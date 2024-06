Suspenden trenes de NJ Transit y Amtrak desde y hacia Nueva York por problemas de electricidad

NUEVA JERSEY -- El servicio de NJ Transit hacia y desde la estación Penn de Nueva York se suspendió el jueves por la tarde debido a problemas de energía por un problema ténico en una línea de Amtrak, anunció NJ Transit.

Amtrak dijo que el servicio ferroviario entre New Haven y Filadelfia está suspendido mientras las cuadrillas trabajan en el problema de la energía. La causa de la suspensión son "informes de un disyuntor defectuoso" que provocó una pérdida de energía en las vías entre New York Penn Station y Newark Union Station. Amtrak dijo más tarde que un incendio forestal en Secaucus también estaba causando problemas a los trenes.

"Como resultado de dos problemas separados en el área de Nueva York, el servicio de Amtrak está temporalmente interrumpido entre Filadelfia y New Haven", dijo Amtrak en un comunicado. "Los problemas son un incendio forestal en Secaucus, Nueva Jersey, y un disyuntor que funciona mal, lo que provocó una pérdida de energía en las vías entre las estaciones Penn de Nueva York y Newark. Los equipos están trabajando rápidamente para resolver ambos problemas".

Los trenes de Midtown Direct están siendo desviados a Hoboken. NJ Transit dijo que sus boletos y pases están siendo aceptados por NJ Transit, autobuses privados y PATH en Newark Penn, Hoboken y 33rd Street.

NJ Transit dijo que hay trenes que van de Newark a Trenton y que los pasajeros que se dirigen al sur deben tomar el PATH a Newark. A los viajeros de Dover y Montclair se les dijo que tomaran el PATH a Hoboken para acceder a sus trenes.

1 of 3: Rail service is suspended into and out of Penn Station New York due to AMTRAK overhead wire issues in Penn Station New York. — Northeast Corridor (@NJTRANSIT_NEC) June 20, 2024

Amtrak no ha proporcionado una hora estimada de reanudación del servicio, pero dijo que los clientes con reservaciones pueden llamar a Amtrak al 1-800-USA-RAIL para cambiar sus reservas.

Service Adjustment: As of 3:39 PM ET, due to the ongoing overhead power outage in the New York (NYP) area, Keystone Train 650 will terminate at Newark (NWK). PATH commuter service will honor customers traveling into New York. — Amtrak Northeast (@AmtrakNECAlerts) June 20, 2024

Algunos trenes de Amtrak terminaban en Filadelfia o Newark debido a problemas de energía.

PATH también informó problemas de "conexión de red" el jueves por la tarde en la estación Newark Penn, lo que provocó retrasos en la línea World Trade Center - Newark. No está claro si estos problemas de conexión están relacionados con los problemas de energía de la línea de Amtrak.

03:39 PM: NWK-WTC delays continue. Assessing train with network communication problem at NWK. Next update w/in 15m. — PATH Train (@PATHTrain) June 20, 2024

A principios de semana, Amtrak advirtió que las altas temperaturas que enfrenta la región podrían requerir que los trenes operen a velocidades más bajas y provocar retrasos por la tarde de hasta 60 minutos.