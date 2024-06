Partidos de la Copa América en Nueva Jersey: lo que debes saber

NUEVA JERSEY -- Estados Unidos será el anfitrión de la Copa América 2024, que empezó el jueves 20 de junio hasta el 14 de julio, que contará con seis naciones invitadas como parte de un nuevo “acuerdo de colaboración estratégica” anunciado por la CONMEBOL y la CONCACAF y un brillante sorteo de la fase de grupos de la Copa América 2024 nos tiene a todos listos para empezar este verano.

Una buena noticia para los residentes de nuestra área es que tres de los partidos se jugarán en el estadio de MetLife en Nueva Jersey, uno de ellos con el equipo de Argentina al que muchos quieren ir debido a la participación del astro del fútbol: Lionel Messi.

Aquí te explicamos todo lo que debes saber sobre los partidos de nuestra área, desde cómo llegar al estadio, descuentos en el transporte público, precios de los partidos, cuáles se juegan y más.

MARTES 25 DE JUNIO

Grupo A: Chile vs. Argentina: a las 9:00 p. m.

JUEVES 27 DE JUNIO

Grupo C: Uruguay vs. Bolivia: a las 9:00 p. m.

MARTES 9 DE JULIO

Equipos TBD: son las semifinales.

1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford, NJ 07073

Transporte público

Los usuarios de LIRR deben tomar el tren hasta Penn Station.

Los usuarios de las líneas Metro-North Hudson, Harlem y New Haven deben tomar el tren hasta Grand Central y luego viajar en metro hasta Penn Station.

Los clientes de Port Jervis y Pascack Valley Line pueden tomar sus trenes directamente a Secaucus Junction.

En Penn Station, diríjase a la explanada de NJ TRANSIT y tome cualquier tren hasta Secaucus Junction. Estos trenes están marcados con "SEC". Secaucus Junction es la primera parada después de salir de Penn Station.

En Secaucus Junction, suba al entrepiso y muestre su boleto de tren al personal en las puertas. Los trenes de la línea ferroviaria BetMGM Meadowlands hacia el estadio salen de las vías E-H en el nivel inferior.

Más información aquí.

También puedes ver aquí cómo llegar con el NJ TRANSIT.

Descuentos para el transporte público

NJ Transit ofrecerá un servicio ferroviario especial desde y hacia el estadio MetLife para los partidos de la Copa América de esta semana, anunció el servicio ferroviario el lunes.

NJ Transit tendrá trenes lanzadera entre Secaucus Junctions/Hoboken y la estación de tren Meadowlands. No habrá servicio de tren directo a Meadowlands desde ninguna otra estación o línea.

El servicio a Meadowlands desde Secaucus Junction comenzará a las 6:31 p.m. antes de que las puertas del estadio se abran a las 7 p.m. El último tren con destino a Meadowlands saldrá a las 9:55 p.m.

El último tren que saldrá de Meadowlands hacia Secaucus saldrá del estadio no antes de la 1:00 m.

El horario completo de NJ Transit está disponible aquí.

⚽ On Tuesday, June 25 and Thursday, June 27, NJ TRANSIT will offer train service to/from Secaucus Junction and MetLife Stadium for the COPA America soccer matches. Service details at https://t.co/Ez31bmtYMr pic.twitter.com/q9ojYp3WxF