Presidenta de la Universidad de Columbia: no se llegó a acuerdo en negociaciones con manifestantes

Lo que debes saber La presidenta de la Universidad de Columbia señaló el lunes, que es el último día de clases en la institución, que las negociaciones con los organizadores de las protestas de los estudiantes no lograron llegar a un acuerdo y que la universidad no se desligará de Israel, una demanda que ha provocado protestas en los campus universitarios de todo el país.

Minouche Shafik pidió a quienes protestaban en los campamentos del campus que se dispersaran voluntariamente, diciendo que la manifestación ha creado “un ambiente poco acogedor para muchos de nuestros estudiantes y profesores judíos”, que “actores externos” han contribuido a un “ambiente hostil” alrededor de las puertas de la universidad y ha supuesto una “distracción ruidosa” para los estudiantes.

Shafik también citó la próxima ceremonia de graduación y dijo: "Tampoco queremos privar a miles de estudiantes, sus familias y amigos de una celebración de graduación".

Piden que abandonen la universidad voluntariamente o serán suspendidos

La universidad pidió a los manifestantes en un aviso, horas después del comunicado de la presidenta, que abandonen voluntariamente el campamento antes de las 2 p.m. del lunes o podrían ser suspendidos de la escuela. Los manifestantes que se marchan a las 2 p.m. deben identificarse ante un funcionario de la universidad y firmar un formulario comprometiéndose a cumplir con las políticas escolares hasta el 30 de junio de 2025 o antes de la graduación, lo que ocurra primero. Los estudiantes que abandonen y firmen el documento no serán suspendidos, según el aviso obtenido por NBC News.

"Tenemos muchas esperanzas de que abandone el campamento y firme el formulario a su salida", decía el aviso de la Universidad de Columbia.

Los estudiantes suspendidos no podrán acceder a las instalaciones de la escuela y su identificación será desactivada, señala el aviso. Los estudiantes suspendidos no podrán completar el semestre de primavera de 2024 y no podrán participar en las clases. La escuela dijo que otras sanciones para los estudiantes que no se retiren podrían incluir suspensión por un período o más y expulsión.

Qué ha pasado con las protestas

Columbia fue una de las primeras instituciones de élite en realizar una protesta en el campamento, exigiendo que la escuela se deshiciera de sus inversiones en la fabricación de armas de fuego y apoyo a Israel en medio del telón de fondo de la guerra entre Israel y Hamas que ha dejado más de 34,000 personas muertas en Gaza.

Las protestas se extendieron rápidamente la semana pasada en las universidades de costa a costa y también han dado lugar a detenciones y represiones masivas.

Shafik dijo: “Si bien la Universidad no se desligará de Israel”, la universidad ofreció crear un cronograma acelerado para una revisión de las nuevas propuestas de los estudiantes por parte del Comité Asesor para Inversiones Socialmente Responsables de la escuela, que explora la desinversión.

"La Universidad también ofreció publicar un proceso para que los estudiantes accedan a una lista de las participaciones de inversión directa de Columbia y aumentar la frecuencia de las actualizaciones de esa lista de participaciones", añadió.

Aunque las conversaciones han resultado en un punto muerto y la protesta de Columbia ya lleva dos semanas en el campus, parece haber habido algunos pequeños movimientos en la negociación.

Shafik dijo que la universidad se ofreció a “realizar inversiones en salud y educación en Gaza, incluido el apoyo al desarrollo de la primera infancia y el apoyo a los académicos desplazados.

“Instamos a quienes se encuentran en el campamento a que se dispersen voluntariamente. Estamos consultando con un grupo más amplio de nuestra comunidad para explorar opciones internas alternativas para poner fin a esta crisis lo antes posible. Continuaremos actualizando a la comunidad con nuevos desarrollos”, dijo Shafik.

Qué ha dicho el alcalde Eric Adams

Hablando en "Morning Joe" el lunes por la mañana, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que su administración se ha estado comunicando con los presidentes de las universidades locales, no sólo de Columbia, sino también de la Universidad de Nueva York y el Fashion Institute of Technology.

"Columbia no está pidiendo asistencia y otras escuelas no la piden, eso está con un asterisco", dijo Adams en MSNBC. "Quieren ayuda del Departamento de Policía. Les gustaría que estuviéramos afuera. Les gustaría que estuviéramos en los puntos de entrada donde encuentran una gran cantidad de personas que están en el terreno, no voy a las escuelas en absoluto. He estado diciendo esto por un tiempo. Hay muchos agitadores externos".

"Nuestro objetivo es asegurarnos de que los estudiantes que quieran asistir a la escuela puedan llegar allí de manera segura y asegurarnos de que no permitimos que aquellos que están afuera en el terreno o en el suelo hagan cualquier cosa que pueda generar peligro".

Parte de este artículo fue escrito originalmente para NBC news. Para leer el original ir aquí.