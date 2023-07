Cuidado con dejar a niños y mascotas en vehículos cerrados durante días de calor extremo, sería mortal

Lo que debes saber La región triestatal experimentará varios días de calor extremo a partir del miércoles, con un índice de calor podría estar en los 90 grados y sentirse en los tres dígitos.

Y durante el calor extremo, los niños y las mascotas pueden ser víctimas del descuido, del desconocimiento o del olvido. La Autoridad en el Tiempo advierte que un vehículo estacionado directamente bajo el sol puede convertirse en una trampa mortal en solo 60 minutos.

Trágicamente, 942 niños han muerto en todo el país debido a un golpe de calor vehicular pediátrico (PVH, por sus siglas en inglés) desde 1998.

Al mismo tiempo, la División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado advirtió el martes a los neoyorquinos sobre este peligro. La agencia también resaltó que a 60 grados afuera, después de solo una hora, un automóvil cerrado puede calentarse hasta 105 grados, por eso recomiendan tomar precauciones e intervenir a tiempo para ayudar a prevenir enfermedades e incluso consecuencias mortales si un niño o un animal se queda sin atención durante un período de tiempo en un automóvil caliente.

“El tiempo extremadamente cálido pone en peligro a los niños y las mascotas que se dejan accidentalmente en un automóvil caliente”, dijo el Secretario de Estado Robert J. Rodríguez. “Insto a todos los neoyorquinos a que tengan cuidado y estén atentos cuando conduzcan este verano con niños o mascotas, ya que solo unos momentos a solas en un automóvil caliente pueden poner en riesgo la vida de un ser querido. Siga estos importantes consejos de seguridad de la División de Protección al Consumidor”.

Los pequeños pueden sufrir hipertermia potencialmente mortal en vehículos cerrados durante días de calor sofocante.

Nuestro meteorólogo Pedro Montoro explicó que la radiación solar impacta directamente el frente del vehículo. El calor por conducción se transmite dentro del carro, además del vapor caliente que emana del pavimento.

En esas condiciones, en solo 30 minutos, la temperatura del vehículo puede alcanzar los 124 grados. En una hora, la temperatura alcanzaría los 133 grados. Los asientos pueden alcanzar temperaturas de entre 180 y 200 grados.

Diez de ellos estaban en el estado de Nueva York. Según People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), cada año muchas mascotas mueren por agotamiento por calor porque se quedan en vehículos estacionados. Solo en 2022, 56 animales murieron debido a muertes relacionadas con el calor y otros 488 fueron rescatados del calor. Cualquiera que sea responsable de dejar solo a un niño o una mascota en un automóvil caliente podría enfrentar cargos penales.

¿CUÁL ES EL LÍMITE DE CALOR QUE TOLERA EL CUERPO HUMANO?

La temperatura normal corporal normal es de entre 97.5 y 98.9 grados Fahrenheit. El cuerpo humano sufre hipotermia cuando su temperatura está por debajo de los 95 grados.

¿Y la hipertermia? Es decir, cuando el cuerpo está demasiado caliente y se sufre golpe de calor. Esto ocurre cuando la temperatura corporal central está entre los 99.5 y los 100 grados.

Una temperatura corporal por encima de los 104 grados sería mortal, por el daño que sufren las enzimas respiratorias.

En Estados Unidos, las muertes por olas de calor se producen por lo que se conoce como “estrés térmico acumulado”, por días o semanas. El término se refiere a la exposiciones prolongada y constante a temperaturas de entre 86 y 95 grados.

Los niños menores de dos años son más vulnerables debido a que sus cuerpos se calientan entre tres y cinco veces más rápido que los de un adulto.

A los 113 grados puedes sufrir un golpe de calor si no te hidratas, una situación a la que se exponen jornaleros, trabajadores de la construcción, comerciantes ambulantes y otros trabajadores que realizan actividades vigorosas al aire libre.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR ESTAS TRAGEDIAS

Consejos de seguridad para niños

Nunca deje a un niño en un vehículo desatendido en tiempo cálido, ni siquiera con las ventanas ligeramente abiertas o bajas, debido al riesgo de insolación (hipertermia).

Si ve a un niño en un automóvil caliente, llame al 9-1-1 de inmediato y siga sus instrucciones. El personal de emergencia está capacitado para responder.

Enseñe a los niños a no jugar dentro o alrededor de los vehículos ya alertar a un adulto cuando un amigo esté jugando en un vehículo sin supervisión. Asegúrese de que los niños comprendan los peligros de quedar atrapados en el tronco (asfixia, insolación, etc.).

Coloque algo que necesite, como llaves, una cartera o un bolso, o su teléfono celular, al lado del asiento del automóvil de su hijo para recordar revisar el asiento trasero antes de cerrar el automóvil.

Alternativamente, coloque un juguete de peluche en el asiento de seguridad de su hijo cuando no esté en uso y muévalo al asiento del pasajero delantero cuando su hijo esté en su asiento de seguridad como recordatorio de que su hijo está en el vehículo.

Utilice los servicios de autoservicio siempre que sea posible mientras conduce con un niño en un vehículo.

Es vital reconocer los síntomas del golpe de calor en los niños. Los síntomas incluyen ausencia de sudor, confusión, desorientación, enrojecimiento de la piel, pérdida del estado de alerta, pérdida del conocimiento o respiración rápida/superficial.

Consejos de seguridad para mascotas