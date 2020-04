¿Cómo el coronavirus afecta a los estudiantes universitarios?

NUEVA YORK - Varios estudiantes de último año de universidades de todo el país están enfrentándose a varias emociones y obstáculos que han surgido debido a los cambios generados tras la pandemia del COVID-19.

Esto debido a que muchas universidades y colegios del país, por no decir que la gran mayoría, están dictando sus clases ahora en línea. Además, el día más importante para muchos de los alumnos, su graduación, fue cancelado.

Estas medidas fueron tomadas en universidades del área triestatal, incluyendo Rutgers, St. John’s, Columbia y Barnard. Otras, como Princeton y la Universidad de Nueva York, retrasaron las graduaciones, pero no dieron a conocer nuevas fechas.

La gran mayoría, recurrieron a aplicaciones como ‘Zoom’ para continuar sus métodos de enseñanza, lo que para muchos ha sido un obstáculo para su aprendizaje.

“El cambio a las clases en línea ha sido agotador”, dijo Divine Williams, estudiante de último semestre de la Universidad de Nueva York. "Siento que me robaron mi último año".

Por otro lado, debido a la transición en el formato del curso, algunos estudiantes se han sentido con menos motivación para hacer su trabajo y completar sus tareas.

"Ahora me siento la persona más desmotivada académicamente", dijo Candace Hasan, estudiante de último año de la Universidad Xavier en Louisiana. "Siento que mi vida ya no tiene estructura porque ya no me tengo que preparar para ir a clases, me estoy despertando y quedando dormida en las conferencias de Zoom".

Las familias de los estudiantes afectados por estos cambios de rutina también se han tenido que adaptar.

"Mis padres estaban extremadamente tristes por la noticia", dijo Kaprielle Trenard, estudiante de último año de la Universidad de Howard en Washington, D.C., a la que también le cancelaron la graduación. “Mi papá contaba los días para esta ceremonia y me llamaba todas las semanas con entusiasmo. Ahora, no va a poder verme recibir mi diploma”.

Para compensar la cancelación de ceremonias en persona, algunas escuelas, como la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Miami en Ohio, han considerado la idea de organizar una ceremonia virtual.

"Para mí, sería muy extraño estar en el evento de manera digital e intentar sentir que es una verdadera ceremonia de graduación", dijo Armster.

"Creo que la graduación debería posponerse para que los estudiantes puedan celebrar físicamente", dijo por su parte Theola Carbon de la Universidad de Nueva York. "No creo que la ceremonia virtual tenga el mismo efecto".