Aerolínea de bajo costo suspende operaciones en Colombia; hay cientos de pasajeros varados

BOGOTÁ — La aerolínea de bajo costo Viva Air suspendió sus operaciones en Colombia debido a la situación financiera crítica que atraviesa, mientras espera que culmine un proceso de integración con un grupo de aerolíneas que debe ser aprobado por las autoridades colombianas.

La suspensión de las operaciones fue informada por la aerolínea la noche del lunes con “efecto inmediato” y sin indicar a los pasajeros los pasos a seguir para continuar sus itinerarios.

El martes decenas reclamaban en el aeropuerto internacional de Bogotá una solución inmediata mientras esperaban junto a sus maletas en sillas o acostados en el suelo.

CIENTOS DE PASAJEROS QUEDARON VARADOS EN EL AEROPUERTO EL DORADO EN BOGOTÁ

En Perú, donde también opera Viva Air, había cientos de pasajeros afectados sobre todo en el aeropuerto más importante del país, Jorge Chávez, ubicado en la capital.

Jesús Oñate, de 35 años, aguardaba en el aeropuerto El Dorado de Bogotá para embarcar hacia Montería, una ciudad al norte del país, en un vuelo por el que pagó $53. “Quiero que me suban en otro avión o que me paguen el pasaje”, dijo a The Associated Press el hombre que vive en la capital y tenía planeado viajar a ver a su familia.

Según relató, Viva Air le notificó hace dos días que su vuelo sería aplazado de las cinco de la mañana a después del mediodía, sin embargo, se enteró de la suspensión por los medios de comunicación.

La Superintendencia de Transporte, autoridad encargada de vigilar el sector, exhortó el martes a Viva Air a garantizar los derechos de los usuarios manteniendo canales de comunicación y procurando de forma inmediata soluciones “que el contrato de transporte les demanda”.

La Aeronáutica Civil indicó que LATAM, Avianca y Satena ofrecerán alternativas de transporte, sin costo adicional y de acuerdo a la disponibilidad que tengan, a los pasajeros que posean un boleto o reserva confirmada de Viva Air para los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.

En el caso de los pasajeros con destino a Lima y Ciudad de México, la ayuda será prestada sin costo por las aerolíneas LATAM y Avianca. Mientras que las aerolíneas Viva Aerobús, Volaris y Wingo aplicarán tarifas especiales para los pasajeros con destino a Ciudad de México y Cancún.

Viva Air representa aproximadamente el 20% del mercado en Colombia con vuelos nacionales e internacionales y cuenta con 5,000 trabajadores directos e indirectos en el país.

Hace siete meses Viva Air y Avianca iniciaron ante la Aeronáutica Civil colombiana un trámite para su integración empresarial, lo que según las aerolíneas permitiría que Viva Air pueda continuar sus operaciones como una filial de bajo costo de Avianca -que representa aproximadamente el 40% del mercado local-.

Sin embargo, el trámite ha tenido obstáculos y en noviembre fue objetado por la Dirección de Transporte Aéreo porque la alianza “tendía a producir una indebida restricción a la competencia” en el país, explicó la Aeronáutica Civil el martes en un comunicado. Tras un recurso de apelación, el trámite fue reactivado en enero.

“Lamentablemente estamos en este punto debido a los repetidos retrasos de la Aeronáutica Civil y su incapacidad para reconocer que lo que es mejor para Viva, también es lo mejor para todos los colombianos”, indicó la aerolínea en un comunicado.

La Aeronáutica Civil, por su parte, se defendió diciendo que ha sido eficaz y ha respetado con rigor los términos procesales.

El lunes la Aeronáutica Civil informó su decisión de admitir bajo la figura de terceros interesados en el trámite a las aerolíneas Ultra Air, Wingo, Aerolíneas Argentinas, LATAM y Jetsmart luego de que manifestaron su interés en participar por ser competidores en el mercado y el trámite de integración empresarial podría afectarlas.

Dichas aerolíneas advirtieron a la autoridad colombiana que una eventual aprobación de la integración podría generar un alto grado de concentración de participación de las rutas en las que competirán, limitación en el acceso de la infraestructura aeroportuaria en el aeropuerto El Dorado o prácticas que generen “efectos exclusorios” como ofrecer precios bajos para generar barreras.

Castlesouth Limited, titular de los derechos de voto sobre Viva Air, criticó la víspera la decisión de la autoridad colombiana y advirtió que en caso de que no actúe y Viva Air desaparezca del mercado “el gobierno colombiano habrá privilegiado los intereses de aerolíneas administradas desde Argentina, Chile, Panamá y Estados Unidos sobre los de la propia Viva”.