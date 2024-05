MTA anuncia seminarios web públicos sobre el peaje en “zonas de alivio de congestión”: aquí cuando

Lo que debes saber A los automóviles se les cobrará $15 adicionales para ingresar a Manhattan por la calle 61 y menos, mientras que a los camiones se les podría cobrar entre $24 y $36, dependiendo del tamaño. La mayoría de los lectores de peaje están instalados.

Hay algunas exenciones previstas. La mayoría de ellos probablemente incluirán vehículos gubernamentales. Los autobuses escolares amarillos con contrato con el DOE también están a salvo, al igual que los vehículos de propiedad de la ciudad. Algunos neoyorquinos de bajos ingresos también pueden solicitar tarifas reducidas.

La junta de la MTA votó abrumadoramente a favor de aprobar el precio de la congestión en diciembre, diciendo que cobrar a los conductores por ingresar a una franja de Manhattan contribuiría con millones de dólares al antiguo sistema de transporte público.

NUEVA YORK -- Los precios por congestión llegarán a la Ciudad de Nueva York a partir de este verano. ¿Pero qué significa todo eso?

Para aquellos que todavía tienen preguntas sobre el controvertido programa, la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) organizará sesiones virtuales para explicarlo todo.

Según la MTA, habrá seis seminarios web en junio que explicarán cómo funciona el plan, para qué se supone que genera dinero, quién es elegible para descuentos o exenciones y qué otros necesitan saber sobre el peaje que está programado para comenzar el domingo 30 de junio.

Los seminarios web tendrán una duración de 60 minutos e incluirán una presentación de 30 minutos sobre la zona de alivio de la congestión en Manhattan debajo de 61st Street. También habrá partes de preguntas y respuestas en cada sesión.

Aquí hay un calendario para los seminarios web públicos:

Miércoles 5 de junio: 11 a.m. – 12 p.m.

Jueves 6 de junio: 12 p.m. – 1 p.m.

Lunes 10 de junio: 6 p.m. – 7 p.m.

Viernes 14 de junio: 10 a.m. – 11 a.m.

Martes 18 de junio: 12 p.m. – 1 p.m.

Martes 18 de junio: 7 p.m. – 8 p.m.

Quienes deseen participar en los webinars deberán registrarse previamente, el cual está disponible aquí.

Para algunas preguntas, la MTA tiene una página de preguntas frecuentes para que los conductores puedan abordar las preguntas más específicas que puedan tener. Por ejemplo, ¿puedo cruzar el Puente de Brooklyn hacia Manhattan e ir hacia el norte por FDR Drive sin que me cobren?

Para otras preguntas, como quién está exento y cómo pueden solicitar una exención, siga leyendo a continuación:

¿Quién está exento del precio de congestión?

La autoridad de tránsito abrió el proceso de solicitud en abril para aquellos grupos e individuos que buscan estar exentos de tener que pagar cada vez que ingresan a Manhattan por la calle 60 o menos.

Como dijo anteriormente la MTA, la mayoría de los automóviles que probablemente obtengan una exención total de los peajes serán vehículos gubernamentales. Los funcionarios de la MTA dijeron que esencialmente todos los autobuses escolares amarillos están libres, lo que se aplica a las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, a las escuelas charter y católicas, así como a las escuelas privadas.

Siempre que la empresa de autobuses tenga un contrato con el Departamento de Educación, se espera que esté exenta.

La lista también incluye vehículos de flotas propiedad de la Ciudad de Nueva York. La MTA ya ha dejado claro que los vehículos de emergencia estarán exentos, pero también lo estarán prácticamente todos los automóviles oficiales de propiedad de la ciudad. Entre las docenas de agencias, hay potencialmente cientos, si no miles, de automóviles que calificarán.

Un tercer grupo, los autobuses de cercanías, también figurará en la lista. Los funcionarios de la MTA dijeron que cualquier autobús con servicio programado donde el público pueda comprar boletos estará exento, incluidos Hampton Jitney, Greyhound, Mega Bus y Flix Bus.

Otros autobuses chárter, los autobuses de NY Waterway y el servicio de transporte para empleados de la Universidad de Nueva York no estarían exentos.

Haga clic aquí para obtener la lista completa de exenciones de la MTA.

¿Hay tarifas más bajas disponibles para algunos conductores?

Sí, algunos conductores tendrán derecho a una tarifa reducida.

La MTA dijo que los neoyorquinos de bajos ingresos pueden solicitar pagar una exención que les permita pagar peajes a mitad de precio.

Los conductores de bajos ingresos que ganan menos de $50,000 al año pueden solicitar pagar la mitad del precio del peaje diurno, pero sólo después de los primeros 10 viajes en un mes.

Es importante que aquellos interesados en solicitar la tarifa más baja lo hagan lo antes posible, para garantizar que sus placas estén en el sistema cuando el sistema entre en funcionamiento a las 12:01 a. m. del 30 de junio. De esa manera, no estarán cobrará el monto total en cualquier momento una vez que entre en vigor.

¿Cómo puedo solicitar que me den las tarifas más bajas si califico por bajos recursos?

El Plan de Descuento para Personas de Bajos Ingresos (LIDP) para el Programa de Peaje del Distrito Comercial Central (CBDTP) en el Distrito Comercial Central (CBD), popularmente llamado Zona de Alivio de Congestión (CRZ), está disponible para los propietarios de vehículos registrados que cumplan con al menos uno de los siguientes criterios:

Inscrito en un programa de asistencia gubernamental calificado (Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP); Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF); o Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños (WIC))

Informar ingresos brutos federales ajustados en su declaración de impuestos sobre la renta del año calendario anterior por un monto no superior a $50,000.

La solicitud está disponible en el sitio web de la MTA y debes seguir estos pasos.

Complete la solicitud en línea.

Cargue la documentación requerida.

Los solicitantes recibirán un aviso de decisión dentro de siete a diez días hábiles después de que se complete el procesamiento de la solicitud. Si se rechaza la solicitud, el aviso de decisión proporcionará información sobre cómo apelar.

Quienes califican para la solicitud:

Para calificar para LIDP, los propietarios de vehículos deben haber declarado un ingreso bruto federal ajustado para el año calendario anterior de no más de $50,000, o estar inscritos en un programa de asistencia gubernamental calificado.

Los solicitantes deben proporcionar:

Formulario 1040 del IRS o transcripción de la declaración de impuestos y los formularios W-2 correspondientes del año fiscal más reciente, o

Comprobante de inscripción en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Programa de Asistencia Nutricional Especial para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) o el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF)

Tenga en cuenta que la dirección particular del solicitante debe coincidir en todos los documentos.

La inscripción en LIDP requiere una cuenta E-ZPass New York válida. Si ya tiene una cuenta, asegúrese de que la matrícula de la cuenta esté actualizada.

Los propietarios de vehículos que no tengan una cuenta E-ZPass New York pueden solicitar una como parte de su solicitud a LIDP.

Este es el descuento que recibirán:

Los vehículos que califican recibirán un 50% de descuento en el peaje CRZ después de completar diez viajes en el mismo mes calendario. Si bien todos los viajes cuentan para cumplir con este requisito, el descuento no se aplicará a los peajes incurridos durante las horas nocturnas, ya que el peaje nocturno ya está descontado. Los tipos de vehículos que cumplen los requisitos para este plan incluyen vehículos de pasajeros registrados (camionetas, sedanes, vehículos utilitarios deportivos, camionetas y furgonetas).

Para llenar la solicitud y más información ir aquí.

¿Hay alguna otra forma de obtener un descuento?

Muchos grupos esperaban obtener exenciones, pero muy pocos evitarán tener que pagar el peaje por completo. Ese pequeño grupo se limita a vehículos gubernamentales especializados (como quitanieves) y vehículos de emergencia.

Si bien no es una exención, también habrá los llamados "créditos de cruce" para los conductores que utilicen cualquiera de los cuatro túneles para llegar a Manhattan. Eso significa que aquellos que ya pagan en el túnel Lincoln o Holland, por ejemplo, no pagarán la tarifa de congestión completa. El crédito asciende a $5 por viaje para vehículos de pasajeros, $2.50 para motocicletas, $12 para camionetas pequeñas y $20 para camionetas grandes.

Los conductores de Long Island y Queens que utilicen el túnel Queens-Midtown tendrán el mismo descanso, al igual que aquellos que utilicen el túnel Brooklyn-Battery. Sin embargo, aquellos que crucen el puente George Washington y vayan al sur de la calle 60 no verán ese descuento.

Los empleados del sector público (profesores, policías, bomberos, trabajadores del transporte, etc.), los que viven en el llamado CBD, las empresas de servicios públicos, los que tienen citas médicas en la zona y los que conducen vehículos eléctricos esperaban que se les concediera una exención, pero no lo lograron.

¿Qué pasa con los taxis y los viajes compartidos?

Habrá exenciones para los viajes compartidos y los taxis, pero no saldrán completamente libres.

El peaje no estará vigente para los taxis, pero a los conductores se les cobrará un recargo de $1.25 por viaje. La misma política se aplica a Uber, Lyft y otros conductores de viajes compartidos, pero su recargo será de $2.50.

El director ejecutivo de la Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York, Bhairavi Desai, dijo en un comunicado que el plan es "una propuesta imprudente que devastará a toda una fuerza laboral".

¿Cómo funcionan los precios de congestión?

Los precios por congestión afectarían a cualquier conductor que ingrese a lo que se llama el Distrito Central de Negocios (CBD), que se extiende desde la calle 60 en Manhattan y más abajo, hasta el extremo sur del Distrito Financiero. En otras palabras, la mayoría de los conductores que ingresan al centro de Manhattan o más abajo tendrán que pagar el peaje, según el informe de la junta.

Se cobraría el peaje a todos los conductores de automóviles, camiones, motocicletas y otros vehículos. A diferentes vehículos se les cobrarán cantidades diferentes; aquí hay un desglose de los precios:

Vehículos de pasajeros: $15

Camiones pequeños (como camiones con caja, furgonetas de mudanza, etc.): $24

Camiones grandes: $36

Motocicletas: $7.50

El peaje de $15 es aproximadamente un punto medio entre las posibilidades reportadas anteriormente, que han oscilado entre $9 y $23.

Las tarifas diurnas completas estarían vigentes desde las 5 a. m. hasta las 9 p. m. todos los días laborables y de 9 a. m. a 9 p. m. los fines de semana. La junta pidió que las tarifas de peaje fuera del horario laboral (de 9 p. m. a 5 a. m. de lunes a viernes y de 9 p. m. a 9 a. m. los fines de semana) fueran aproximadamente un 75% menos: alrededor de $3.50 en lugar de $ 15 para un vehículo de pasajeros.

A los conductores sólo se les cobraría por entrar en la zona, no por salir ni permanecer en ella. Eso significa que a los residentes que ingresen al CBD y rodeen su cuadra para buscar estacionamiento no se les cobrará.

Solo se cobrará un peaje por día, por lo que a cualquiera que ingrese al área, luego salga y regrese, solo se le cobrará el peaje una vez por ese día.

La junta de revisión dijo que se espera que la implementación de su plan de precios por congestión reduzca la cantidad de vehículos que ingresan al área en un 17%. Eso equivaldría a 153,000 automóviles menos en esa gran parte de Manhattan. También predijeron que el plan generaría $15,000 millones de dólares, una entrada de efectivo que podría utilizarse para modernizar el metro y los autobuses.

Dónde puedo encontrar más información

Para más información sobre quiénes calificar para descuentos o exenciones del peaje de la Zona de Alivio de Congestión ir aquí.

Para encontrar repuestas de preguntas sobre el peaje de congestión ir aquí.