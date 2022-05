¿Por qué algunas personas que viven en la misma casa contraen COVID-19 y otras no?

BOSTON - Los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente, y los estudios han demostrado que puede propagarse rápidamente en los hogares si los familiares enfermos no se ponen en cuarentena y los miembros del hogar no usan mascarillas.

Pero a menudo, uno o más miembros de un hogar contraerán COVID-19 pero otros miembros de la familia no.

¿Porqué pasa eso? NBC10 Boston preguntó a un panel de los mejores médicos de Boston durante la serie semanal "COVID Q&A".

La Dra. Shira Doron del Centro Médico Tufts dijo que este escenario exacto le ha sucedido a su familia dos veces desde el comienzo de la pandemia.

“Mi primer hijo tuvo COVID-19 en enero de 2021, mi segundo lo tuvo en enero de 2022, y en ambas ocasiones el resto de nuestro hogar no contrajo COVID-19 a pesar de mucho contacto cercano y cenar juntos y todo eso”, dijo. "Uno de ellos fue cuando dos de nosotros habíamos recibido una inyección y el otro no había recibido ninguna porque recién comenzaban la implementación. Así que no fue la inmunidad o la vacunación lo que protegió".

¿CÓMO SE PROPAGA EL COVID-19 EN LOS HOGARES?

Doron dijo que el COVID-19 es simultáneamente uno de los virus más contagiosos que jamás hayamos visto, pero en muchos sentidos no es tan contagioso como otras infecciones como el sarampión o la tuberculosis, que se transmiten exclusivamente por el aire.

El COVID-19 se transmite exclusivamente por gotitas y aerosoles de rango más cercano, dijo, razón por la cual existe la regla de los 15 minutos y seis pies.

"Aunque el virus no lleva una vara de medir ni usa reloj y puede violar esa regla todo el tiempo, es mucho más probable que se transmita por un contacto cercano y prolongado".

El resultado final, dijo Doron, es "A veces tienes suerte y otras veces no".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan a los que viajan que se hagan la prueba de COVID-19 lo más cerca posible a la hora de viajar.

CÓMO PROTEGER A LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN, O DE DAR POSITIVO POR COVID-19

Assoumou dijo que muchos estudios muestran que los contactos del hogar tienden a usar mascarillas con más frecuencia y más rápido cuando un miembro del hogar tiene COVID-19. Dijo que usar mascarillas en el interior y mejorar la ventilación son dos pasos importantes que los miembros del hogar pueden tomar para evitar que el virus se propague entre los miembros de la familia.

“También sabemos la forma en que se propaga el virus, también en grupos”, dijo. "Ciertas personas tienden a ser superpropagadoras y causar infección en muchas más personas, mientras que otras personas no lo hacen. Hay mucho que no sabemos sobre este virus. Todavía estamos aprendiendo".

El Dr. Daniel Kuritzkes del Brigham and Women's Hospital se hizo eco de los comentarios de Assoumou sobre la imprevisibilidad del virus.

"Realmente no lo sabemos", reconoció. "Piense en todas las veces que una pareja o cónyuge tuvo una infección repetida y usted se mantiene saludable, o viceversa. No entendemos por qué. ¿Es algún nivel de inmunidad, o posibilidad, o cuánto virus se está eliminando? ?"

Dijo que también depende del nivel de precauciones que tomen las personas, como dormir en habitaciones separadas, usar máscaras y más.

“Creo que es bueno que no siempre veamos que hay un 100% de transmisión en los hogares. Pero no podemos contar con eso. Tenemos que tomar medidas de protección”.