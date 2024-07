A partir de hoy aumentan las tarifas para viajar en el NJ Transit

NUEVA JERSEY -- Los usuarios del NJ Transit tendrán que pagar 15% más para viajar en el transporte público a partir de este lune 1 de julio.

Esto debido a que la agencia, que se ha estado recuperando de una serie de suspensiones y retrasos en el servicio entre Nueva York y Nueva Jersey, implementó el lunes su primer aumento de tarifas en casi una década.

En abril, la junta directiva de la agencia de tránsito aprobó por unanimidad el aumento de tarifas del 15 % para los usuarios de autobuses, trenes y trenes ligeros. Este 1 de julio entró en vigor y también habrá un aumento anual del 3 % de forma indefinida a partir del 1 de julio de 2025.

Aquí hay un ejemplo de lo que estamos viendo:

También hay que tener en cuenta que a partir del lunes 1 de julio de 2024, todos los boletos de ida de NJ TRANSIT impresos y digitales ahora tendrán un período de vencimiento de 30 días. Aquí están los detalles de la política actualizada:

Reminder! New fares are in effect. All tickets purchased on or after July 1 now have a 30-day expiration period. More info at https://t.co/lazeWrZFg6 pic.twitter.com/ksIj2hCrLD