bahía de San Francisco (KNTV, KSTS), Miami-Fort Lauderdale (WTVJ, WSCV), San Diego (KNSD, KUAN) y Hartford, Connecticut. (WVIT, WRDM).

Para conocer reglas adicionales/requisitos de elegibilidad, visite becasdeimpactolocal.com. Para más información en inglés, visite localimpactgrants.com.