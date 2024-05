NJ TRANSIT dará reembolsos de boletos sin usar y comprados antes del 1 de junio: cómo solicitarlo

Lo que debes saber NJ TRANSIT anunció el miércoles que darán reembolsos para boletos de ida, de cualquier transporte público como trenes, autobuses y trenes ligeres, que no fueron utilizados y fueron comprados antes del 1 de junio de 2024.

Esta política de reembolso también se aplicará a boletos de tren de 10 viajes, que equivalen a 10 viajes de tren de ida y vuelta adquiridos en una sola transacción.

A partir del 1 de julio de 2024, todos los billetes de ida, incluidos los billetes de tren de diez viajes, serán válidos durante 30 días, incluida la fecha de compra.

A partir del 1 de agosto de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, los clientes pueden utilizar diferentes métodos para solicitar un reembolso por cualquier boleto de ida o de tren de 10 viajes no utilizado comprado antes del 1 de junio de 2024. Los boletos comprados en o después del 1 de junio de 2024 debe usarse antes del 31 de julio de 2024 y no calificarán para los reembolsos.

NJ TRANSIT continúa instando a los clientes a evitar comprar boletos de ida adicionales que no puedan usar antes del 31 de julio de 2024. Si bien la inmensa mayoría de los clientes generalmente no compran boletos de ida por más de tres meses por adelantado, La política de reembolso ayudará a aquellos clientes que puedan correr el riesgo de que sus boletos caduquen antes de que puedan usarse antes del 31 de julio.

La nueva política de boletos de ida se anunció por primera vez como parte de la propuesta de ajuste de tarifas de NJ TRANSIT del 15% y posteriormente fue aprobada por la junta directiva de NJ TRANSIT en la reunión de abril. El 1 de mayo de 2024, NJ TRANSIT comunicó ampliamente este recordatorio y extendió el período de validez de todos los boletos de ida comprados antes del 1 de julio al 31 de julio, brindando a los clientes tres meses completos para usar los boletos que tengan en su poder antes de que caduquen.

Cómo solicitar un reembolso

Boletos impresos: los clientes deben llevar los boletos impresos no utilizados comprados antes del 1 de junio de 2024 a una oficina de servicio al cliente.. Los clientes deberán proporcionar información de contacto y tener sus recibos consigo para acelerar el proceso de reembolso. Para los clientes que no tienen su recibo, se les pedirá que proporcionen información de contacto y los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito utilizada para la compra para que se les reembolse el dinero a la tarjeta de crédito. Los reembolsos tardarán más en procesarse para aquellos clientes que no tienen recibo u otra información de la transacción. El personal de servicio al cliente documentará la cantidad y el tipo de boletos recibidos y los enviará al Departamento de Reembolsos de NJ TRANSIT para su verificación y procesamiento antes de emitir el reembolso correspondiente. Se espera que el procesamiento del reembolso demore aproximadamente de tres a cuatro semanas.

Boletos web: los clientes deben imprimir los boletos de ida no utilizados comprados en la web antes del 1 de junio de 2024 y seguir las instrucciones anteriores para los boletos impresos.

Boletos de la aplicación móvil: todos los boletos de la aplicación móvil no utilizados comprados antes del 1 de junio de 2024 que permanezcan sin usar el 1 de agosto de 2024 se convertirán automáticamente en un crédito por el monto de los boletos de ida no utilizados en la billetera electrónica del cliente en la aplicación móvil. Los clientes no necesitan realizar ninguna acción para recibir este crédito.

Nota importante: Las solicitudes de reembolso por boletos de ida no utilizados y boletos de tren de 10 viajes no se aceptarán para su procesamiento antes del 1 de agosto de 2024. Estos boletos seguirán siendo válidos hasta el 31 de julio de 2024 y se recomienda encarecidamente a los clientes que utilicen cualquier billetes que pudieran tener en su poder antes de dicha fecha. Se aceptarán solicitudes de reembolso del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2024.

Ubicaciones y horarios de atención de las oficinas de atención al cliente:

Terminal Hoboken

Lunes a viernes: 6:30 a. m. a 8 p. m.

Sábado/domingo: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.



Estación Penn de Newark

Lunes a viernes de 6:30 a. m. a 10 p. m.

Sábado/domingo: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.



Estación Penn de Nueva York

Lunes a viernes: de 6 a. m. a 11 p. m.

Sábado - 7 am-11 pm

Dom: 7 a. m. a 11 p. m.



Terminal de autobuses de la autoridad portuaria

Lunes a viernes: 7 a. m. a 8 p. m.

Cerrado sábado/domingo



Cruce de Secaucus

Lunes a viernes: 5:30 a. m. a 10:00 p. m.

Sábado/domingo: 6:30 a. m. a 22:00 p. m.



Centro de tránsito de Trenton

Lunes a viernes: de 6 a.m. a 8 p.m.

Cerrado sábado/domingo/día festivo