Fiscal de distrito: Arrestan a mamá tras encuentro de sus gemelos de 5 años muertos en El Bronx

NUEVA YORK -- Una madre fue arrestada en relación con la muerte de sus hijos gemelos de 5 años que fueron encontrados muertos dentro de su casa del Bronx en diciembre, pocos días después de que los niños fueran enviados a casa desde la escuela por estar enfermos.

Gloria Asamoah fue arrestada el jueves, según la oficina del fiscal de distrito del Bronx, por seis cargos de asesinato y homicidio involuntario. Asamoah, de 42 años, será procesado el viernes.

Los dos niños, un niño, George Kantanka, y una niña, Gianna Kantanka, fueron descubiertos alrededor de las 11 a.m. del 18 de diciembre en una casa en East 175th Street entre las avenidas Monroe y Topping en el vecindario de Morris Heights, dijeron funcionarios del FDNY y la Policía de Nueva York.

Los socorristas corrieron a la residencia cuando la madre de los gemelos llamó al 911 después de encontrarlos inconscientes, dijo anteriormente el subjefe de Policía de Nueva York, Ben Gurley. Los gemelos fueron declarados muertos en el lugar.

Aún no está claro qué pasó con los niños, pero los investigadores dijeron que los niños habían estado enfermos durante varios días y habían sido enviados a casa desde la escuela la semana antes de que los encontraran muertos. La pareja se quedó en casa y no fue a la escuela el día que fueron encontrados muertos.

No estaba claro de qué estaban enfermos y el alcance de sus síntomas.

La Policía de Nueva York dijo anteriormente que no había signos de juego sucio ni lesiones aparentes en los cuerpos de los niños. No había antecedentes de violencia doméstica por parte de nadie en el hogar. Los miembros del FDNY también analizaron el aire y no encontraron signos de monóxido de carbono.

El padre, que no estaba en casa cuando encontraron a los niños, fue interrogado por la policía después de volver corriendo del trabajo ese día. Su madre había sido hospitalizada por shock y trauma emocional.

La información del abogado de Asamoah no quedó clara de inmediato.