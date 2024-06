Alerta por baja calidad del aire en NYC en medio de advertencias de calor en gran parte del área

NUEVA YORK -- El alto calor y la humedad continúan el miércoles y y se esperan valores máximos de índice de calor entre 95 y 100 grados para la tarde.

Mientras en algunas ciudades como Newark pueden alcanzar los 90 grados por tercer día consecutivo. Por su parte, en el Parque Central, la temperatura del aire aún no ha alcanzado los 90 grados (aunque los índices de calor si han llegado a 92 grados).

Hoy estará podríamos de nuevo no alcanzar los 90 grados lo que evitaría que la Ciudad de Nueva York tenga su primera "ola de calor oficial" basada en la definición estándar de tres días consecutivos de temperaturas de 90 grados o más registradas en el Parque Central. Sin embargo, dado que otras áreas si alcanzarán los 90 grados durante tres días consecutivos o más y el calor y la humedad harán que la ciudad se sienta en los 90 grados, todavía podemos referirnos al calor que nos impacta como una ola de calor.

Por su parte, las advertencias de calor continuarán hasta el viernes con la excepción de las ubicaciones costeras, mientras que una vigilancia de calor excesivo permanecerá vigente del viernes al domingo para el interior de Nueva Jersey en donde las temperaturas se pueden sentir hasta los 105 grados.

