Reconocen bar mexicano de Manhattan como uno de los mejores de Norteamérica

NUEVA YORK -- No existe un premio oficial al Novato del Año en el negocio de los bares, pero estar clasificado entre los 2 primeros en Norteamérica es sin duda un reconocimiento de primer nivel.

En Nueva York, SUPERBUENO, un bar de cócteles mexicano-estadounidense de un año de antigüedad, ocupó el puesto no. 2 en América del Norte en una lista de los mejores bares para 2024. Dado que la barra superior de la lista se encuentra en la Ciudad de México, eso le otorga al bar East Village el primer lugar en los 50 estados.

El bar de cócteles, copropiedad de Ignacio "Nacho" Jiménez y Cocktail Kingdom Hospitality Group, también fue catalogado como la nueva entrada más alta en la lista de los 50 mejores bares de Norteamérica. La nueva lista fue anunciada en un evento en San Miguel De Allende, México.

Este estimado reconocimiento, votado por los pesos pesados de la industria, llega sólo dos días después del primer aniversario del bar.

SUPERBUENO, ubicado en la esquina de First Avenue y First Street en el East Village de Nueva York, celebra la herencia mexicana de Jiménez, así como su vida en Nueva York. El bar ofrece un enfoque distinto a la combinación de la cultura mexicana y estadounidense.

El menú de cócteles incluye bebidas inspiradas en platos e ingredientes mexicanos icónicos, como el Green Mango Martini (tequila, aguardiente de mango, sauternes, mango verde, miel), el popular Vodka Y Soda (vodka, guayaba, pasilla, refresco) y la terrosa Margarita de champiñones (mezcal, cointreau, huitlacoche, lima, sal de lava). La comida, preparada por el chef ejecutivo CyedAdranciem, se inspira en la comida callejera mexicana a través de un lente de Nueva York.

El bar del East Village está abierto de 4 p.m. a 2 a.m. de lunes a viernes, y amplía su horario los sábados y domingos de 2 p.m. a 2 a.m. La comida se sirve hasta la 1:30 a.m.

Para más información sobre SUPERBUENO, haga clic aquí.