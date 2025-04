Tu dinero: ¿Qué es un mercado bajista, mejor conocido como un “bear market”?

NUEVA YORK -- Las acciones de Wall Street registran fuertes fluctuaciones a la baja, al alza y de nuevo a la baja, mientras los mercados intentan evaluar el daño potencial de la guerra comercial global del presidente Donald Trump. Las acciones europeas y asiáticas registraron pérdidas drásticas, el principal índice estadounidense roza la zona bajista y los precios del petróleo se desploman.

Trump afirma que no cederá en sus nuevos y radicales aranceles.

Los países se apresuran a encontrar la manera de responder a los aranceles, mientras que China y otros países responden rápidamente.

La ofensiva arancelaria de Trump cumplió una promesa clave de campaña al actuar sin la intervención del Congreso para redefinir las reglas del sistema comercial internacional. Fue una decisión que Trump, quien desde hace décadas ha estado gestando, ha denunciado los acuerdos comerciales exteriores como injustos para Estados Unidos.

Se prevé que los aranceles más altos se apliquen a partir del miércoles, lo que marca el comienzo de una nueva era de incertidumbre económica sin un final claro a la vista.

Con el debate sobre la economía acelerada desde la entrada en vigor de los aranceles de Trump, se han barajado muchos términos económicos, como "mercado bajista" y si la situación actual del mercado bursátil nos sitúa en una situación de mercado bajista. Pero ¿qué es exactamente un mercado bajista?

Esto es lo que necesita saber:

¿QUÉ ES UN MERCADO BAJISTA O "BEAR MARKET"?

Toda la inestabilidad ha arrastrado al S&P 500 casi un 20% por debajo de su récord, establecido hace menos de dos meses. Si termina la jornada por debajo de esa marca, sería una caída tan pronunciada que Wall Street le tiene un nombre. Un "mercado bajista" o "bear market" (como es conocido en inglés) se refiere a una recesión que ha superado una caída típica del 10%, que ocurre aproximadamente cada año, y se ha convertido en algo más drástico.

Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., un mercado bajista es un período en el que los precios de las acciones han caído al menos un 20% desde sus máximos recientes y las perspectivas del mercado son pesimistas. Generalmente, esa caída tiene que durar al menos dos meses.

El precio de cierre del S&P 500, un índice que sigue los precios de 500 grandes empresas estadounidenses que cotizan en bolsa, se utiliza para evaluar si el mercado de valores de EE.UU. está en territorio bajista, según la firma multinacional de servicios de inversión Fidelity.

WALL STREET COMIENZA LA SEMANA CON MÁS PÉRDIDAS

Las acciones estadounidenses oscilan este lunes tras una mañana frenética donde los índices se desplomaron, subieron y volvieron a caer, mientras Wall Street difundía un falso rumor sobre los planes del presidente Donald Trump para su guerra comercial.

Tras el inicio de las operaciones, el S&P 500 se desplomó rápidamente un 4.7% tras caídas aún peores en los mercados financieros a nivel mundial, ante la preocupación de que los aranceles de Trump pudieran socavar la economía global. Pero de repente, lo borró todo y se disparó hasta una ganancia del 3.4%, lo que habría sido su mejor día en años. Casi con la misma rapidez, el índice que se encuentra en el corazón de las cuentas 401(k) de muchos inversores cedió esa pérdida y se mantuvo prácticamente sin cambios al mediodía.

Otros índices bursátiles estadounidenses también se desplomaron en una jornada sorprendente. El Promedio Industrial Dow Jones pasó de una pérdida de 1700 puntos a un salto de casi 900 antes de cerrar con una pérdida de 272 puntos, o un 0.7%, a las 11:00 a.m., hora del este. El Nasdaq Composite subió un 0.7%.

Las oscilaciones sacudieron el mercado, ya que una cuenta de la Casa Blanca en X afirmó que el rumor que circulaba sobre que Trump estaba considerando una pausa de 90 días en sus aranceles era "noticia falsa". Los movimientos intensos y repentinos muestran la gran presión que los mercados financieros están ejerciendo para ver renacer la esperanza de que Trump flexibilice sus estrictos aranceles, lo que, según los economistas, aumenta el riesgo de una recesión global.

¿UN MERCADO BAJISTA SIGNIFICA QUE HAY UNA RECESIÓN FUTURA?

¿Un mercado bajista significa que habrá una recesión en el futuro? No necesariamente, pero quizás. Aunque la gente pueda creer que un mercado bajista significa que habrá una recesión en el futuro, ambas no necesariamente van de la mano. Según Fidelity, una cuarta parte de los mercados bajistas no han terminado en una recesión.

Una recesión se define típicamente por dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, específicamente una disminución del producto interno bruto (PIB) ajustado a la inflación de un país, según el Fondo Monetario Internacional. El PIB es definido como el valor de todos los bienes y servicios que produce un país. Es importante señalar que los períodos muy cortos de caída no se consideran recesiones.