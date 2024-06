“El descaro”: NJ Transit recuerda sobre aumento de tarifas en medio de críticas por fallas

NUEVA JERSEY -- Resulta ser que para los usuarios del NJ Transit un recordatoria llega en un mal tiempo.

NJ Transit, que se ha estado recuperando de una serie de suspensiones y retrasos en el servicio entre Nueva York y Nueva Jersey, recuerda a sus clientes que el primer aumento de tarifas en casi una década entrará en vigor el lunes.

Sin embargo, luego de varias fallas seguidas en las que suspenden el servicio del tren, los usuarios expresan su desacuerdo con este incremento.

"Ni siquiera puedo procesar el descaro que se necesita para publicar esto", respondió un usuario de las redes sociales a la publicación recordatoria de NJ Transit en X.

"Bien merecido. Feliz de pagar por el servicio premium que ha brindado últimamente. ¡Sigan con el buen trabajo!" bromeó otro.

Otro instó a los usuarios de NJ Transit a boicotear por completo la compra de boletos "y simplemente seguir adelante", diciendo que merecen un mes gratis. También se utilizaron palabras como "broma absoluta" y "estafa".

Reminder! New fares go into effect on July 1. Beginning 8/1, customers will be eligible to receive a refund for any unused NJ TRANSIT one-way or rail 10-trip tickets purchased prior to June 1, 2024. More info at https://t.co/cvgsX8aaZs pic.twitter.com/TTqQhQpC6X